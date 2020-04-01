保養推薦〔希臘ARLEM〕香氛spa沐浴乳與身體乳，溫和舒敏一整天的緊繃的身心♥





推薦這款我覺得很棒的沐浴乳給大家！味道我真的超喜歡的！



ARLEM的薰衣草舒眠香氛沐浴乳與身體乳，有著很香很好聞的薰衣草味道

擦在身體上的保養品非常重要，在選擇時一定要選自己喜歡的味道

不僅能夠讓心情變得更好，同時也能好好的呵護自己的肌膚~

100%希臘原裝進口的ARLEM，會是個很不錯的選擇！

ARLEM的沐浴乳與身體乳~

植物薰衣草萃取，有著緊緻毛孔、使肌膚水嫩柔滑的作用

再加上薰衣草本身就有助於身體放鬆，助眠的效果，對於睡前的保養非常適合

通過歐盟敏感檢測，全膚質皆適用，敏感肌的水水們也完全沒問題！

無動物萃取、無礦物油，PH5.5溫和弱酸性(沐浴乳)，不傷害肌膚

讓你一夜好眠到天亮！

｜薰衣草舒眠香氛沐浴乳｜

滿滿一瓶1000ml的容量，紫色的包裝，非常明顯就能知道是薰衣草的味道

整體的感覺就非常療癒，連價格也是非常的甜！

瓶身的產品介紹與成分也寫得非常清楚，讓消費者一目了然

薰衣草舒眠香氛沐浴乳富含維他命A-E-F，充分滋潤肌膚、無負擔~

沐浴乳的質地不會很黏膩，味道稍微濃郁了一點

不過洗完之後，留在身上的味道就只有淡淡的香味

不會有那種很重的味道，那樣的殘留量也不愛

因為色調的關係，會看起來更淡一些，觸感滑順

配合沐浴球起泡，泡泡非常~柔軟綿密~

洗澡前的肌膚偏乾燥，洗完後的肌膚緊緻滑嫩~清爽~又保濕~

身體充滿微醺的薰衣草香~ 這樣的味道令人陶醉呢！

上班忙碌一整天的煩躁感，因為薰衣草舒眠香氛沐浴乳都緩和了許多

喜歡用沐球搓出許多許多的泡泡，在洗澡時會覺得有踏實的洗淨全身

沖跳泡泡後，肌膚不會緊繃不自在，保水舒適

論沐浴乳的重要性，就在於它是否能給你最好的放鬆程度~!!!!

｜薰衣草舒眠香氛身體乳｜

250ml的容量，紫色的瓶身設計

同樣是萃取薰衣草香氛，甜杏仁油等多重修護因子，帶給肌膚鎖水保濕的效果。

薰衣草舒眠香氛身體乳的質地輕盈、不黏膩，擦起來很清爽、舒服

不含酒精、礦物油、凡士林

同樣是全膚質都適用的成分，敏感肌也推薦使用唷！

冬天乾冷的天氣，最需要好好地做保養~

除了臉部的保養之外，身體的保養也絕不能放過！

香味不會太濃重，使用後也是淡淡的微醺香~

使用前的肌膚已經很保濕了，再搭配ARLEM的薰衣草舒眠香氛身體乳，更加鎖水嫩肌

有些乳液會不好推勻，ARLEM的身體乳卻很好推~



均勻得按摩在肌膚每個地方，大拇指可以稍微用力的按摩在手臂

加強乳液快速肌收外，還能夠讓蝴蝶袖的稍微消瘦一些些！

看到這邊的你，有沒有也想試試看ARLEM的沐浴乳跟身體乳呢？

除了 緊緻毛孔的『薰衣草舒眠香氛』外，還有其他味道的選擇唷！~

舒緩壓力的『 甜橙茉莉滋潤香氛沐浴乳 』

肌膚恢復彈潤的『晚香玉淨化香氛沐浴乳』

淨化放鬆的『椰油萊姆潤澤香氛沐浴乳』

珍貴蜂王乳成分的『蜂漿修護香氛沐浴乳』

五種香氛，每種都有沐浴乳與身體乳的選擇~

/ 讓你天天享受香氣spa /

水水們趕緊跟上吧！

>> 點我體驗ARLEM低敏香氛保養組



原文來源：我是依葉子