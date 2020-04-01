希臘ARLEM香氛spa沐浴乳身體乳-溫和舒敏好心情

才剛和JJ過完10年的結婚紀念不久，才發現我離青春年代已漸行漸遠，成天忙碌後，也很久沒有認真的看鏡子中的自己，不得不說，這兩年，我老了許多。

最近一直追求能讓自己恢復青春活力的模樣，重拾開心的笑容，保持每天的活力，我想，該做的是每天洗淨一身的疲憊，才能充新振作。

這幾年來，我使用的都是香氛的沐浴產品，因為香氣真的能夠舒緩心情。希臘ARLEM舒敏香氛沐浴乳，是我最近試的沐浴產品，搭配著沐浴乳一起，使用後的感覺真的很不錯。

我挑選的是甜橙茉莉香氛沐浴乳，甜橙最能夠舒緩心情造成的壓力，而茉莉的香氣，在精油學中是能夠帶給女生穩定、被愛包圍的感覺。

ARLEM希臘舒敏香氛沐浴乳，100%原包裝來自夢幻國度的希臘，主要富有豐富的維他命A-E-F，pH5.5弱酸性的沐浴乳，沒有添加礦物油、無動物萃取，所以敏感肌也很適合使用，也有經過國際認證，通過歐盟實驗室敏感測試。

甜橙茉莉香氛沐浴乳帶點淺橘色的色調，洗澡我自己按壓三下的量，起泡量適中，

濃郁的花果香沐浴乳，讓人心情愉悅，眉宇間的壓力感覺瞬間鬆開來，

洗澡的這一刻，完完全全屬於自己的時間，竟也變成了我這忙碌媽媽的奢侈時光。

洗完澡後，用甜橙茉莉香氛身體乳滋潤一下肌膚，

身體乳質地比一般乳液在液態一些，延展性很好，滋潤度高卻不黏膩，擦在身上很快就吸收了，

身上帶著滿滿的甜橙茉莉的香氣，入睡時彷彿置身在花園之中，心情特好，自然睡眠品質也提升了不少。

看一下我使用前與使用後的差別，乾燥粗糙的手臂使用前後差別真的很大，使用後，肌膚粗糙表面感覺都被撫平了!

每次用完ARLEM舒敏香氛沐浴乳和身體乳，都會回想到大學時期自由自在的時光，那種舒心感彷彿是釋放靈魂一般的快樂。

如果你也是很愛使用香氛沐浴品的朋友，那你一定要試試看喔!

ARLEM希臘舒敏香氛沐浴乳一共有五種香氛，除了我的「甜橙茉莉香氛沐浴乳」，還有「晚香玉淨化香氛沐浴乳」、薰衣草舒眠香氛沐浴乳、椰油萊姆潤澤香氛沐浴乳還有蜂漿修護香氛沐浴乳每款都有沐浴乳和身體乳喔!



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原文來源：Kate * 凱特說什麼?