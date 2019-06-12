今天剛收到寄來的訂購Mea Natura 美娜圖塔洗髮精一箱，
二話不說就直接往設計師的髮形屋跑，
原因是因為已經好幾天忍受冷熱天氣溫差的燜熱，
頭皮已經難受得要死啦
其中一組是橄欖頭皮癢護髮浴
一般洗+潤髮素
以清新的綠色瓶子包裝
今天決定先來用這組清洗頭皮
我喜歡來這裡的原因，
除了空間大又明亮之外，
對沒甚麼耐心，每次一上髮型屋就要等待許久我來說，
空間大明亮會願意讓我在裡面
還有另一個原因是
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在DV+Hair 我可以在等待的時間中畫畫
這裡有一塊等待區域，在我等待設計師或是染頭髮、燙髮時候
可以消磨一下時間，也培養一下藝術氣質
已經很久沒有整理的頭髮阿
背後用鯊魚夾就是個歐巴喪嘛
先來仔細介紹一下今天用的Mea Natura 美娜圖塔
橄欖頭皮養護浴一般洗(Shampoo)+光澤潤髮素(Conditioner)
100%希臘原裝進口，歐盟DIO有機認證，歐盟敏感肌膚檢測，無添加Parabens防腐劑，
沒有添加Dimethicone矽靈，更沒有添加S.L.S與S.L.E.S界面活性劑
由地中海克里特島的特擊初榨有機橄欖萃取
一般洗中蘊含天然鼠尾草因子，洗完之後再搭配添加維他命原B5
兩者一起使用效果更好，
一看到特級初榨有機橄欖油，看來我的毛糙髮絲有得救了
先來幫我以檸檬草加上佛手柑按摩頭皮，讓頭皮先放鬆一下
(好舒服阿~~~~~會睡著呢！)
頭髮很久沒有檢測了，很細心的幫我看看頭皮的狀況如何
可能是太久沒有好好洗頭了，頭皮不僅偏油性，
而且還有角質推積的現象
毛囊孔都稍微阻塞了呢
趕緊穿上浴袍洗髮去吧
專業的洗髮區域就是不一樣
一字排開，還有腳踏椅，一整個躺在上面洗頭就是兩個字
舒~~服~~
才洗第一次，坐在椅子上就可以聞到鼠尾草的味道
鼠尾草是一種出產於地中海的多年生芳香植物，它特有的名子Salvia，是從拉丁文salvus得來的，
意味著「健康」。
希臘人在健康方面給予鼠尾草的評價很高，
所以來自希臘的Mea Natura 美娜圖塔
橄欖頭皮養護浴(Shampoo)也加入了鼠尾草，要讓頭皮髮髮更健康
要注意，第一次洗的時候，泡泡是不會很多的，先簡單的讓頭皮浸濕稍為的清洗，才是正確的洗髮要訣
這是可愛助理妹妹告訴我滴
進入第二次階段的洗髮，才算真正的洗頭，
半透明的橄欖綠色的橄欖頭皮養護浴(Shampoo)，經過第一次清洗之後，
泡泡變多了起來，
助理小姐跟我說：這泡泡味道好香而且很綿密，
只使用十塊錢般大的養護浴，不用太多的水，就可以洗出很多泡泡，
她在我頭皮上按摩打圈，從上往下，從前往後，
仔仔細細的把全頭都洗了一遍，過程大約二十分鐘。
再詢問我哪裡還會癢癢的，
在幫我後腦杓多抓幾下。真話，洗頭真的好放鬆
本來毛躁難受感覺的頭皮，
清爽多了
難怪我的媽媽朋友都很愛上美容院洗頭啊:)
頭髮經過兩次程序洗過後，感覺清爽但是少了點滋潤，通常洗得乾淨會有乾澀的感受
所以一定還是要加上光澤潤髮素(Conditioner)
才能讓頭髮感受到一層保護
Mea Natura 美娜圖塔光澤潤髮素(Conditioner)富含維他命原B5，
上網查了一下
維他命原B5，又稱泛醇
(英文名：Provitamin B5，Panthenol，D-Panthenol，DL-Panthenol，Provitamin B)，
分子量：205.251；不黏膩的保濕成分，具強效保濕效果，
而且使用後有光澤度，在洗乾淨的頭皮及頭髮上，讓秀髮具有保持濕潤的效果
要具備以上的效果，
用熱毛巾在熱敷一下效果更加顯著
前前後後洗了三十分鐘的頭髮，覺得頭髮的油膩拋開啦
再幫我在上些護髮素，讓頭髮順一順
我的救星，設計師飛揚出場啦~~
已經有二十多年美髮經驗的飛揚老師，是DV+Hair的設計總監，
從小他就在美容院長大，耳濡目染媽媽的手藝，自己也往設計師路上走，堅持了很多年，
我頭髮的挑染就是他幫我設計處理的
真的要謝謝好姊妹淑娟的介紹
因為很懶得上髮型屋的我，真的是衝著他的好手藝，才願意乖乖坐著五個鐘頭啊
挑染的頭髮已經半年多了，快手的飛揚老師跟我說
下次可不要隔太久再來
要頭髮美美就要常報到
被他知道我懶惰的毛病，哈哈~~
各位看看
頭髮用Mea Natura 美娜圖塔無矽靈洗髮組一洗，再讓專業的技術吹一吹頭髮
是不是整個就神采飛揚了起來
來個前後對比照吧
左邊是毛毛躁躁還沒為洗髮前
右邊是Mea Natura 使用美娜圖塔橄欖頭皮養護組洗過後的蓬鬆輕盈感
是不是 差~~~粉~~~多~~~
謝謝飛揚老師的巧手，也恭喜為人夫又為人父的雙喜臨門
這樣的我才敢出門見人嘛(+傻笑)
也意外發現，來自希臘品牌的Mea Natura 美娜圖塔
讓我對這品牌有新的認識
以前只知道洗日本品牌或是歐美大品牌的洗髮精
原來熱情的希臘小島，也有這樣的優質商品
原文來源：冬眠貓囈語