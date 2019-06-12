今天剛收到寄來的訂購Mea Natura 美娜圖塔洗髮精一箱，

二話不說就直接往設計師的髮形屋跑，

原因是因為已經好幾天忍受冷熱天氣溫差的燜熱，

頭皮已經難受得要死啦

其中一組是橄欖頭皮癢護髮浴

一般洗+潤髮素

以清新的綠色瓶子包裝

今天決定先來用這組清洗頭皮

我喜歡來這裡的原因，

除了空間大又明亮之外，

對沒甚麼耐心，每次一上髮型屋就要等待許久我來說，

空間大明亮會願意讓我在裡面

還有另一個原因是

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在DV+Hair 我可以在等待的時間中畫畫

這裡有一塊等待區域，在我等待設計師或是染頭髮、燙髮時候

可以消磨一下時間，也培養一下藝術氣質

已經很久沒有整理的頭髮阿

背後用鯊魚夾就是個歐巴喪嘛

先來仔細介紹一下今天用的Mea Natura 美娜圖塔

橄欖頭皮養護浴一般洗(Shampoo)+光澤潤髮素(Conditioner)

100%希臘原裝進口，歐盟DIO有機認證，歐盟敏感肌膚檢測，無添加Parabens防腐劑，

沒有添加Dimethicone矽靈，更沒有添加S.L.S與S.L.E.S界面活性劑

由地中海克里特島的特擊初榨有機橄欖萃取

一般洗中蘊含天然鼠尾草因子，洗完之後再搭配添加維他命原B5

兩者一起使用效果更好，

一看到特級初榨有機橄欖油，看來我的毛糙髮絲有得救了

可愛的助理小姐

先來幫我以檸檬草加上佛手柑按摩頭皮，讓頭皮先放鬆一下

(好舒服阿~~~~~會睡著呢！)

頭髮很久沒有檢測了，很細心的幫我看看頭皮的狀況如何

可能是太久沒有好好洗頭了，頭皮不僅偏油性，

而且還有角質推積的現象

毛囊孔都稍微阻塞了呢

趕緊穿上浴袍洗髮去吧

專業的洗髮區域就是不一樣

一字排開，還有腳踏椅，一整個躺在上面洗頭就是兩個字

舒~~服~~

才洗第一次，坐在椅子上就可以聞到鼠尾草的味道

鼠尾草是一種出產於地中海的多年生芳香植物，它特有的名子Salvia，是從拉丁文salvus得來的，

意味著「健康」。

希臘人在健康方面給予鼠尾草的評價很高，

所以來自希臘的Mea Natura 美娜圖塔

橄欖頭皮養護浴(Shampoo)也加入了鼠尾草，要讓頭皮髮髮更健康

要注意，第一次洗的時候，泡泡是不會很多的，先簡單的讓頭皮浸濕稍為的清洗，才是正確的洗髮要訣

這是可愛助理妹妹告訴我滴

進入第二次階段的洗髮，才算真正的洗頭，

半透明的橄欖綠色的橄欖頭皮養護浴(Shampoo)，經過第一次清洗之後，

泡泡變多了起來，

助理小姐跟我說：這泡泡味道好香而且很綿密，

只使用十塊錢般大的養護浴，不用太多的水，就可以洗出很多泡泡，

她在我頭皮上按摩打圈，從上往下，從前往後，

仔仔細細的把全頭都洗了一遍，過程大約二十分鐘。

再詢問我哪裡還會癢癢的，

在幫我後腦杓多抓幾下。真話，洗頭真的好放鬆

本來毛躁難受感覺的頭皮，

清爽多了

難怪我的媽媽朋友都很愛上美容院洗頭啊:)

頭髮經過兩次程序洗過後，感覺清爽但是少了點滋潤，通常洗得乾淨會有乾澀的感受

所以一定還是要加上光澤潤髮素(Conditioner)

才能讓頭髮感受到一層保護

Mea Natura 美娜圖塔光澤潤髮素(Conditioner)富含維他命原B5，

上網查了一下

維他命原B5，又稱泛醇

(英文名：Provitamin B5，Panthenol，D-Panthenol，DL-Panthenol，Provitamin B)，

分子量：205.251；不黏膩的保濕成分，具強效保濕效果，

而且使用後有光澤度，在洗乾淨的頭皮及頭髮上，讓秀髮具有保持濕潤的效果

要具備以上的效果，

用熱毛巾在熱敷一下效果更加顯著

前前後後洗了三十分鐘的頭髮，覺得頭髮的油膩拋開啦

再幫我在上些護髮素，讓頭髮順一順

我的救星，設計師飛揚出場啦~~

已經有二十多年美髮經驗的飛揚老師，是DV+Hair的設計總監，

從小他就在美容院長大，耳濡目染媽媽的手藝，自己也往設計師路上走，堅持了很多年，

我頭髮的挑染就是他幫我設計處理的

真的要謝謝好姊妹淑娟的介紹

因為很懶得上髮型屋的我，真的是衝著他的好手藝，才願意乖乖坐著五個鐘頭啊

挑染的頭髮已經半年多了，快手的飛揚老師跟我說

下次可不要隔太久再來

要頭髮美美就要常報到

被他知道我懶惰的毛病，哈哈~~

各位看看

頭髮用Mea Natura 美娜圖塔無矽靈洗髮組一洗，再讓專業的技術吹一吹頭髮

是不是整個就神采飛揚了起來

來個前後對比照吧

左邊是毛毛躁躁還沒為洗髮前

右邊是Mea Natura 使用美娜圖塔橄欖頭皮養護組洗過後的蓬鬆輕盈感

是不是 差~~~粉~~~多~~~

謝謝飛揚老師的巧手，也恭喜為人夫又為人父的雙喜臨門

這樣的我才敢出門見人嘛( +傻笑)

也意外發現，來自希臘品牌的Mea Natura 美娜圖塔

讓我對這品牌有新的認識

以前只知道洗日本品牌或是歐美大品牌的洗髮精

原來熱情的希臘小島，也有這樣的優質商品

原文來源：冬眠貓囈語