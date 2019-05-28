自從開始染燙後,我的髮質就變的易打結,真是讓我有點傷腦筋,
不過因為我不常染燙,染的色系也都以暖色系居多,所以我就沒有購買護色洗髮精的想法啦!
這次我染了比較亮的顏色,不過它居然沒有我剛染時的亮度,讓我開始想購買護色洗髮精,
市售品牌百百款,哪款才是適合我的勒?
這時我遇到mea natura美娜圖塔紅石榴亮麗護色髮浴組,
100%希臘原裝進口,珍貴紅寶石(有機紅石榴籽油)萃取保濕護色,
無添加防腐劑、矽靈、SLS, SLES界面活性劑、礦物油、塑化劑與矽膠,
通過歐盟JSH敏感肌膚檢測,英國土壤協會有機成份認證,瑞士IMO有機成分認證,
在希臘象徵永恆、好運、富足的天然紅寶石(紅石榴),希望使用後也把好運跟富足分享給我吧!
紅石榴亮麗護色髮浴(染後髮質適用) 100%希臘原裝進口
蘊含維他命原B5、有機天然紅石榴果籽油、向日葵籽萃取、大豆氨基酸及小麥氨基酸,
高濃度超級莓果因子能輕鬆修復燙染後脆弱敏感髮質,加強染後髮色維持,有效鎖存色素粒子,
將水分留在角質層,解除髮尾乾枯、毛躁、易斷裂的秀髮危機,
微黃透明質地溫和潔淨毛孔,天然草本萃取且無化學起泡劑,
用雙手搓泡就有好多細緻的泡沫,以指腹按摩頭皮,
沖洗後再使用第2次,是我一貫的洗髮流程,
第1次是洗淨頭髮上髒汙,第2次是洗淨頭皮,
再運用指腹按摩放鬆頭皮也放鬆一整天的疲累啊!
頭皮出油容易讓髮絲看來整個一條條又扁塌,
使用紅石榴亮麗護色髮浴洗後髮絲護色保濕,並散發清新果香,
髮絲看起來清爽又蓬盈,就是一整個舒爽啊!
※搭配同款護髮素效果更佳！
紅石榴光澤護色護髮素(染後髮質適用)100%希臘原裝進口
蘊含有機天然石榴籽油、向日葵籽萃取等維生素及單寧精粹,
高濃縮莓果精華能有效隔離外在環境對秀髮造成的損傷,舒緩頭皮壓力,
將水分留在角質層,輕鬆鎖存高保濕護色因子,還原髮絲光澤,強韌彈性。
清潔頭皮後均勻塗抹於髮梢,待三分鐘後以溫水輕柔沖淨,就OK囉!
乳白色質地輕盈,均勻的塗抹在髮絲上,在靜待3分鐘,讓修護因子能有效滲入髮絲,
修復潤澤秀髮自然呈現亮澤。
我最喜愛mea natura美娜圖塔紅石榴亮麗護色髮浴組的統一清新果香味,
讓我從頭到腳都飄散著清新的果香味
※搭配同款護髮浴效果更佳！
通常我的頭髮在沖水後是糾結的狀態,那是這樣可以用手輕鬆的滑過的模樣啊!
有的護髮素使用起來有hen膩的FU,讓人不是很舒服,
紅石榴光澤護色護髮素質地輕盈,好沖洗又不膩,看到我頭髮的清爽跟光澤了嗎?
紅石榴潤沁沐浴露(敏弱及一般膚質適用)100%希臘原裝進口
天然柳橙汁、檸檬汁萃取結合有機紅石榴籽油,揉合出溫潤怡人的淡雅香氛,
有機紅石榴籽油、歐洲越桔、糖槭及甜橙等植物萃取因子,
軟化角質同時收斂肌膚,並能幫助平衡肌膚PH質,弱膚質也可使用喔!
紅石榴潤沁沐浴露內含天然植物萃取且無化學起泡劑,
微黃質地,植物性潔淨成分又無使用起泡劑,搭配沐浴球還是起泡網,都能搓揉出細緻綿密的泡沫唷!
植物性潔淨成分,溫和清潔,洗後肌膚清爽保濕,還透著清新果香,
搭配起泡網用量也很省,一瓶可以使用許久
讓mea natura美娜圖塔紅石榴亮麗護色髮浴組的紅寶石象徵-永恆、好運、富足,
也讓使用的我或是各位,都能一同分享著唷!
【美娜體驗分享-綠玄】 紅石榴亮麗護色髮浴，紅石榴光澤護色護髮素，紅石榴潤沁沐浴露-mea natura美娜圖塔
宅配體驗【mea natura美娜圖塔】紅石榴亮麗護色髮浴組，無矽靈護色洗髮精，嚴選有機紅石榴籽油萃取，減緩染髮洗頭後顏色脫落褪色，泡沫豐富細緻，徹底清潔頭皮及多餘油脂，通過敏感肌膚檢測，清爽無負擔！
原文來源：綠玄