【美娜體驗分享-小兔媽咪】 橄欖頭皮養護髮浴，橄欖光澤潤髮素，橄欖清爽沐浴露-mea natura美娜圖塔
【洗髮沐浴推薦】mea natura美娜圖塔-橄欖頭皮養護髮浴組☼頭皮洗髮精/頭皮保養/無矽靈洗髮精
頭髮和肌膚是女人的第二生命，擁有一頭漂亮的頭髮和柔嫩的肌膚是女人所追求的夢想，
通常我對於洗髮精和沐浴乳都非常的在意，一定要細細比較，挑選品質好的產品。
最近收到【mea natura美娜圖塔】橄欖頭皮養護髮浴組，
是嚴選最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華，具強化保濕、毛髮強化保養等問題，
賦予髮絲強韌、彈性與潤澤，讓秀髮蓬鬆柔軟不乾澀！非常推薦給大家～
從右到左分別是橄欖頭皮養護髮浴、橄欖光澤潤髮素、橄欖清爽沐浴露，都是300ml包裝。
【mea natura美娜圖塔】：嚴選希臘克里特島有機農場，最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華，
無添加防腐劑、矽靈、SLS, SLES界面活性劑、礦物油、石油化學衍生物、塑化劑、聚乙二醇與矽膠
經過多方檢測與認證，嚴選特級初榨希臘橄欖萃取而來，是100%希臘原裝進口。
橄欖頭皮養護髮浴(任何髮質，一般至油性頭髮質適用)
鼠尾草萃取物結合有機特級初榨橄欖精華，
能平衡頭皮油脂、舒緩出油不適，直接有效補充頭皮養分、強化髮根。
橄欖光澤潤髮素(頭皮易糾結毛躁適用)
有機特級初榨橄欖精華，結合維生素原B5，
有效補充頭皮養分、強化髮根，能柔順溼髮時的糾結，
同時撫平毛躁，還原髮絲蓬鬆自然。植物性成分，溫和不傷害頭皮！
橄欖清爽沐浴露(敏弱及一般膚質適用)
植物性潔淨成分，溫和清潔不刺激。
甜杏仁油、有機特級初榨橄欖油親膚性佳，
能長效保溼並滋潤乾躁肌膚，敏弱膚質可安心使用。
我是屬於頭皮很會出油、髮尾又乾澀型的人，
從早上到晚上，頭髮會越來越油膩，都黏在一起，甚至會出現頭皮屑，好尷尬呀～
從頭頂看，頭髮真是塌到不行呀～
倒出頭皮洗髮精在手上，質地很清爽不黏膩，
半透明狀的黃綠顏色讓人覺得很舒服～
植物性生物糖膠、小麥、大豆氨基酸等溫和保溼修護成分，
能補充髮芯因染髮加速流失的蛋白質，讓頭髮維持在應有的健康狀態。
植物性甜菜鹼等非離子型潔淨配方，溫和不傷害頭皮，持續使用能有效潔淨，並且能舒緩頭皮不適。
因為成份是天然草本萃取且無化學起泡劑，
->建議雙手搓泡後以指腹按摩頭皮，沖洗後再使用第二次，達到更完美的體驗。
在頭髮上產生細緻的泡泡，質地很舒服～
頭皮感覺很清爽，一點都不油膩～
沖洗兩次之後，再來使用護髮素。
清潔頭皮後把護髮素均勻塗抹於髮梢，待三分鐘後以溫水輕柔沖洗，
讓修護因子浸透髮芯，修復潤澤呈現亮澤。
質地很輕柔，瞬間覺得髮尾變得好柔順～
三分鐘之後以清水沖洗乾淨，將頭髮包起來。
接著來使用清爽沐浴露，因為成分是天然植物萃取且無化學起泡劑，
建議搭配沐浴球使用達到更好的肌膚體驗。
質地摸起來清爽不油膩，呈現黃綠色的半透明狀。
天然柳橙汁、葡萄柚汁、蘋果汁結合有機橄欖，揉合出清新淡雅自然香氛！
所以聞起來有淡淡的果香味，很舒服～
搓出泡泡抹在手臂上，感覺泡泡很細緻。
而且也很好沖洗，不會像一般沐浴乳要沖洗很久，還有洗不乾淨的感覺～
洗完覺得皮膚好滑嫩、好清爽的感覺！
洗完澡後，來吹乾頭髮，吹整後秀髮蓬鬆自然，不黏膩，也不打結，很容易梳開。
頭皮也很乾淨清爽不油膩，終於可以跟油頭說掰掰了～
來看看使用前和使用後的頭髮真的落差很大耶！連小兔爸也很訝異差這麼多呢！
原文來源：小兔媽咪．昕寶貝