雅迷大概從準備懷第一胎開始，就停止染頭髮了，一直到生完第二胎以後，因為想以亮麗的姿態回歸職場(其實是顧小孩實在是太累人，以致於白頭髮長太多出來，不遮掩一下真是羞於見人阿)，於是乎~~又開啟了我的染髮人森之路。

相信捧友們都知道染髮費用實在是貴桑桑，所以為了不讓荷包太常失血，在染完髮後使用一些護髮、護色產品，讓髮色可以維持久一點點，是很必要的阿!!!尤其雅迷的髮質是屬於較乾燥&髮色較深的那種，如果沒有好好的護髮&護色，大概1~2個月就要重新染髮，實在是很傷本呢~

所以阿~~來來來，大家看過來，雅迷今天要來要來介紹一組減緩染後顏色脫落褪色的好產品，登登登登~~~那就是【mea natura美娜圖塔紅石榴亮麗護色髮浴組】。

【mea natura美娜圖塔紅石榴亮麗護色髮浴組】宅配包裝簡單大方，全系列產品包裝則採用石榴紅色系，光看包裝就讓人覺得相當亮麗~~罐裝瓶身正面貼上品牌名稱及產品名稱，背面則標示產品成分、製造日期、保存期限等資料，每罐的容量皆為300ml。

另外雅迷覺得全系列產品很厲害的地方就是

100%希臘原裝進口

通過歐盟JSH實驗室敏感肌檢測

歐盟DIO有機成份認證

英國土壤協會有機成份認證

瑞士IMO有機成分認證

珍貴紅寶石萃取保濕護色

無添加防腐劑、矽靈、SLS, SLES界面活性劑、礦物油、塑化劑與矽膠

接下來要分享實際使用產品的心得啦啦啦~~~

紅石榴亮麗護色髮浴(染後髮質適用)

護色洗髮露成分蘊含維他命原B5、有機天然紅石榴果籽油、向日葵籽萃取、大豆氨基酸及小麥氨基酸，高濃度超級莓果因子能輕鬆修復燙染後脆弱敏感髮質，加強染後髮色維持，有效鎖存色素粒子，將水分留在角質層，解除髮尾乾枯、毛躁、易斷裂的秀髮危機。有機天然成分溫和潔淨頭皮毛孔，髮根深呼吸，養分徹底吸收，護色保濕展現動人髮態。

護色洗髮露帶點透明凝露質地，味道是清新的果香香氣，加水稍加搓揉，搓出來的泡泡綿密細緻，以雙手指腹輕柔按摩頭皮，沖洗後再洗一次，頭皮感受到很舒爽呢，洗完後的髮絲帶有淡淡的果香，聞起來讓人覺得好舒心哦~~

紅石榴光澤護色護髮素(染後髮質適用)

護色護髮素成份蘊含有機天然石榴籽油、向日葵籽萃取等維生素及單寧精粹，高濃縮莓果精華能有效隔離外在環境對秀髮造成的損傷，舒緩頭皮壓力，將水分留在角質層，輕鬆鎖存高保濕護色因子，還原髮絲光澤，強韌彈性宛如新生。護色護髮素呈現乳霜狀質地，帶有天然的草本味，讓人彷彿沐浴在森林中。於洗完頭髮後，取適量護色護髮素均勻塗抹在髮梢上，等待三分鐘後再以溫手沖乾淨，護髮後的髮絲相當柔順，吹整之後，不乾澀也不糾結，髮絲整個很蓬鬆輕盈阿~~

紅石榴潤沁沐浴露(敏弱及一般膚質適用、88% Natural Original)

沐浴露成分萃取自天然植萃有機紅石榴籽油、亞麻仁萃取、歐洲越桔、糖槭及甜橙等天然草本植物萃取因子，軟化角質同時收斂肌膚，並能幫助平衡肌膚PH質。蘊含多重維他命A、E、獨特石榴多酚及花青素，植物性潔淨成分，溫和清潔。沐浴露質地濃厚，使用少量就可以洗全身，味道很高雅時尚且，柔細的泡沫使用在肌膚上感覺很溫和，洗完後的肌膚不乾澀，每一次的沐浴都是煥然一新的開始。

雅迷第一次使用mea natura美娜圖塔紅石榴亮麗護色髮浴組是在假日的早晨，剛洗完頭的頭髮很蓬鬆&輕盈呢~~

持續一整天，頭皮依舊感覺很清爽不油膩，髮絲也還是維持著膨鬆輕盈感唷~~

原文來源：雙寶老木出任務