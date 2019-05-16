又到了淺髮色的季節啦~雖然我一年四季都是淺髮色XD

不論是要哪一種髮色，大家一定都希望剛染完頭髮，美美的顏色能維持久一點

尤其是我們專愛特殊髮色的人，洗護髮品更是要挑挑選選

這次要來推薦的就是希臘原裝進口

▶mea natura美娜圖塔紅石榴系列

先來介紹一下沐浴露~

紅石榴潤沁沐浴露(敏弱及一般膚質適用、88% Natural Original)

其實這款包裝我還蠻喜歡的，大紅色的紅石榴色系，大方又很搶眼

成份看了一下，裡面含有天然柳橙汁、檸檬汁萃取

再結合有機紅石榴籽油，嗯!整個聽起來就是很好吃~(咦!

主要成份的紅石榴在希臘禮是象徵永恆、好運、富足的天然紅寶石，不飽和脂肪酸以及石榴多酚

能鎖水保溼恢復肌膚彈潤活力喔!

香味是很清爽的果香，內含許多天然的有機成分，可以平衡肌膚的PH值，也就是說敏感飢也可以放心使用喔!

洗完肌膚完全不會有乾澀感，而且天然的成份也很好沖洗，洗完不會有滑膩感~

這邊要跟大家簡單分想一下，我染後的習慣~給大家參考看看

剛染完的時候，我會持續用護色洗髮精，大約1~2天，第三天開始

我會交替用深層修護髮的洗髮精，補充頭髮的結構為主

等到10天~15天完全退色後，我才會開始使用深層頭皮清潔的洗髮精

而美娜圖塔就是針對護色下去調配，多添加了有機天然紅石榴果籽油，以及護髮常見的向日葵籽萃取

先來看看我用紅石榴亮麗護色髮浴之前的髮色與髮質

有點毛燥跟光澤度不足，而這次染的是偏灰色系的

包裝設計一律都是用掀蓋式

洗髮精是透明淡黃色，這可是含有高濃度超級梅果因子喔!

專門針對染燙後脆弱敏感的髮質設計的，而且含有鎖存色素粒子，將水份留下

透明的質地更溫和，可以有效清潔毛孔，而無細聆添加、介面活性劑等化學起泡劑，所以起泡不會很誇張多

而且香味帶有清爽的果香，不會有很濃郁的香味，喜歡小清新類型，天然香氣的朋友一定會喜歡

洗的過程中其實就可以很明顯感覺到，洗起來髮質蠻柔軟的

因為我漂了很多次，髮質其實很乾燥

如果我是用一般清潔的洗髮精，洗完頭髮真的超乾澀的!

紅石榴光澤護色護髮素

護髮素是乳白色，質地有點水，抹起來蠻輕盈的，不會有油膩的厚重感

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這是需要沖洗的護髮素~在我的印象中，通常都是只有潤絲的效果

不過這款護髮素，順順的抹上去之後，髮尾的光澤度好漂亮啊!!!!

靜待3分鐘之後再沖洗掉喔!

洗完之後就要來吹整瞜!

吹直了之後，頭髮好柔順啊!

而且這些有機成份都是通過瑞士IMO認證的

有些人可能會有用護髮素會容易長痘痘或是過敏

也不用擔心喔~因為美娜圖塔是有通過歐盟敏感肌膚檢測的喔!

既然都護髮了~當然要來弄個捲度啦!