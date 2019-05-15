這是要體驗的是 【mea natura美娜圖塔】橄欖頭皮養護髮浴組~

他是嚴選最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華~

具強化保濕、毛髮強化保養等問題~

賦予髮絲強韌、彈性與潤澤，讓秀髮蓬鬆柔軟不乾澀！

通常橄欖我都會聯想到橄欖油~

就是很健康養生的感覺~

橄欖都能做成吃的了~

那用的不就更養生~

mea natura美娜圖塔他們家的橄欖~

是來至 嚴選希臘克里特島有機農場，

最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華~

希臘耶~

多麼美的ㄧ個地方呀~

而且他們的產品

✘防腐劑

✘矽靈

✘ SLS, SLES界面活性劑

✘ 礦物油

✘ 石油化學衍生物

✘ 塑化劑

✘ 聚乙二醇

✘ 矽膠

他們家的成分都是很天然的~

而且有

★ 通過歐盟JSH敏感肌膚檢測

★ 英國土壤協會有機成份認證

★ 瑞士IMO有機成分認證

★ 嚴選特級初榨希臘橄欖萃取

★ 100%希臘原裝進口

光一個100%希臘原裝進口我就覺得超級無敵厲害的~

而且他還通過歐盟的敏感肌膚檢測~

大家都知道要通過歐盟的產品是要有多難~

所以能通過這麼難的檢測代表敏感肌膚可以安心使用了~

首先先使用護髮浴頭皮洗髮精給大家看

他的顏色是淡黃色的~

味道也是淡淡的橄欖的味道~

聞起來還蠻舒服的~

這款護髮浴最主要是能讓頭皮油脂平衡~

因為我是屬於那種頭皮很容易出油的人所以每次只要兩天沒洗頭~

頭就會油的不像話~

所以頭皮保養真的很重要~

這個護髮浴他可以平衡頭皮的油脂所以大家一定覺得洗起來應該很乾澀~

其實不會洗起來還蠻滋潤的~

他洗完頭髮也不會感覺到乾乾的~

而且在洗的過程頭皮按摩洗髮之後~

整個頭皮還蠻舒壓的~

洗完感覺頭皮在呼吸的感覺~

而且洗頭就是要用無矽靈的洗髮精才能洗的安心~

接下來要介紹的是潤髮素

他這個潤髮素含有維生素B5可以滋潤打結的頭髮~

味道一樣淡淡的橄欖味道~

洗在頭髮上也蠻滋潤的~

也請頭髮毛燥的地方用潤髮素抹過之後頭髮就變的蠻滑順的~

用水沖到頭髮有淡淡的橄欖香外頭髮感覺像做過SPA一樣舒服~

最後要來介紹他的沐浴露

其實這三罐裡面我最喜歡的就是他的沐浴露~

我是那種背很容易長痘痘的人~

所以有時候洗那種含起泡劑很多的沐浴乳背後就會長很多痘痘~

這款沐浴露他沒有含化學起泡劑~

所以洗起來非常溫和~

我也感覺皮膚有得到釋放的感覺~

尤其是洗在背後洗完感覺背後的痘痘有比較改善了~

他洗在身上很溫和味道也是淡淡天然的橄欖味~

我還蠻喜歡這罐沐浴露的很溫和洗起來很舒服~

原文來源：米拉的奇幻旅程