【美娜體驗分享-阿少】 橄欖頭皮養護髮浴，橄欖光澤潤髮素，橄欖清爽沐浴露-mea natura美娜圖塔
【頭髮】mea natura美娜圖塔／橄欖頭皮養護髮浴／橄欖光澤潤髮素／ 無矽靈洗髮精／橄欖清爽沐浴露
最近才試著自己洗頭髮
原因是去年底在餐廳走廊摔跤
居然把手挽處給摔成骨折
就這樣背上了石膏，休息了近三個月的時間
現在才能正式使用雙手來做洗頭抓髮的舒服感
為了擺脫毛髮乾燥和加強髮絲強韌感
阿姐我這次選擇了這組【mea natura美娜圖塔】橄欖頭皮養護髮浴組來做體驗
體驗內容：
橄欖頭皮養護髮浴 300ml 1瓶
橄欖光澤潤髮素 300ml 1瓶
橄欖清爽沐浴露
雖然品牌名稱對我來說真的不熟
但產品的使用價質感真的是一流
【mea natura美娜圖塔】橄欖頭皮養護髮浴組
嚴選希臘克里特島有機農場，最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華
並且通過歐盟JSH敏感肌膚檢測與英國土壤協會有機成份認證及瑞士IMO有機成分認證
【mea natura美娜圖塔】橄欖頭皮養護髮浴組更是Made In Greece(100%希臘原裝進口)
【mea natura美娜圖塔】橄欖頭皮養護髮浴組
還是嚴選特級初榨希臘橄欖萃取
另外無添加防腐劑、矽靈、SLS, SLES界面活性劑、
礦物油、石油化學衍生物、塑化劑、聚乙二醇與矽膠
讓消費者用起來更是安全和放心喔
使用這兩個星期以來.................
我最獨鍾橄欖頭皮養護髮浴的效果
( 無矽靈洗髮精 / 內含天然草本萃取且無化學起泡劑)
尤其是洗完後的髮絲好梳理，不打結，不毛燥
最令人尬意的是任何髮質，一般至油性頭髮質適用
向阿姐這種油性垢味又重的髮質，也能享受使用耶
除了洗完後的髮絲，能平衡頭皮油脂、舒緩出油不適
，深入肌裡，直接有效補充頭皮養分、強化髮根
橄欖頭皮養護髮浴雖是透明凝露質地(具流動性)
外包裝是走暗墨綠瓶身系列設計，風格簡潔大方
打開瓶蓋，鼠尾草的淡淡香氣飄香出來
讓人聞起來很舒服，和帶有濃郁療癒感
除了容易起泡，還可以輕鬆的把頭皮和髮根洗乾淨
洗完後的髮質，一點也不毛燥、也不傷頭皮
※建議雙手搓泡後以指腹按摩頭皮，沖洗後再使用第二次，達到更完美的體驗。
若是搭配橄欖光澤潤髮素依同使用下
更能讓髮絲保持柔順、彈立和保濕感
這瓶橄欖光澤潤髮素含有有機特級初榨橄欖精華，
結合維生素原B5，效補充頭皮養分、強化髮根，
能柔順溼髮時的糾結，同時撫平毛躁，還原髮絲蓬鬆自然。
植物性成分，溫和不傷害頭皮！
像阿姐我這頭常常染髮，而受損的髮質人來說，修護更是加分
橄欖光澤潤髮素單單以氣味上來比較，是和橄欖頭皮養護髮浴來的重一些
(香氛氣味抹在頭髮上感覺舒服)
純白乳液滑溜質地，擦拭在每根秀髮絲上頭
充分滋潤後，再待三分鐘後以溫水輕柔沖拭
沒想到單以手指梳過，也能明顯感覺髮絲變好了
而這種修復潤澤，呈現亮澤天使光環的髮芯改善，真是令人驚艷
橄欖清爽沐浴露為透明凝露質地(具流動狀)
第一個晚上使用它時，就被它的香味吸引住了
(帶有濃厚的天然柳橙汁、葡萄柚汁、蘋果汁結合有機橄欖，
揉合出清新淡雅自然香氛，
讓每一次沐浴都是煥然一新的開始！)
對阿姐我這種容易緊張，情緒焦慮的人，確有很大撫平功能
橄欖清爽沐浴露具有植物性潔淨成分，溫和清潔不刺激
這瓶橄欖清爽沐浴露無化學起泡劑
只要加入一點點清水很快起泡
若是像阿姐我一樣搭配沐浴球一起使用的話
更能達到最好的肌膚體驗
橄欖清爽沐浴露除了能溫和洗淨身體每一吋肌膚和污垢外還能加強滋潤和保濕
讓洗完後的身體肌膚柔嫩，滑順又很好摸呦
【mea natura美娜圖塔】橄欖頭皮養護髮浴組超級適合今年夏天使用
原文來源：阿少新聞台