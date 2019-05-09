【美妝保養】mea natura美娜圖塔：染後髮適用X紅石榴亮麗護色髮浴組X護色洗髮精X染髮洗頭X無矽靈洗髮精

每次染完頭髮，最害怕的就是不到一個禮拜就掉色

所以這次要跟大家推薦的是染後護髮洗髮+沐浴組

【mea natura美娜圖塔】品牌的紅石榴亮麗護色髮浴組

最近剛好染了新髮色"莓果紫霧灰髮"(小編自己取的~

急需護色護髮的產品，這時候就收穫一組【mea natura美娜圖塔】了

美娜圖塔的品牌主推有機無添加防腐劑、矽靈、塑化劑等巴拉巴拉對人體有害的化學物

從外包裝就可以感受到滿滿的天然有機氛圍 (小編絕對不會承認看到包裝後很想吃石榴

先簡單介紹這組護色髮浴組的來頭~

標榜原物料取自地中海有機紅石榴的果籽油，還額外添加了向日葵籽

可以保護染燙後受傷的頭髮，而且還可以保護染髮後的髮色維持

有機天然的成分對頭皮也比較不會造成負擔，確實溫和清洗頭皮、髮根以及修護髮尾~

官網上也有各種認證跟檢測證明，對於消費者來講真的比較安心也比較放心~~

#無添加矽靈 & SLS, SLES界面活性劑

#通過歐盟敏感肌膚檢測

#英國土壤協會有機成份認證

#瑞士IMO有機成分認證

#珍貴紅寶石萃取保濕護色

#100%希臘原裝進口

接下來就進入實測的階段啦!!!

先從紅石榴潤沁沐浴露開始~可以看到顏色是呈現半透明狀~~

很多市售洗髮精擠出來會有五顏六色

有時候真的會分不清到底是化學色素還是天然萃取QQQQ

抹開後可以看到微微起泡，但不會過多泡泡，味道則是淡淡的果香味，應該就是石榴味!!!!

沖完水後皮膚不會是那種洗得很乾淨很乾的感覺，會偏向光滑細緻安內

接著是標榜護色洗的紅石榴亮麗護色髮浴↓

同樣擠出來是呈現半透明狀，然後味道其實聞起來跟沐浴乳沒什麼兩樣，搓揉後不會過多起泡，

頭髮如小編一樣多的朋友們可以多擠一點，這樣比較好發泡，

洗完後頭髮不會過於乾燥，也不會滑順到不可思議的那種

介於中間值，個人覺得洗完蠻清爽的，有些洗髮精洗完後雖然好像很滑順，

但是仔細搓頭皮會覺得還是會油油的感覺像沒洗乾淨

先用洗髮精洗完後，把多餘的水份擠乾，接著塗抹上紅石榴光澤護色護髮素，

紅石榴光澤護色護髮素呈乳白狀的，建議要擠乾水分後在上頭髮，不然會感覺沒什麼用QQ

抹完後等大概3-5分鐘，就可以用清水洗淨，

小編主要會抹髮中跟髮尾，剩下一點點稍微拍在頭上，盡量不要碰到頭皮

搭配護色護髮素洗完後，頭髮會變得比較柔順，但像小編剛剛講的，不會滑順到不可思議的恐怖的那種

【BEFORE】洗髮前↓

下面是實際洗完後的頭髮↓(還沒梳頭)

【AFTER】洗髮後↓(請忽略憤怒的LUCY)

目前洗了三天了，洗完後頭皮不會黏膩，先前洗的洗髮精會遇到一些問題

像是洗完後好像很滑順，但睡一覺起床就有點乾燥而且頭皮黏膩

感覺頭皮都洗不乾淨的FU，目前洗完隔天都蠻清爽的，頭髮也呈現蠻柔順的狀態

顏色看起來都還維持著，覺得很可以~~附上一張洗完頭隔日的照片(在陽光下)~~

推薦給剛染髮或是準備要染燙髮的朋友~如果你還在找合適的洗護髮+沐浴乳~

可以參考看看mea natura美娜圖塔的 紅石榴亮麗護色髮浴組

那這次分享就到這邊啦~我們下次再見

原文來源：綠色是最溫和的顏色