先前我家鼠鼠（枕邊人）因為漂頭髮漂太兇，導致頭皮到現在都還有點過敏，有時候嚴重還會有一圈一圈的皮屑，

從此不敢亂漂髮，這次染回深顏色後也開始養頭皮，首選就是無矽靈的洗髮精，比較不傷頭皮肌膚外，

還要有護色的功能，畢竟是染回深色，退掉很容易變成金毛台客，

為此做了點功課，選了這組 mea natura 美娜圖塔的洗髮精 / 護髮素產品，

除了不刺激頭皮外，發現髮質變好了，變得更有水分感，快來看我詳細介紹吧！

外包裝採紅色半透明為主體，以紅石榴果籽油為主要成分，100% 從希臘原裝進口！

題外話：這輩子恐怕不會去希臘～但使用了希臘來的商品，覺得超酷

mea natura 美娜圖塔 無添加防腐劑、矽靈、SLS, SLES界面活性劑、礦物油、塑化劑與矽膠

通過歐盟JSH敏感肌膚檢測

英國土壤協會有機成份認證

瑞士IMO有機成分認證

珍貴紅寶石萃取保濕護色

100%希臘原裝進口

瓶蓋設計比較平面，打開後即可倒出

紅石榴亮麗護色髮浴(染後髮質適用)

豐富的維他命原B5和有機天然紅石榴果籽油、向日葵籽萃取、大豆氨基酸及小麥氨基酸，

高濃度超級莓果因子，修復燙染後脆弱敏感髮質，加強染後髮色維持，有效鎖存色素粒子，

將水分留在角質層，解除髮尾乾枯、毛躁、易斷裂的秀髮危機，透明質地溫和潔淨毛孔，

護色保濕展現動人髮態並散發清新果香。建議可搭配同品牌護髮素、髮膜使用效果更佳。

質地透明偏黃，紅石榴香味拿捏得恰到好處，以前某牌的潤白乳液也是有款專門紅石榴系列的，

但是味道比較沉，而 mea natura 的香味更清新一些。

泡泡算是好起又量多的，洗完頭髮完全不乾燥，甚至有點潤濕的感覺

紅石榴光澤護色護髮素(染後髮質適用)

蘊含有機天然石榴籽油，、向日葵籽萃取等維生素及單寧精粹，高濃縮莓果精華能有效隔離外在環境對秀髮造成的損傷，

舒緩頭皮壓力，將水分留在角質層，輕鬆鎖存高保濕護色因子，還原髮絲光澤。

質地乳白較液態，香味與洗髮乳一致，是耐聞的紅石榴香

這種護髮素很神奇，我以前用過類似的質地，他摸起來不濃稠，塗上頭髮後變得很液態，

不會像市面上護髮乳油油滑滑又黏黏的，沖洗掉後神奇的來了，頭髮不糾結也不乾燥，而是很清爽的一種狀態呈現！

紅石榴潤沁沐浴露(敏弱及一般膚質適用、88% Natural Original)

有機紅石榴籽油、歐洲越桔、糖槭及甜橙等植物萃取因子，軟化角質同時收斂肌膚，並能幫助平衡肌膚PH質，敏弱膚質可使用。

沐浴乳除了紅石榴香味還多了一股甜橙香，比較混和的味道，但洗去之後，紅石榴香味還是比較明顯，洗完肌膚是很清爽舒適的狀態。





頭髮吹乾後你看那髮絲光澤，這是天天使用後的成果，頭皮沒有過敏反應，染後受傷的髮絲變得不毛躁了，

毛麟修護 No.1，還帶有一抹光澤，感覺就像新長出來的頭髮一樣！這就是我所期待的阿！枕邊鼠鼠可是漂了三次又染了一次後的頭髮，看到這成果～你還猶豫嗎！

原文來源：Bonnie