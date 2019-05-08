身為一個自然捲又是粗硬髮的我，挑選洗髮精當然比較挑剔

首先一定要安全、無負擔，同時又要內外兼具

成份天然，同時具有修護、保濕、滋潤等功效，才能入手。

MEA NATURA美娜圖塔是我第一次接觸的品牌

使用源自於希臘克里特島的橄欖萃取

而希臘克里特島世界上擁有第一株橄欖樹的發源地

現在克里特島擁有最好的橄欖樹品種

當然也能夠做出品質最好的橄欖商品。

-橄欖頭皮養護髮浴

半透明帶點青綠色的液體，感覺就很大自然

味道是一種很舒服很清新的淡淡香味

它不添加化學起泡劑，建議先在手上搓揉起泡再開始洗

因為我頭髮很多又長，所以我是用洗澡用的沐浴球來起泡，效果啵棒的！

清潔力很夠，但是需要多沖洗幾次才能夠完全沖洗乾淨

不過洗完之後頭髮有點澀，不建議單用

可搭配同系列的潤髮素，或是護髮油。

-橄欖光澤潤髮素

乳白色的潤髮素，質地比市售潤髮商品濃稠些

不會因為手濕而隨著手臂往下流

能夠完全均勻的塗抹在所有髮絲上

接著把頭髮盤上後開始沐浴

利用沐浴時的熱水蒸氣幫助潤髮素深入髮絲

加倍吸收保養速度

讓頭髮享受做SPA的時間

吹乾後就能夠擁有自然柔順的秀髮。

-橄欖清爽沐浴露

跟養護髮浴一樣半透明帶點青綠色的沐浴露

利用多種水果萃取搭配橄欖，所以味道多了一點果香氣

而有慢性蕁麻疹的體質的我，沐浴產品需要特別挑選

符合需求的大部分都是天然的草本藥皂

但橄欖清爽沐浴露它有機且無添加PARABENS防腐劑

及其他有害化的學成分

所以即使是擁有慢性蕁麻疹的體質的我

也可以很放心的使用，洗完不乾澀也不緊繃。

其實橄欖油有「地中海的液體黃金」的美名

它的價值與好處，在很早以前就被古代希臘人發現

當然最常被古代希臘人都用來保養肌膚

開始盛行時最普遍常見的就是食用橄欖油

到現在也廣泛使用在美容、保養、護裡的產品中

這次使用MEA NATURA美娜圖塔的橄欖油系列產品

不僅健康天然，頭皮養護效果也很顯著

重點是它北歐有天然哲學的理念

洗髮精『 0%添加矽靈、Parabens防腐劑、合成著色劑』

是很值得回購的商品。

原文來源：Summer.想得美