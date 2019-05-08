美髮//mea natura美娜圖塔、頭皮保養頭皮洗髮精、嚴選最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華，無矽靈洗髮精



最近收到的洗髮產品竟然是來自希臘克里特島！！！也是我在希臘唯一去過的地方（覺得很有緣份）

希臘最有名的大概就是橄欖與茴香酒（笑）沒辦法因為我在克里特島的記憶每天都是醉醺醺的然後一直吃東西，最愛的是用橄欖油炸的手工薯條！

橄欖的妙用實在太多，但我第一次使用橄欖所萃取的洗髮精，嚴選希臘克里特島有機農場，最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華，這一切都很合理阿，

因為平常就會有人使用橄欖油來護髮，當面膜等等！



這個品牌叫做mea natura美娜圖塔，100%希臘原裝進口

在使用之前你們都知道安妮要先確定這個品牌是安全,最好是天然,不致敏

我喜歡的他居然都有耶！！

→無添加防腐劑、矽靈、SLS, SLES界面活性劑、礦物油、石油化學衍生物、塑化劑、聚乙二醇與矽膠

→通過歐盟JSH敏感肌膚檢測

→英國土壤協會有機成份認證

→瑞士IMO有機成分認證

先說說我的髮質，簡單來說就是＂粗，乾，受損＂

我在去年染燙次數超過五次，而且我髮質天生就比較粗，頭髮只要留超過肩膀就會變成稻草，但是不知道為什麼看起來營養不良卻長很快！！！



因此大家有發現我特別著迷於頭髮頭皮護理產品，因為我一直很羨慕擁有亮麗秀髮的女孩，因為頭髮光澤秀麗，看起來氣質就特別好！



而髮質與頭皮有很大的關係，所以安妮已經從純粹潤髮修護毛鱗片等等的要求，進化到尋找對頭皮溫和有效的護理產品

橄欖清爽沐浴露(敏弱及一般膚質適用、88% Natural Original)

植物性潔淨成分，溫和清潔不刺激。

甜杏仁油、有機特級初榨橄欖油親膚性佳，能長效保溼並滋潤乾躁肌膚，敏弱膚質可安心使用。

天然柳橙汁、葡萄柚汁、蘋果汁結合有機橄欖，揉合出清新淡雅自然香氛，

因為成分天然所以即便沐浴露推開打圓，也沒有明顯起泡，但是質感滑順溫和，沖洗之後肌膚變得非常柔嫩，

如果比較喜歡泡泡的你，建議用沐浴球配合清潔喔！

橄欖頭皮養護髮浴(任何髮質，一般至油性頭髮質適用)

８８％以上天然成分的頭皮養護洗髮精，質地是凝露狀的，鼠尾草萃取物結合有機特級初榨橄欖精華，

能平衡頭皮油脂、舒緩出油不適，深入肌裡，直接有效補充頭皮養分、強化髮根。植物性生物糖膠、小麥、大豆氨基酸等溫和保溼修護成分，

能補充髮芯因染髮加速流失的蛋白質，讓頭髮維持在應有的健康狀態。