【美娜體驗分享-安妮】 橄欖頭皮養護髮浴，橄欖光澤潤髮素，橄欖清爽沐浴露-mea natura美娜圖塔
美髮//mea natura美娜圖塔、頭皮保養頭皮洗髮精、嚴選最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華，無矽靈洗髮精
張貼者： Annie安妮
最近收到的洗髮產品竟然是來自希臘克里特島！！！也是我在希臘唯一去過的地方（覺得很有緣份）
希臘最有名的大概就是橄欖與茴香酒（笑）沒辦法因為我在克里特島的記憶每天都是醉醺醺的然後一直吃東西，最愛的是用橄欖油炸的手工薯條！
橄欖的妙用實在太多，但我第一次使用橄欖所萃取的洗髮精，嚴選希臘克里特島有機農場，最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華，這一切都很合理阿，
因為平常就會有人使用橄欖油來護髮，當面膜等等！
這個品牌叫做mea natura美娜圖塔，100%希臘原裝進口
在使用之前你們都知道安妮要先確定這個品牌是安全,最好是天然,不致敏
我喜歡的他居然都有耶！！
→無添加防腐劑、矽靈、SLS, SLES界面活性劑、礦物油、石油化學衍生物、塑化劑、聚乙二醇與矽膠
→通過歐盟JSH敏感肌膚檢測
→英國土壤協會有機成份認證
→瑞士IMO有機成分認證
先說說我的髮質，簡單來說就是＂粗，乾，受損＂
我在去年染燙次數超過五次，而且我髮質天生就比較粗，頭髮只要留超過肩膀就會變成稻草，但是不知道為什麼看起來營養不良卻長很快！！！
因此大家有發現我特別著迷於頭髮頭皮護理產品，因為我一直很羨慕擁有亮麗秀髮的女孩，因為頭髮光澤秀麗，看起來氣質就特別好！
而髮質與頭皮有很大的關係，所以安妮已經從純粹潤髮修護毛鱗片等等的要求，進化到尋找對頭皮溫和有效的護理產品
橄欖清爽沐浴露(敏弱及一般膚質適用、88% Natural Original)
植物性潔淨成分，溫和清潔不刺激。
甜杏仁油、有機特級初榨橄欖油親膚性佳，能長效保溼並滋潤乾躁肌膚，敏弱膚質可安心使用。
天然柳橙汁、葡萄柚汁、蘋果汁結合有機橄欖，揉合出清新淡雅自然香氛，
因為成分天然所以即便沐浴露推開打圓，也沒有明顯起泡，但是質感滑順溫和，沖洗之後肌膚變得非常柔嫩，
如果比較喜歡泡泡的你，建議用沐浴球配合清潔喔！
橄欖頭皮養護髮浴(任何髮質，一般至油性頭髮質適用)
８８％以上天然成分的頭皮養護洗髮精，質地是凝露狀的，鼠尾草萃取物結合有機特級初榨橄欖精華，
能平衡頭皮油脂、舒緩出油不適，深入肌裡，直接有效補充頭皮養分、強化髮根。植物性生物糖膠、小麥、大豆氨基酸等溫和保溼修護成分，
能平衡頭皮油脂、舒緩出油不適，深入肌裡，直接有效補充頭皮養分、強化髮根。植物性生物糖膠、小麥、大豆氨基酸等溫和保溼修護成分，
能補充髮芯因染髮加速流失的蛋白質，讓頭髮維持在應有的健康狀態。
植物性甜菜鹼等非離子型潔淨配方，溫和不傷害頭皮，並且能舒緩頭皮不適。
我自己使用起來幾乎感到滿滿的天然，第一就是起泡性沒有他牌洗髮精好，但理由就是天然無矽靈，
我自己很喜歡他有一股淡淡的清香，而且也非常容易洗淨，而且我覺得控油保濕能力特別好，
因為有時候太晚下班不見得會天天洗頭，但星期二下午使用了橄欖頭皮養護髮浴之後，
一直到星期四早上頭髮都還是不會太油，也沒什麼頭皮屑！
橄欖光澤潤髮素(頭皮易糾結毛躁適用、94% Natural Original)
有機特級初榨橄欖精華，結合維生素原B5，效補充頭皮養分、強化髮根，能柔順溼髮時的糾結，
同時撫平毛躁，還原髮絲蓬鬆自然。植物性成分，溫和不傷害頭皮！
剛以橄欖頭皮養護髮浴清潔完的頭髮因為染透受潠嚴重所以有點卡卡的，
我只用了５０元硬幣大小的橄欖光澤潤髮素，一下就把頭髮給順開了，實在是太厲害，
我只用了５０元硬幣大小的橄欖光澤潤髮素，一下就把頭髮給順開了，實在是太厲害，
將潤髮速均勻抹在頭髮最受損的地方，然後再用剩下的稍為按摩頭皮，再把頭髮用浴巾包起來大約１０分鐘，
然後沖洗乾淨，自己在家就完成一場頭皮ｓｐａ！
然後沖洗乾淨，自己在家就完成一場頭皮ｓｐａ！
安妮致力於推逛各種天然產品，環境友善產品，還有低致敏的產品！
因為安妮自己得肌膚甚至髮質都讓自己覺得厭煩，所以蒐羅世界各地的優質保養，
變得格外重要，用對的產品以及做對環境對的事情，還要選擇適合自己的，才是愛！！！！！
mea natura美娜圖塔除了橄欖頭皮養護髮浴組，以外還有其他產品，還有更多身體系列的，全都是近乎天然，
通過各種檢測的產品，因此使用上我相信加放心，用自然的禮贈呵護自己，寵愛自己！