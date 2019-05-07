今天的三瓶主角分別為紅石榴亮麗護色髮浴(染後髮質適用)…

以及紅石榴光澤護色護髮素和紅石榴潤沁沐浴露…

三者共通的特色就是無添加防腐劑、矽靈、SLS, SLES界面活性劑…

礦物油、塑化劑與矽膠…

並且皆有通過歐盟JSH敏感肌膚檢測以及英國土壤協會有機成份認證…

除此之外還有珍貴紅寶石萃取保濕護色，而且保證100%希臘原裝進口…

還沒使用前光看品牌介紹就好威，一整個也給它太強了！！…



首先看到的就是紅石榴亮麗護色髮浴…

這款是專為染後髮質適用的…

成分裡頭蘊含了維他命原B5和有機天然紅石榴果籽油、向日葵籽萃取…

其中高濃度超級莓果因子能輕鬆修復燙染後脆弱敏感髮質來加強染後髮色的維持…

能讓染髮後的髮色持續長久真的是再幸福不過的事啦！！…



紅石榴亮麗護色髮浴的成份是天然草本萃取的…

洗頭時建議雙手搓泡後再以指腹清洗頭皮…

沖洗後再做第二次重覆洗淨的動作才能徹底帶走髒汙哦…

momo雖然懶歸懶，但洗頭的步驟可一點都馬乎不得的…

洗淨頭皮後接下來就要用紅石榴光澤護色護髮素來潤澤秀髮啦！…

momo我的髮質又細又軟，所以若不用護色護來滋潤真的超容易打結…

一但打結每吹一次頭髮就掉落一大堆珍貴的毛髮…

看著遠去的頭髮真的超級心痛的呀(哭ing)…



左邊是洗髮精的質地和色澤，味道聞起來很自然清香…

右邊就是護髮素，和一般所見的潤髮乳一樣都是亂白色…

but這兩樣結合起來真的是很無敵…

momo的頭髮就要靠它們來挽救和護色啦！！…



來來來來！你看看你看看…

左邊是我在外面奔波一整天下來的髮質情況…

一下出油一下又出汗的，到家整個瘋女十八年…

但洗完頭頭後髮質很明顯就變飄逸了…

連我自已都快愛上自已哇哈哈哈哈哈…

所以說女生頭髮真的很重要，好的洗潤髮真的能帶妳飛上天呀XDD…



MEA NATURA美娜圖塔的洗潤髮組合用過一次後就讓人愛不釋手…

不只內容物成分好，使用起來效果佳…

就連包裝設計也是設計感十足，拿來送人非常好看…

以後染髮有了它們我就再也不用擔心髮色褪色很快囉！…



髮質顧好後，身體清潔當然也少不得喲！…

紅石榴潤沁沐浴露除了一般膚質的人使用外…

對於敏弱肌膚的人也相當適合哦！…

沐浴露的成分是含有天然柳橙汁、檸檬汁萃取結合而成的有機紅石榴籽油…

味道相當清香自然無刺鼻味，同時還能幫助平衡肌膚PH質…

而因為無添加化學起泡劑，所以建議搭配沐浴球使用更能徹底洗淨肌膚哦！…



momo擠在手上後加點水果然不容易起泡…

但用了淋浴球後就可以開始大玩泡泡了(喂~~~~~)…

哈哈好了回歸正題，紅石榴潤沁沐浴露的泡泡真的很細緻…

打在身上的柔軟度也很舒服，香氣也很迷人…

