mea natura美娜圖塔為希臘原裝進口洗髮精，有機植萃保養分為綠瓶的橄欖頭皮養護、

紅瓶的紅石榴護色，後者適合針對染髮髮質使用，常常染髮讓髮質變差，受損的髮尾讓頭髮看起來很糟，

紅石榴淨化還原髮浴用過後，髮絲變順又好摸，在吹整頭髮時，會有很明顯的感受！

玩轉的頭髮屬於軟塌加細長型，有染過亞麻綠髮色，前陣子，為了拍婚紗又染回黑髮，

在有顏色和加黑色染髮劑的情況下，不單單是髮尾，連中段的頭髮看起來都需要好好保養一番。

本身有一點自然捲捲髮，不是燙過的痕跡，以往護髮都習慣用多合一偷懶。

事實上，正確的洗髮是頭皮和髮尾要分開處理和保養，切勿貪一時得方便，讓頭皮油，卻讓髮尾乾澀分岔！

在收到美娜圖塔 mea natura pomegranate 希臘洗髮精前，就很期待這組髮浴的味道。

洗髮、潤髮、沐浴乳，三種都是同款香味，使用前和實際抹上髮上，又有不同的感受和後味。

紅石榴潤沁沐浴露(敏弱及一般膚質適用、88% Natural Original)

有檸檬汁的味道，洗完會有果香味，散發迷人的香氣，植物萃取的關係，自然又不過濃郁。

mea natura美娜圖塔 品牌介紹

100%希臘原裝進口

紅石榴這款洗髮精適合細軟脆弱髮質，以及染後護色使用。

先來張可怕的使用前，玩轉的頭髮目前超過肩膀，毛毛躁躁加上反覆染髮，髮質看起來超級差XD

近拍照，可以看到照片中，髮絲相當細，QQ波浪型是自然微捲，梳直沒多久，又會彈回來~ㄉㄨㄞ一ㄠ一ㄠ音效。

之前沒使用過希臘洗髮精，第一次接觸就是mea natura美娜圖塔這品牌的洗髮精，

「紅石榴亮麗護色髮浴」搭配「紅石榴光澤護色護髮素」，在吹頭毛時，會覺得頭髮怎麼變少了，

其實是因為變順了，糾結變成整齊的頭髮，單手拿吹風機，另一隻手會忍不住摸自己的頭髮，

原來可以這樣保養，清潔頭皮和髮梢果然是要分段做處理的呢！和毛毛躁躁的頭髮說再見！

高質感護色洗髮精組合

從左至右 沐浴露、護色洗、護色護髮素

一罐是300ml，大小大約是手掌長度，希望之後有出紅石榴旅行組組合，玩轉覺得好好用，

味道香味也很怡人自然，是很好吃的香氣哈哈，這種果香類的好棒喔，不會有怪怪的連想，

洗髮用品最怕的就是檀香和詭異的味道。

因為是無矽靈洗髮精，起泡的泡沫不會很誇張，泡泡是細緻的，只有潤髮是白色膏狀，

洗髮和潤髮髮品都是稠的透明帶一點點黃色。

護色髮浴的泡泡，內含超級莓果因子，聞起來是石榴果香和蘋果蜜香，在洗頭沖頭的過程，也可以很開心愉悅，

燙染後脆弱敏感髮質，因為果籽油、向日葵籽、氨基酸，可以豐盈最初的美好狀態，搭配同款護髮素更優。

護髮素均勻塗抹於髮梢，等待三分鐘後以溫水沖洗，讓頭髮髮尾吃保養品的概念，頭皮spa後，天使光圈自然來。

不要油頭滿面，髮型影響一個人超大，頭髮照顧的好真的有差，順髮也比較容易做造型喔。

紅石榴潤沁沐浴露搓搓後，會呈現白白黏滑的質地，實際用在身上，除了果香還有一種櫻桃的味道，那個味道像生日蛋糕上的紅櫻桃哈哈，也是水果系列來著。

使用心得

很喜歡mea natura美娜圖塔 護色洗髮精的香味和修護，比起髮油的膩重感，光是組合1+1這樣洗完頭，

甩髮都有紅石榴的果香味，好迷人又可愛的味道，染髮者會需要的一款洗髮聖品。

玩轉小提醒:高成份天然的髮品，開封後12個月內要使用完畢。



mea natura 美娜圖塔

原文來源：玩轉芋圓旅遊手札