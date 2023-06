Hey :) 好久沒來跟大家分享香氛的保養系列啦!

看到中間那瓶有沒有覺得非常的眼熟呢!??

去年就有買了一系列白麝香的香氛組

我超級喜歡這種淡淡的清香,不會讓人有侵略性的感覺

或是香味香過頭,自己聞到頭暈想吐T_T

而且香水到現在已經用完了! 又入手了一瓶!!

其實今年因為工作關係 ,

所以比較沒有那麼多時間可以寫文章跟大家分享:'(

我買了很多非常好用的東西,

但也花了很多冤望錢買到蠻多雷品的:'(

之後有時間再來跟大家好好分享哪些好用的跟雷品

從年初生了一場大病之後,我的體質整個大改變

常常臉跟手腳都會過敏很癢,但找不出原因

(有去抽血檢驗沒有對什麼特別過敏,

但我幾乎一個禮拜有四天都是吃過敏的止癢藥,

所以現在對於任何擦在身上,尤其是臉的保養品;

會非常非常的嚴格注意小心來源成分.很怕不小心弄爛臉,

要花更久的時間去復原:(那對於身心都是一種煎熬 )

這次發現它們家有出新的橄欖萃取精華身體保養系列

而且在MOMO買還有折扣,可以使用折價卷,換算下來真的很划算

跟有機品牌的保養品比起來,價錢真的是很划算的

第一瓶要分享的是【美娜圖塔】有機橄欖好吸收護手霜100ml

因為我其實工作量非常大,常常要扛衣服.燙衣服.剪線頭.縫衣服.包裝.寫字等等

所以我的手指都會很乾燥.越來越粗糙了T__T

慢慢的變得好像沒有一雙嫩嫩的貴婦手!?(誤)

常常會覺得手指乾燥到很不舒服.都會拿身體乳來當護手乳擦

但是身體乳的分子一定沒有手的來的精華

而且它的味道非常清香.又帶點甜甜的味道

擦完也不會覺得手好像油油的.很黏膩,不好做事情

接下來是這瓶的質地是有點乳黃色不透明的

【White Musk Collection】經典白麝香清爽保濕沐浴露(250ml)

這瓶去年我就有買過了,用完了又再買了一瓶

所以你們看到的現在這是我第二瓶沐浴露

其實我有幾罐沐浴露會交換使用,可能明天要約會

我就會用經典白麝香這一系列的,包括我天天都噴它們家的香水>///<

因為我自己非常喜歡這味道,非常像BABY身上的味道

不只男生朋友很喜歡,更多女生朋友也都超愛我這系列身上擦在身上的味道呢(掩面)

這瓶【美娜圖塔】有機橄欖清爽沐浴露300ml

有 機 橄 欖 清 爽 沐 浴 露

是我最近的新歡,愛它勝過前面那瓶經典白麝香清爽保濕沐浴露

有 機 橄 欖 清 爽 沐 浴 露

有 機 橄 欖 清 爽 沐 浴 露

人都是喜新厭舊(誤)不是啦!!是發現有更好的東西當然就要先用嘛!!

我其實這兩瓶都會交替使用,完全是看我當天的心情再決定要用哪一瓶:D

其實一開始看到橄欖這個名字,立刻想到炒菜的橄欖油..

哎額~~感覺就好油膩!??可是炒起來比一般所使用的油還香呢!!

咦咦咦!!!!怎麼牽扯到炒菜食物去了呢!??快來回!!!

它們家這系列的保養品完全顛覆了我對於橄欖油的名詞與味道!!!

味道聞起來非常清香.而且還帶點甜甜的味道

使用橄欖萃取精華身體保養系列讓我全身上下每個細胞非常的放鬆!

(感覺就像是薰衣草味道會讓人感到安眠.舒服.放鬆的味道道理一樣)

左邊乳黃色是經典白麝香清爽保濕沐浴露

右邊有點金黃透明是【美娜圖塔】有機橄欖清爽沐浴露300ml

洗澡的起泡沐浴巾是特別去無印良品買的 , NT$180

是無意間看到網友留言推薦的 . 刷起來超舒服 . 完全不刺痛

我也有大創買了一條桃紅色的 . 完全像菜瓜布.. 刷了好痛

只能拿來刷腳底板才感覺沒有那麼痛:(( 嗚嗚

真後悔沒多買一條無印良品的 , 我看上面日幣標價¥450

【美娜圖塔】有機天然橄欖去角質霜200ml

洗完澡以後當然要全身去角質一下啦!!

它們家的去角質我一定要好好的推薦一下!!!!

其實我用過身體去角質的種類已經數不清;

大家看過 . 聽過非常火紅的去角質 , 我絕對都有買過T_T

但是有的顆粒真的很粗很大顆 , 使用在身體上有些部位肉比較嫩

真的會感覺到非常痛 , 以前會安慰自己說

[ 沒關係啦! 這樣去角質會去的比較乾淨 ]

No No No ~ 這完全是錯誤的觀念 ,

其實這樣對你的皮膚非常傷 , 嚴重的話可能已經受傷

( 沖水要把它洗乾淨,如果感覺到刺痛,那就是皮膚受傷了:( )

近看去角質的質地 , 擦起來是很像乳液狀的感覺

而且會有顆粒感 , 不會像是假的顆粒砂一樣 ;

但又不會讓人感覺到它是非常粗糙大顆的

使用方法我是會用畫圈圈的方式,有時候會用洗澡的布刷

( 因為如果每次都要我每個部位仔細的去畫圈去角質真的很累) (攤手)

最後沖掉 , 皮膚不會感覺到很緊繃或是不舒服乾乾的 ;



所以這瓶去角質是目前我使用到最滿意的一瓶了

大概1~2個禮拜可以自己全身去角質一次喔:D

【美娜圖塔】有機橄欖清爽身體乳250ml

洗完澡.去完角質以後就要擦身體乳液啦!!

相信常常有在看我分享保養品的朋友們一定知道我用過N種身體乳

只要評價是好的或是價錢我可以接受.味道我也喜歡我就會買

這款乳液是屬於比較精華濃稠型的,但是擦在身上不會感覺很油膩

非常清爽.我大概按壓五下就能夠擦完我全身了喔:D

記得身體要擦九分乾就好 , 不要擦到全乾.這樣會感覺比較不好推

這是我平常洗澡完擦乳液的小撇步~~分享給大家

其實我之前分享的每瓶乳液都有說到這點啦!!

( 順便看看你們平常有沒有仔細的在看我寫的東西 )

【美娜圖塔】有機橄欖頭皮養護髮浴300ml(乾燥受損髮質)

最後就是頭皮的部分啦!!!!

我的朋友絕對知道我對於我的頭髮的看重!!

說是我的第二生命真的不誇張!!我超級寶貝的!!

幾乎每天都會洗頭,假使今天沒洗,隔天洗的話

頭皮我一定會洗兩次.然後頭髮洗一次.再加上護髮

所以總共是洗了四次左右(有人會說過度清潔不好)

但總比過度髒.臭.油還來得好吧!? (至少我自己是這麼想的)

它的質地是有點金色透明的感覺

(你們看得出來嗎?!順便考考大家的眼力!

如果沒看到那要趕快去看眼科了喔XDD)

因為它沒有添加化學的起泡劑.

所以建議先用雙手搓出泡泡後;

再用指腹按摩頭皮,這樣的方式會比較好

一方便也可以讓自己覺得頭皮放鬆

才不會覺得擠了一大堆洗髮露,可是怎麼都沒泡泡??

是到底有沒有洗到我的頭皮啊!?的錯覺

喔對對對!!之前和我的設計師Livan有聊到關於要用什麼洗髮的比較好

他有告訴我說最好是使用透明無色的(盡量不要使用洗髮乳)

不透明像是乳異狀的會比較好(bala~bala~bala~)

非常專業的跟我解釋,但我已經忘光光了,

下次回去找他護髮再請他說明一次,我再補上來跟大家說囉:D

【美娜圖塔】有機橄欖豐盈髮膜250ml

洗完頭皮之後絕對要使用髮膜好好的護髮啊!!!

其實從今年開始.我就不再使用潤髮乳了

我完全都只使用髮膜,因為我頭髮實在受損太嚴重

記得我的設計師Livan跟我說

[ 潤髮其實只是讓妳頭髮短暫性不要打結 ]

我也覺得那滋養度完全不夠讓我乾燥的髮質吸收

所以我每次洗頭都會洗頭皮2次 > 接著使用髮膜 (需要等15-20分鐘)

然後開始卸妝>敷面膜>洗澡>洗內衣褲 (這樣至少會耗掉20-30分鐘)

最後把頭髮上的髮膜沖掉(利用這一段空閒時間讓頭髮吸收髮膜)

哈哈哈 , 有沒有覺得我完全把洗澡的時間利用得很剛好呢

畢竟洗髮精已經用了二十年 , 換用洗髮餅不太習慣 ,

拿去洗頭店他們完全不會用 ~"~ 要一邊加水一邊畫圈才會有泡泡!

然後我一次買了三顆 , 我媽媽 . 哥哥完全沒人要跟我一起用!!

你們知道買了東西沒人可以分享 , 只有自己用有多孤單嗎?? (已哭)

【White Musk Collection】經典白麝香淡香水50ml

最後要來分享我再度回購的香水啦!!!!

可以看到我右邊手上那瓶已經見底空掉了

你們就知道我有多愛這瓶香水XDD

一瓶香水要用到完真的蠻難的哎!!!

因為我相信所有有用香水的人絕對不會只有一瓶香水!!!

之前我還有買隨身迷你瓶 , 但送給我一個好朋友了T__T

因為他聞到我身上的味道非常喜歡 , 問我是用哪個品牌

後來出去最後一次見面要離開了,

我就把我那瓶小瓶的香水送給他 , 當作是道別的禮物

因為身在在國外異地 , 他非常的照顧我這個從異鄉來的小女孩

其實我真的很感激 , 但我不知道可以送他什麼東西

當下他收到也是非常的驚訝開心 , 眼眶整個泛淚喔(我沒誇張)

我永遠都會記得他收到我送他的這瓶小香水的表情

因為這香水我真的也很寶貝 , 但想到我回國還能買 . 就送他了

而且從送他到現在已經超八個月了! 竟然還剩下這麼多

可見他真的很寶貝這瓶香水 . 哈哈哈哈:D

謝謝他愛惜我也很珍惜的東西 . 想說以後有機會再見面就送他一瓶

因為我送他的這隨身瓶 , 其實已經有用過啦!

總覺得送別人自己用過的東西不是太好

這瓶的香水味真的非常讓人喜歡

不管是男生還是女生,聞到這味道都覺得很清新>///<

這是我第二瓶經典白麝香淡香水50ml的香水,

這輩子長這麼大香水我從來沒買過同款同個香味第二瓶的

衣服鞋子包包是有同款同色不同色全包啦!! (誤)

而且這瓶香水是淡淡的紫色 , 剛好很配我這次做的美甲耶

完全不謀而合 , 淺淺的馬卡龍紫色>///<

我原本以為擦起來會很顯黑之類 , 沒想到意外的顯白耶!!!

害我忍不住想去買指甲油來擦腳趾了!!

相信沒多久我就會去買馬卡龍色系的指甲油:P

到時候再跟大家分享喔~~~阿哈哈哈哈哈

-------------------------------------------------------

耶 ~ 最後終於要結尾了!!!

也謝謝大家看我長篇大論打了一大串

給喜歡香氛的朋友們參考喔:D

他們在松菸誠品expo有設置小小的專櫃喔:)

那天跟朋友一起去松菸逛逛文青一下 , 找了好久才發現它們

然後我的朋友還亂入XDD只好用草泥馬把他的臉擋住 . 以免嚇到大家

原文來源:穎穎