終於要來分享我五月的入手瑞士香氛Musk Collection經典白麝香一系列商品啦!!

隨著年齡與穿著的關係 , 喜歡的味道也越來越清淡

希望自己散發的氣息是清新優雅的 ,

這陣子真的忙到焦頭爛額 , 有好多好東西很想快點跟大家分享

只是心有餘力而不足啊T_______T

【White Musk Collection】經典白麝香清爽保濕沐浴露(250ml)

【White Musk Collection】經典白麝香亮白保濕乳液(100ml)

【White Musk Collection】經典白麝香淡香水(50ml)

【White Musk Collection】經典白麝香淡香水(15ml)

很愛這瓶經典白麝香淡香水的清新牛奶味XD ,

淺紫色的瓶身加上白色LOGO字樣 ,

很柔和簡單又很有質感 , 完全沒有華麗的包裝

跟它的香味一樣讓人覺得簡單優雅很清新 >//<

一開始前調是麝香牛奶般的溫潤氣味，

接著會有點優雅性感的茉莉、百合等花香再加上麝香

這味道讓人感覺像是剛洗完澡小BABA身上的味道

是一個完全沒有侵略性的香水 ,

我想無論是男女生都會喜歡這樣的味道 :D

前調：溫潤麝香 ( 依蘭、玫瑰、甜果香 )

中調：花麝香 ( 茉莉、百合、鳶尾花、纈草 )

後調：木質麝香( 壇香、雪松木 )

我出門前會噴一點點在手腕 , 接著擦耳後 , 膝蓋後面

用量其實真的很省 , 不知道是不是年齡的關係

以前都會超愛那種甜死人不償命的香水 ,

硬要按個四五下 , 常噴完聞到自己頭好暈啊XDD

現在漸漸不再像之前那樣很怕別人不知道自己有噴香水

完全就是走一個優雅淡淡小清新的路線

經典白麝香清爽保濕沐浴露

一整個很愛白麝香這系列味道 , 當然沐浴乳也要 !!

這250ML估計能讓我用到這整個夏天結束 >///<

它只要用一點點 , 就能夠起很多泡泡

完全不像有些沐浴乳 , 壓了兩下還起不了甚麼泡泡

馬上來看看 , 我只滴了三四滴沐浴露 ,

搓了幾下之後 , 就有這麼多泡泡了耶 ( 大心 )

而且泡泡非常的綿密 ,

它是採植物界面活性劑洗完不會有緊繃的感覺

而且睡前聞到這像牛奶的味道感覺更好睡 :P

現在對於任何保養品 , 購買前都會看看它的成分

之前逛賣場都會看買一送一沐浴乳 ,

一個歐巴桑的心態就出現了 !!

結果買回家第一次洗完皮膚超緊繃 ,

而且身上整個過敏都一塊一塊紅紅的

自從上次那恐怖的經驗 ,

讓我對於任何會接觸在皮膚上的保養品更謹慎

所以這次買這瑞士的法國香氛品牌的產品

完全就是非常的放心 , 畢竟是有口碑的好東西嘛!!

經典白麝香亮白保濕乳液

想要全身一整天都有清新好聞的香氣 ,

洗完澡也一定也要擦身體乳液 ,

我買了兩瓶 , 一瓶想要送給我的好姊妹 ,

它的質地很清爽 , 擦起來完全不油膩

很快就吸收了!! 我不會全身都擦 ,

會擦在肩膀至脖子 , 還有腳裸跟膝蓋的位置

( 這純屬個人的小習慣 )

第一個因為跟朋友講話一定是會很近距離

所以我會著重擦在區塊 ,

至於腳丫是因為夏天很常暴露在外面 :

很容易乾 , 需要美白跟保濕的乳液 ,

而且穿上漂亮的涼鞋也會忍不住想讓人看你的腳皮膚

如果是乾乾皺巴巴的 , 尤其讓心儀的男生看到也太讓人困窘了:'(

還有買小ML的是放在包包備用的啦!! 攜帶超方便 !

也因為自己常常趕著出門就忘記要噴香水了T___T

不過晚上洗澡用白麝香沐浴乳 + 乳液 ,

所以味道也都可以持續很久 ,

出門忘記噴香水 , 也還是會有淡淡的白麝香的味道

尤其是夏天很容易有體味 :(

在密閉空間聞到體味 , 真的會讓人很無語 XD

遇到這種我會立刻停止呼吸 , 感覺像是遇到殭屍一樣 ,

一吸氣就會沒命 , 而這異味吸入太多真的會...... !!

所以我盡可能都會讓身體香香的

一方面自己聞了心情會很好 ,

身邊的人聞到也會有好心情喔

以上是我自己很愛的一系列白麝香香氛保養組 ,

給也愛白麝香這味道的女孩們參考囉:D

原文來源：穎穎