這是第二次使用美娜圖塔mea natura的商品

去年用了身體系列

覺得溫和不刺激又能有效清潔

而且使用感不乾澀

就一直很期待臉部商品

總算這次被我發現了有機紅石榴高機能水凝卸妝乳





富含有機紅石榴籽油、蘆薈、天然甜橙、歐洲越桔果萃取

天然成分使用感舒緩

不添加酒精

不破壞保留肌膚水分







雖然只是一罐洗卸合一的卸妝乳

卻通過無數認證（驚）

瑞士IMO有機成分認證

英國土壤協會有機成分認證

JSH敏感肌膚檢測

無添加ALCOHOL酒精

無添加Mineral Oil礦物油

無添加PARABENS防腐劑

無添加S.L.S與S.L.E.S界面活性劑

難怪使用感這麼溫和天然又不刺激

通常洗卸合一商品不應該這麼溫和呀 xd

照一般程序卸妝就可以囉







卸妝乳也可以卸眼妝

因為我現在的睫毛是接的

如果整塊敷在眼睛上卸眼妝

卸妝乳會黏在睫毛上

所以我只有用擦拭的方式卸眼妝而已







用卸妝乳也可以溫和卸除眼影、眼線、眉粉

如此清潔溜溜又潔淨



卸妝乳當然也可以用來卸除底妝囉







卸妝前的模樣非常掉漆（笑）

通常這個樣子就表示該卸妝了～







卸妝乳帶著甜甜的水果牛奶氣息

可以卸除防曬與臉部淡妝

but 如果你剛好大濃妝就比較適合用卸妝油



通常我用卸妝乳卸掉底妝後

會再用洗面乳洗臉

可是這罐洗卸合一卸妝乳只要在使用後

用清水沖洗就可以清潔溜溜



溫和洗淨不殘留

觸感又不乾澀

推薦給每次卸妝都覺得臉好乾的人

有多用力化妝就該多用力在卸妝上

美娜圖塔高機能水凝卸妝乳可以留住我肌膚的水分

讓我上妝後更加水嫩嫩



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原文來源：我是八比