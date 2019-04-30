【BODY】小資女最愛 ♡ 來自希臘 世界上第一株橄欖 ♫ mea natura 美娜圖塔有機橄欖系列 by Quinny我是八比

【BODY】小資女最愛 ♡ 來自希臘 世界上第一株橄欖 ♫ mea natura 美娜圖塔有機橄欖系列 by Quinny我是八比



我覺得現代人對於用的東西越來越講究

從質感到原料，除了要有好的觸感

原料訴求也變成越自然越好

對於橄欖系列保養

我最初的認知從DHC那罐大家都知道的橄欖油開始 XD

然後慢慢發現橄欖系列保養似乎不便宜

講究一點的少不了幾千元





不過我最近發現了美娜圖塔mea natura天然橄欖保養

100%希臘原裝進口

通過歐盟DIO認證 與 歐盟敏感肌膚檢測

不添加dimethicone矽靈、PARABEN防腐劑、S.L.S與S.L.E.S界面活性劑

也不添加Mineral Oil礦物油

開架價格就能擁有，我覺得非常物超所值！



世界第一株橄欖起源自希臘克里特島

美娜圖塔mea natura嚴選克里特島有機農場最高等級Extra Virgin初榨橄欖萃取精華

並富含人體無法自行合成的亞麻油酸與維他命E

最高等級初榨橄欖油親膚性佳

使用後不造成肌膚黏膩等特點備受擁戴



全系列共9樣產品

我用了這5樣都很不賴



有機橄欖好吸收護手霜







添加乳木果油脂、甜杏仁油與維他命E

加上最高等級初榨橄欖油橄欖精華







擦上後不油膩不沾黏

雙手能迅速吸收







保養精華滲入指尖的溫柔感受

只有抹上才能感覺到



有機橄欖豐盈髮膜







前陣子夏天常頂著大太陽外出

所以常覺得頭髮乾乾的

這罐髮膜專門針對日曬、染燙後的髮質受損



氣味溫和天然

洗髮後潤髮前使用即可



洗後就能驗收到閃亮動人的光澤

而且還覺得頭髮很軟



就連最容易乾燥的髮尾也一併呵護了

看上去一點都不毛躁實在很不習慣 XDDD







頭髮很容易乾燥的人

不妨讓豐盈髮膜來滋養你的秀髮



有機天然橄欖去角質霜







採用克里特島橄欖籽

經獨特工法製成顆粒細緻去角質霜

用起來顆粒細緻不傷肌膚

一周使用一次



我很推薦這罐！

因為我對於去角質霜都覺得很還好

沒想到這罐的顆粒這麼細緻又這麼有存在感

彷彿千萬顆粒大軍在你的手指與肌膚間滑動著

用完之後想處理的部位很難不咕溜



去角質顆粒超細

而且超確實



也別忘了膝蓋喔



有機橄欖清爽身體乳







雖然很多人都覺得夏天似乎不用擦乳液

不過容易日曬又流汗的夏天反而容易讓肌膚乾燥



這罐質地水感不黏膩

一咪咪就可以抹全身

最適合容易黏膩的夏天了



擦完後的感覺很清爽

不過能確實感受到滋潤感

完全不會黏黏的喔



有機橄欖喚膚滋養霜



添加高濃度乳油木果油脂

撕開封膜後就看到這一大碗豐潤的乳霜



擦上後能立刻感受到豐厚的滋潤度

而且對於容易乾燥龜裂脫皮的手肘、膝蓋部分也很滋潤



在這充斥著添加物與不明混合物的都會生活中

我們最需要純粹美娜圖塔mea natura來呵護身心

在希臘橄欖的加持下

讓我們慢慢找回到身心平衡的最佳狀態



原文來源： 我是八比