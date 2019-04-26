希臘，是我看一眼就愛上，一直好嚮往踏上的國度。

在那藍天與海洋分不清的小島間，一座座隨地形而起伏建築的白房子；天地間只剩下白與無盡的藍～是多麼讓人心曠神怡～

而這片愛琴海沿岸的土地，是文化的起源、文明的搖籃，文學與藝術、哲學與科學的發源地；還有浪漫又神秘的希臘神話說不盡～

幾乎是囊括了所有迷人的美好，希臘 克里特島 還是世界上第一株橄欖的起源發祥地！

出自最古老的橄欖發源地- 希臘 克里特島。

遵循百年經驗傳承，嚴選最高等級的初榨橄欖油製成系列產品，堅持以高規格且嚴謹的檢驗步驟，擁有 歐盟DIO有機認證 與 歐盟敏感肌膚檢測認證 ，

將這 極致純淨的天然美好 帶到我們面前，成為絕美的有機植萃體驗。

美娜圖塔 mea natura，以最高等級的初榨橄欖油為底，無添加：

PARABEN 防腐劑 、 DIMETHCONE 矽靈、 S.L.S. 與 S.L.E.S. 界面活性劑、Mineral Oil 礦物油、 PHTHALATE 塑化劑、

PEG 聚乙二醇、SILICONE 矽膠。

取得 歐盟 DIO 有機認證、通過 歐盟敏感肌膚檢測；這樣安全無負擔的天然有機產品，終於來到我們眼前。

100% 希臘原裝進口的美娜圖塔系列產品，外包裝上的產品說明以英文、法文、希臘語呈現，貼有中文說明簡介。

有機橄欖頭皮修護髮浴 （乾燥受損髮質適用）

除了克里特島所萃取的特級初榨橄欖精華，亦蘊含天然羽扇豆子養護因子，重現新生般活力秀髮。

不含化學起泡劑，建議雙手搓泡後按摩頭皮，沖洗後再使用第二次。

有機橄欖光澤潤髮素

添加維他命原 B5 ，深入滋潤髮尾直達髮芯，呵護滋養配方，適合天天使用。

有機橄欖頭皮修護髮浴 和 有機橄欖光澤潤髮素 ，自然是形影不離一對寶！

上掀式的開蓋，小圓出口；飄出淡雅的橄欖香，清新而迷人～非常好聞喔！

有機橄欖豐盈髮膜

特別適用於日曬、染燙後受損髮質！霜狀質地在頭髮形成保護膜，待三分鐘後以溫水輕柔沖逝，讓修護因子浸透髮芯，重現秀髮天使光環。

有機天然橄欖去角質霜

來自克里特島橄欖籽經由獨特工法所製成的去角質霜，顆粒細緻之外，並添加特級初榨橄欖精華，去角質的同時也能滋潤肌膚。

有機橄欖清爽身體乳

克里特島所萃取初榨橄欖精華，清爽無負擔的質地，易吸收且強化肌膚保濕。

一直很想力持冷靜客觀的步調，但體驗過後難免激動～

記得 一束鮮花 的故事嗎？

因為收到一束鮮花，而讓原本邋遢懶散的主人翁著手整理起環境以迎合鮮花的清新美麗，最後連自己都改變了。

因為 美娜圖塔 的出現，讓我的浴室不時飄逸橄欖清香，心甘情願地把其他產品都下架，變成 美娜圖塔 專屬的伸展台。

因為經常染燙而選擇 乾燥受損髮質-有機橄欖頭皮修護髮浴 ，透明中帶點黃綠色的質地，搓揉後綿密的泡泡遇到濕髮逐漸消泡。

很明顯不含界面活性劑、起泡劑，可以安心使用喔！

按摩頭皮後沖洗乾淨，再洗第二次也不會覺得頭髮被過度清潔而顯得乾澀！

是第一次使用就能感受到 有機橄欖溫和滋潤力的好產品！

呈現白色凝乳的 有機橄欖光澤潤髮素 使用起來是清爽、潤澤，又容易被吸收的！

看那髮絲呈現的質感，是不是很滑順又富有光澤呢！

而之所以只取一小搓頭髮實驗 有機橄欖光澤潤髮素 ，就是因為我私心很想好好呵護頻繁染燙的頭髮～

我習慣從耳際開始往髮尾護髮，略過頭皮、前段髮，因為頭髮越到尾端越是容易乾燥、分岔、毛躁，最需要補充養分！

淺綠色霜狀質地的 有機橄欖豐盈髮膜 帶點黏，均勻塗抹頭髮後靜待三分鐘，再以溫水沖洗～

更加深層的滋潤，髮絲的觸感又更加的強韌柔順！

如果你以為我洗完頭吹乾就這麼得意，那就太小看我偏差的人格了！

硬是耗到隔天洗澡前，再來檢視頭髮狀況。

出門也不塗抹任何髮品，就只是前一晚洗頭用了：乾燥受損髮質-有機橄欖頭皮修護髮浴 和 有機橄欖豐盈髮膜 ，

想知道天然有機的產品可以呈現怎麼樣的柔順潤澤與強韌嗎？！

擁有漂亮的秀髮光澤，不毛躁、不糾結，手指順梳到底的柔順，出乎我意料的美好！

即使時序已然入冬，也別忘了身體也是需要去角質的唷！

有機天然橄欖去角質霜的去角質顆粒是橄欖籽，柔細不銳利的溫和去角質，豐富的初榨橄欖萃取精華，

讓去角質的過程也是非常滋潤柔滑的！

一周一次全身去角質，讓後續保養品更容易吸收、滲透，肌膚當然就會越來越好囉！

有機橄欖清爽身體乳，清爽不黏膩，非常容易吸收！！

來去不留痕跡，只潤澤妳的肌膚，不玷汙妳的衣物！

目前台北已轉涼的氣候來使用它潤澤保濕很舒適，是每天洗澡後都不會忘記要跟它親密接觸的好乳液！

美娜圖塔 有機橄欖系列使用下來，不論是身體保養還秀髮養護，表現都不俗！

超越了傳統印象中植物精萃就會比較乾澀、不夠滋潤的想法～

以有機橄欖萃取精華為底的天然潤澤力，帶著淡雅清香一天天地滲入生活，讓人沉迷這美好的柔順光澤與滋潤裡～

原文來源：♕ Shine My Life ♕ 親親我的生活，閃耀每一天♡