睽違已久、心愛的美娜圖塔帶著地中海的紅寶石來了！！！

妳們都不知道我有多激動呀！！！

源自希臘第一株橄欖的發源地-克里特島，也是 美娜圖塔-mea natura 這個天然、有機、親膚愛動物、友善環境 的美好品牌的搖籃！

瑞士 IMO 有機成分認證

英國土壤協會有機成分認證

通過 JSH 敏感肌膚檢測

無添加 ALCOHOL 酒精

無添加 Mineral Oil 礦物油

無添加 PARABENS 防腐劑

無添加 S.L.S 與 S.L.E.S. 介面活性劑

帶給肌膚極致純淨的天然美好，它，就是：美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳

美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 250ml

蝦咪哩哩叩叩的夭壽拍咪呀都沒有！那到底有什麼呢？

蘊含有機紅石榴籽油、蘆薈、天然甜橙、歐洲越桔果萃取物，能有效舒緩並保濕。

洗卸合一，不須額外加水乳化及使用洗面乳，能有效卸除臉部髒污及彩妝，洗淨無殘留，清爽不緊繃，同時滋潤肌膚，補充水份。

特別針對基礎防曬及臉部彩妝設計，溫和成分不刺激肌膚，不含酒精，敏感肌膚亦能使用。 都通過 JSH 敏感肌膚檢測了，還懷疑呀！

雖然說心愛的美娜圖塔，目前只有：有機紅石榴 和 有機橄欖 這兩個系列。

但它們囊括了：身體保養、肌膚保養和洗沐髮品，仔細算一算，從頭到腳都有照顧到喔！

特別針對 "基礎防曬" 及 "臉部彩妝" 的 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳，洗卸合一！

不用加水按摩等乳化、也不需要洗面乳，只要一瓶不需要第二瓶！

完全就是為懶人設計的貼心好產品！

250ml 的大容量按壓式胖胖瓶設計，一手也可以輕易操作！

接下來，機車鬼我就要實地為大家測試： 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 的卸妝實力囉！

首先登場的就是我自己在首爾用韓國卸妝棉也卸不太掉，讓我既心動又擔心受怕的： THE FACE SHOP-米奇眼唇盤 ！

真的不得不說韓國彩妝超厲害！

雖然為了試色、拍照、顯色清晰，我下手塗抹的厚度與力道有比較重一點～

基本上日常妝容根本不可能下這種重手的！

但經過直接水龍頭下無情流水衝擊都無動於衷的持妝力....

別說我在首爾用韓國卸妝棉卸不太掉了～我現在也很擔心呀！！然後還這麼壞心的拿它來測試卸妝力！

第一次的親密接觸結束～得到 成果。

所以我們必須進行：第二次親密接觸～





遮瑕修容、眼彩色塊 在第二次親密接觸都有完整的被卸除喔！！

唯有 三色唇彩 ，真的卸不乾淨！留下宛如胎記般的痕跡～

但如同我前面所說：這是為了試色、拍照、顯色清晰特地下的重手～

一般日常彩妝，根本不可能下這樣的重手呀！！

接著呢～

是可愛又美麗的 THE FACE SHOP-米奇眼影筆 ！

沒有衝動包色～只選了我最愛的兩色！

有沒有！！

雖然下手也是比平常重了許多～眼影還是可以一次輕易卸除乾淨、不留痕跡的喔！！

有鑑於韓國彩妝向來顯色飽和、發色濃豔、防水防油的持妝力也很驚人！

為了證明哥也是愛用國貨的！趕緊拿出 UNT濃翹抗暈睫毛膏 和 濃黑抗暈眼線筆 來測試！ 結果這兩支也是 Made in Korea 的！笑歪～

因為是很濃黑、防水抗暈染的極致眼妝呀！！

特別讓 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 在手上多停留三秒～

然後～用化妝棉一擦～

雖然只有肉眼可見還有一點點淡淡黑黑的影子，但以一個天然有機卸妝乳來說這成果簡直無敵耶！！！

不過我平時眼妝都省略 眼線 跟 睫毛膏 捏.... 哩西咧....

相信明眼人都看得出來～為了 "測試卸妝力" 這回事，我幾乎是把自己當成媒人婆在畫了！

哥平時上班都素顏，有想到記得擦防曬就算了不起了！！

以我的日常需求來說， 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 對我真的已經是非常夠用且愛用的了！

但是！！

為了廣大美麗的少女們！！

彩妝再美，還是有卸除的一天呀！！

卸不乾淨對肌膚造成的危害～可是半點輕忽不得呀！！

如果說發明化妝品的人應該獲得 諾貝爾和平獎 ，那麼我是不是也應該可以撈個 守護肌膚美麗貢獻獎 ？？

按壓一下均勻塗抹在眼部肌膚～搭配化妝棉來帶除：眉毛、眼影～

深呼吸囉！！

不用反覆搓揉、按摩到天荒地老！也沒空加水等乳化！！

均勻塗抹、輕輕按摩～拿出化妝棉～結束半邊臉蛋的彩妝生命！

接著只要用清水洗淨臉蛋，無需再使用洗面乳！清潔保養一次完成，就是這麼輕鬆快！

這麼溫柔呵護、徹底清潔我們小臉蛋的 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 ，我還真的很不好意思說它其實～

聞起來香香甜甜、很像蘋果麵包的味道呀！！！ 結果還不是說出來了？！

淡淡的香香在臉上很誘人～真的不能吃唷！！！

這位大哥 ，就用半臉彩妝+半素顏，來跟大家 Say Goodbye 囉～！

欸欸欸～媒人婆的烈焰紅唇也卸得掉耶！！

原文來源：♕ Shine My Life ♕ 親親我的生活，閃耀每一天♡