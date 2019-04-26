妳們都不知道我有多激動呀！！！
源自希臘第一株橄欖的發源地-克里特島，也是 美娜圖塔-mea natura 這個天然、有機、親膚愛動物、友善環境 的美好品牌的搖籃！
瑞士 IMO 有機成分認證
英國土壤協會有機成分認證
通過 JSH 敏感肌膚檢測
無添加 ALCOHOL 酒精
無添加 Mineral Oil 礦物油
無添加 PARABENS 防腐劑
無添加 S.L.S 與 S.L.E.S. 介面活性劑
帶給肌膚極致純淨的天然美好，它，就是：美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳
美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 250ml
蝦咪哩哩叩叩的夭壽拍咪呀都沒有！那到底有什麼呢？
蘊含有機紅石榴籽油、蘆薈、天然甜橙、歐洲越桔果萃取物，能有效舒緩並保濕。
洗卸合一，不須額外加水乳化及使用洗面乳，能有效卸除臉部髒污及彩妝，洗淨無殘留，清爽不緊繃，同時滋潤肌膚，補充水份。
特別針對基礎防曬及臉部彩妝設計，溫和成分不刺激肌膚，不含酒精，敏感肌膚亦能使用。 都通過 JSH 敏感肌膚檢測了，還懷疑呀！
雖然說心愛的美娜圖塔，目前只有：有機紅石榴 和 有機橄欖 這兩個系列。
但它們囊括了：身體保養、肌膚保養和洗沐髮品，仔細算一算，從頭到腳都有照顧到喔！
特別針對 "基礎防曬" 及 "臉部彩妝" 的 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳，洗卸合一！
不用加水按摩等乳化、也不需要洗面乳，只要一瓶不需要第二瓶！
完全就是為懶人設計的貼心好產品！
250ml 的大容量按壓式胖胖瓶設計，一手也可以輕易操作！
接下來，機車鬼我就要實地為大家測試： 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 的卸妝實力囉！
首先登場的就是我自己在首爾用韓國卸妝棉也卸不太掉，讓我既心動又擔心受怕的： THE FACE SHOP-米奇眼唇盤 ！
∥ 開箱 ∥ 全首爾都賣完了！THE FACE SHOP × Disney 米奇 mono pop lips & eyes 唇眼盤 實擦試色 妝容分享
∥ 開箱 ∥ 全首爾都賣完了！THE FACE SHOP × Disney 米奇水潤染唇露 水潤護唇膏 實擦六色紀錄
真的不得不說韓國彩妝超厲害！
雖然為了試色、拍照、顯色清晰，我下手塗抹的厚度與力道有比較重一點～
基本上日常妝容根本不可能下這種重手的！
但經過直接水龍頭下無情流水衝擊都無動於衷的持妝力....
別說我在首爾用韓國卸妝棉卸不太掉了～我現在也很擔心呀！！然後還這麼壞心的拿它來測試卸妝力！
所以我們必須進行：第二次親密接觸～
遮瑕修容、眼彩色塊 在第二次親密接觸都有完整的被卸除喔！！
唯有 三色唇彩 ，真的卸不乾淨！留下宛如胎記般的痕跡～
但如同我前面所說：這是為了試色、拍照、顯色清晰特地下的重手～
一般日常彩妝，根本不可能下這樣的重手呀！！
接著呢～
是可愛又美麗的 THE FACE SHOP-米奇眼影筆 ！
沒有衝動包色～只選了我最愛的兩色！
有沒有！！
雖然下手也是比平常重了許多～眼影還是可以一次輕易卸除乾淨、不留痕跡的喔！！
有鑑於韓國彩妝向來顯色飽和、發色濃豔、防水防油的持妝力也很驚人！
為了證明哥也是愛用國貨的！趕緊拿出 UNT濃翹抗暈睫毛膏 和 濃黑抗暈眼線筆 來測試！ 結果這兩支也是 Made in Korea 的！笑歪～
因為是很濃黑、防水抗暈染的極致眼妝呀！！
特別讓 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 在手上多停留三秒～
然後～用化妝棉一擦～
不過我平時眼妝都省略 眼線 跟 睫毛膏 捏.... 哩西咧....
哥平時上班都素顏，有想到記得擦防曬就算了不起了！！
以我的日常需求來說， 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 對我真的已經是非常夠用且愛用的了！
但是！！
為了廣大美麗的少女們！！
彩妝再美，還是有卸除的一天呀！！
卸不乾淨對肌膚造成的危害～可是半點輕忽不得呀！！
如果說發明化妝品的人應該獲得 諾貝爾和平獎 ，那麼我是不是也應該可以撈個 守護肌膚美麗貢獻獎 ？？
按壓一下均勻塗抹在眼部肌膚～搭配化妝棉來帶除：眉毛、眼影～
深呼吸囉！！
不用反覆搓揉、按摩到天荒地老！也沒空加水等乳化！！
均勻塗抹、輕輕按摩～拿出化妝棉～結束半邊臉蛋的彩妝生命！
接著只要用清水洗淨臉蛋，無需再使用洗面乳！清潔保養一次完成，就是這麼輕鬆快！
這麼溫柔呵護、徹底清潔我們小臉蛋的 美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 ，我還真的很不好意思說它其實～
聞起來香香甜甜、很像蘋果麵包的味道呀！！！ 結果還不是說出來了？！
淡淡的香香在臉上很誘人～真的不能吃唷！！！