最近天氣真的開始有明顯轉變了

不知道有沒有人會覺得皮膚容易乾癢

甚至像我皮膚乾到會有白色細細的碎屑

這次就讓來自希臘的美娜圖塔mea natura 橄欖油系列產品拯救我的乾body吧~

【本篇為美娜圖塔mea natura無受酬試用體驗】

這次試用的美娜圖塔mea natura跟之前是用的香水MUSK Collection

同樣都是水晶香國際

他們家的香水味道我很尬意

不是一般的女生香調 花香或是水果之類的香氣

可以參考之前的文章

【邀稿】瑞士經典香氛品牌MUSK Collection║讓你香氣宜人更迷人

這次用的是身體保養

上圖是無添加與成分證明 包括：有機標章、敏感度測試等

美娜圖塔的橄欖系列源自希臘克里特島

天然成分高達88%~96%

產品皆經過衛生署審核通過的

也有取得北市衛妝廣字第10404797號

我記得以前美妝節目的藍心湄有說過他都用橄欖油保養

當然她使用的絕不是我們一般市售的橄欖油呀~

我最近剛好也在找身體保養的產品

因為季節交替 我身體皮膚本身就比較敏感

身體容易乾癢

所以說這次產品來的正是時候

我直接挑選了幾樣身體產品

說到希臘就想到幾步我的童年卡通

首先就是大力士

當初是卡通電影

我好像還有跟家人去電影院看

現在長大後完全不想花錢去電影院看卡通

然後還有聖鬥士星矢跟天神向前衝

小時候超喜歡希臘埃及這種充滿文化氣息的地方

甚至還想說長大要當考古學家呢

覺得自己小時候真是可愛

左至右

有 機 橄 欖 頭 皮 修 護 髮 浴（乾 燥 受 損 髮 質 ）

有 機 橄 欖 清 爽 沐 浴 露

有 機 橄 欖 清 爽 身 體 乳

有 機 天 然 橄 欖 去 角 質 霜

有 機 橄 欖 好 吸 收 護 手 霜

順便挑了洗髮跟護手霜

其實我家很多洗髮了

但還是想用看看

然後護手霜是因為我需要拯救我的阿婆手

有 機 橄 欖 頭 皮 修 護 髮 浴（乾 燥 受 損 髮 質 ）

有 機 橄 欖 清 爽 沐 浴 露

洗髮與沐浴我覺得擠出來真的都一樣 呈現清澈半透明的黃色

味道香氣也是很一致的橄欖香

泡泡不像一般市售的洗髮沐浴那種綿密的泡泡

一般市面的產品使用的大多是刺激性過強的界面活性劑（如：S.L.S 與 S.L.E.S）

而美娜圖塔擁有「無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑」之證書喔~

不用不用擔心說沒泡泡是不是身體跟頭會洗不乾淨

這兩項產品洗完後會覺得好清爽 好乾淨

泡泡也很好沖洗掉

還有淡淡的橄欖香氣也讓可以放鬆身心

他們的瓶蓋設計是扁平掀蓋式

一開始我沒注意到 我還以為他是要轉開的

希望不會有人跟我一樣笨

有 機 天 然 橄 欖 去 角 質 霜

頭髮洗好 身體洗好

接著就是幫身體去除老廢角質

這瓶去角質霜內含有細小經過處理橄欖仔顆粒

定期幫肌膚做去角質 大概一周一次

可以讓肌膚便透亮

皮膚也會比較柔嫩

也能讓後續的保養品更好吸收進皮膚

使用方式就是用畫圈的方式輕輕按摩

等約一分鐘後用溫水沖洗掉久就可以了

我會在膝蓋跟手肘按摩久一點

洗完之後真的會覺得皮膚好滋潤 好好摸

有 機 橄 欖 清 爽 身 體 乳

洗完澡最後就是擦身體乳液了

他還有一款身體滋養霜

不過因為之前用乳液都會碰到肌膚無法吸收

導致皮膚無法透氣 會悶悶得不舒服

所以我就先選乳夜來試試了

延展性很好 也很好吸收

最重要的是用起來真的跟名稱一樣很清爽 不黏膩

讓皮膚嫩嫩的 很有光澤

我整個超喜歡

打算之後有機會買滋養霜來試試看

有 機 橄 欖 好 吸 收 護 手 霜

真的是想說我需要來拯救我的阿婆手了

我從以前就不喜歡用護手霜

因為很多護手霜都會有黏膩感

我真的很難接受

但是我發現我的手真的是太醜啦~

本身手紋就很多 然後又很粗糙

是時候要重視手部保養了

好家在這條護手霜用起來跟乳液一樣不會黏膩 好吸收

想要有雙如嬰兒般柔嫩的手是不可能啦

但是希望他可以慢慢改善我的阿婆手

好在我的另一伴一直沒出現

不然他可能會覺得牽我的手就像是在牽她的阿嬤吧

原文來源：小資女Sypha的生活543