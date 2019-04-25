最近天氣真的開始有明顯轉變了
不知道有沒有人會覺得皮膚容易乾癢
甚至像我皮膚乾到會有白色細細的碎屑
這次就讓來自希臘的美娜圖塔mea natura 橄欖油系列產品拯救我的乾body吧~
【本篇為美娜圖塔mea natura無受酬試用體驗】
這次試用的美娜圖塔mea natura跟之前是用的香水MUSK Collection
同樣都是水晶香國際
他們家的香水味道我很尬意
不是一般的女生香調 花香或是水果之類的香氣
可以參考之前的文章
【邀稿】瑞士經典香氛品牌MUSK Collection║讓你香氣宜人更迷人
這次用的是身體保養
上圖是無添加與成分證明 包括：有機標章、敏感度測試等
美娜圖塔的橄欖系列源自希臘克里特島
天然成分高達88%~96%
產品皆經過衛生署審核通過的
也有取得北市衛妝廣字第10404797號
我記得以前美妝節目的藍心湄有說過他都用橄欖油保養
當然她使用的絕不是我們一般市售的橄欖油呀~
我最近剛好也在找身體保養的產品
因為季節交替 我身體皮膚本身就比較敏感
身體容易乾癢
所以說這次產品來的正是時候
我直接挑選了幾樣身體產品
說到希臘就想到幾步我的童年卡通
首先就是大力士
當初是卡通電影
我好像還有跟家人去電影院看
現在長大後完全不想花錢去電影院看卡通
然後還有聖鬥士星矢跟天神向前衝
小時候超喜歡希臘埃及這種充滿文化氣息的地方
甚至還想說長大要當考古學家呢
覺得自己小時候真是可愛
左至右
有 機 橄 欖 頭 皮 修 護 髮 浴（乾 燥 受 損 髮 質 ）
有 機 橄 欖 清 爽 沐 浴 露
有 機 橄 欖 清 爽 身 體 乳
有 機 天 然 橄 欖 去 角 質 霜
有 機 橄 欖 好 吸 收 護 手 霜
順便挑了洗髮跟護手霜
其實我家很多洗髮了
但還是想用看看
然後護手霜是因為我需要拯救我的阿婆手
有 機 橄 欖 頭 皮 修 護 髮 浴（乾 燥 受 損 髮 質 ）
有 機 橄 欖 清 爽 沐 浴 露
味道香氣也是很一致的橄欖香
泡泡不像一般市售的洗髮沐浴那種綿密的泡泡
一般市面的產品使用的大多是刺激性過強的界面活性劑（如：S.L.S 與 S.L.E.S）
而美娜圖塔擁有「無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑」之證書喔~
不用不用擔心說沒泡泡是不是身體跟頭會洗不乾淨
這兩項產品洗完後會覺得好清爽 好乾淨
泡泡也很好沖洗掉
還有淡淡的橄欖香氣也讓可以放鬆身心
他們的瓶蓋設計是扁平掀蓋式
一開始我沒注意到 我還以為他是要轉開的
有 機 天 然 橄 欖 去 角 質 霜
頭髮洗好 身體洗好
接著就是幫身體去除老廢角質
這瓶去角質霜內含有細小經過處理橄欖仔顆粒
定期幫肌膚做去角質 大概一周一次
可以讓肌膚便透亮
皮膚也會比較柔嫩
也能讓後續的保養品更好吸收進皮膚
使用方式就是用畫圈的方式輕輕按摩
等約一分鐘後用溫水沖洗掉久就可以了
我會在膝蓋跟手肘按摩久一點
有 機 橄 欖 清 爽 身 體 乳
他還有一款身體滋養霜
不過因為之前用乳液都會碰到肌膚無法吸收
導致皮膚無法透氣 會悶悶得不舒服
所以我就先選乳夜來試試了
延展性很好 也很好吸收
最重要的是用起來真的跟名稱一樣很清爽 不黏膩
讓皮膚嫩嫩的 很有光澤
我整個超喜歡
打算之後有機會買滋養霜來試試看
有 機 橄 欖 好 吸 收 護 手 霜
真的是想說我需要來拯救我的阿婆手了
我從以前就不喜歡用護手霜
因為很多護手霜都會有黏膩感
我真的很難接受
但是我發現我的手真的是太醜啦~
本身手紋就很多 然後又很粗糙
是時候要重視手部保養了
好家在這條護手霜用起來跟乳液一樣不會黏膩 好吸收
想要有雙如嬰兒般柔嫩的手是不可能啦
但是希望他可以慢慢改善我的阿婆手
好在我的另一伴一直沒出現
原文來源：小資女Sypha的生活543