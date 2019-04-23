▋保養 ▋美娜圖塔 有機紅石榴系列｜沒錯，這就是會讓女人們幸福的味道

「蝴蝶之所以會傳遞花粉，是因為他們知道花兒的好；

而我之所以會寫文介紹，是因為⋯⋯⋯⋯」

不知不覺踏上部落客這條不歸路已經有一年了

我了解自己是一個徹徹底底三分鐘熱度的人，甚至從沒想過可以一氣堅持到這裡

我自認不如前輩們經驗豐富，但卻一直非常努力著

希望能像蝴蝶幫忙花兒傳遞花粉般，讓更多人能夠看見

我眼中那些花兒們的好！

現在吳敵要來介紹本人部落客生涯迄今，最想二度推薦給大家的超平價鑽石級保養品牌

美娜圖塔

憑良心講，我永遠無法忘記美娜圖塔最初帶給我的感受

它是那麼的香甜、那麼的滋潤、那麼的舒壓，那麼的令人印象深刻

所以一知道他們今年又推出全新口味，我真的超級無敵期待，好想馬上通通打包！

（美娜圖塔橄欖系列請點我）

這次不同於綠色橄欖系列

改以來自地中海，有神聖紅寶石之稱的紅石榴為基底

創造出全能修護霜、高機能水凝卸妝乳和臉部去角質等

可以給予肌膚養分的保養品

並通過瑞士IMO與英國土壤協會有機認證、JSH敏感肌膚檢測

無添加有害物質，讓我們美的安全無虞！

有機紅石榴高機能水凝卸妝乳

我不是個會濃妝豔抹把自己畫的非常妖嬌的女生，不過最少一定都有眼線、粉底、遮瑕和唇膏存在

所以卸妝對我來說，主要在處理粉底＋遮瑕的部分，其餘倒還好

但認識我的都知道，我這人有個怪僻，很喜歡把自己洗的乾乾淨淨一絲不掛

如果卸妝產品無法達到這點，基本上也入不了我家門

這罐水凝卸妝乳的使用方式很簡單，根本完全為懶人設計，不用額外加水乳化，直接放在臉上搓幾下就ok了！

像我自己習慣搭配化妝棉先濕敷30秒，再以反地心引力方向向上抹去殘妝，重複二次