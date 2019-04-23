【美娜體驗分享-吳敵】 幸福洋溢的紅石榴臉部組合-卸妝乳、去角質、全能霜

吳敵
2019-04-23

▋保養 ▋美娜圖塔 有機紅石榴系列｜沒錯，這就是會讓女人們幸福的味道

 

美娜圖塔紅石榴

 

「蝴蝶之所以會傳遞花粉，是因為他們知道花兒的好；

而我之所以會寫文介紹，是因為⋯⋯⋯⋯」

 

不知不覺踏上部落客這條不歸路已經有一年了

我了解自己是一個徹徹底底三分鐘熱度的人，甚至從沒想過可以一氣堅持到這裡

我自認不如前輩們經驗豐富，但卻一直非常努力著

希望能像蝴蝶幫忙花兒傳遞花粉般，讓更多人能夠看見

我眼中那些花兒們的好

 

現在吳敵要來介紹本人部落客生涯迄今，最想二度推薦給大家的超平價鑽石級保養品牌

 

 美娜圖塔 

 

meanatura

 

憑良心講，我永遠無法忘記美娜圖塔最初帶給我的感受

它是那麼的香甜、那麼的滋潤、那麼的舒壓，那麼的令人印象深刻

所以一知道他們今年又推出全新口味，我真的超級無敵期待，好想馬上通通打包！

美娜圖塔橄欖系列請點我

 

美娜圖塔

 

這次不同於綠色橄欖系列

改以來自地中海，有神聖紅寶石之稱的紅石榴為基底

創造出全能修護霜、高機能水凝卸妝乳和臉部去角質等

可以給予肌膚養分的保養品

並通過瑞士IMO與英國土壤協會有機認證、JSH敏感肌膚檢測

無添加有害物質，讓我們美的安全無虞！

  

 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳 

 

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

我不是個會濃妝豔抹把自己畫的非常妖嬌的女生，不過最少一定都有眼線、粉底、遮瑕和唇膏存在

所以卸妝對我來說，主要在處理粉底＋遮瑕的部分，其餘倒還好

但認識我的都知道，我這人有個怪僻，很喜歡把自己洗的乾乾淨淨一絲不掛

如果卸妝產品無法達到這點，基本上也入不了我家門

 

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

這罐水凝卸妝乳的使用方式很簡單，根本完全為懶人設計，不用額外加水乳化，直接放在臉上搓幾下就ok了！

 

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

像我自己習慣搭配化妝棉先濕敷30秒，再以反地心引力方向向上抹去殘妝，重複二次

 

大家可千萬別小看這每天都得做的步驟

卸妝絕對是肌膚保養成功與否的最大關鍵之一！

 

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

因為我本身有繡眼線的關係

卸完妝後睫毛根部依舊看得到黑色毛毛蟲覆蓋在那裡

只是有沒有眼線液殘留應該滿明顯的吧？

畢竟紋色無法跟眼線液一樣構成飽和又死黑的效果

 

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

至於唇膏、粉底和遮瑕，個人認為它卸除力非常夠，足以拿來對付睫毛膏之外的化妝品

連頂港有名聲下港有出名不易掉妝的黑眼圈救星歐達兒(OCTARD)都一次OUT

 

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

重點是洗完臉真的超乾淨，完全不需要再浪費洗面乳洗一次！

還帶點淡淡舒服的甜果香，不會覺得緊蹦有負擔或刺鼻！

而且我發現，平常在家就算沒化妝也能拿它來當潔顏乳用

一方面清除毛孔髒污一方面加強保濕，非常人性化！

有時候肩頸背容易出油難洗淨，抹一點紅石榴高機能水凝卸妝乳在上面，都可以幫助洗澡事半功倍！

 

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

美娜圖塔紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

 

 有機紅石榴果籽臉部去角質 

 

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

 

自從知道沒去角質的肌膚擦什麼保養品都枉然

我開始熱衷一個禮拜乖乖去一次角質這件事

 

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

 

我們去角質之前一定要注意自己臉部肌膚是否呈現微濕的狀態

最好先用保濕度較強的洗面乳提升保水度，再均勻塗抹於臉上，

順著同一方向按摩尤其鼻翼兩側，能多溫柔就多溫柔

絕對別以為越容易堆積角質的地方就要越大力越粗暴才能有效除去老廢角質！

 

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

 

這種臉部去角質的材質選擇也很重要

而美娜圖塔家的去角質都是採果籽磨成微細顆粒搭配天然果油的方式

比較不容易傷害肌膚

 

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

 

像我在去角質的時候，最常遇到顆粒過粗導致肌膚泛紅微刺的情況

不過目前為止除了曾經不小心讓美娜圖塔去角質的顆粒偷溜進眼睛之外

還沒遇到類似問題發生！

 

 
 

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

 

適度去角質

可以減輕肌膚負擔、改善粗糙黯沉，臉看起來也會自然光滑透亮！

建議大家一個禮拜至少花一天來大掃除自己的門面

否則等污垢累積到一個難以清除的程度時

你就只能淪為化妝品下的黃臉婆了⋯⋯

 

美娜圖塔紅石榴果籽臉部去角質

 

 

 有機紅石榴全能修護霜 

 

美娜圖塔紅石榴瞬效全能修護霜

 

蘊含有機紅石榴果籽油、維他命E及高濃度玻尿酸等成份，可以補充肌膚所需營養

不但能提升肌膚防禦力，延緩細紋與皺紋產生

還能在肌膚形成一層保濕修護滋養膜，恢復肌膚亮澤彈性

翻成白話文它就是一瓶「肌膚專用的金鐘罩鐵布衫」的意思啦！

 

美娜圖塔紅石榴瞬效全能修護霜

 

全能修護霜屬於非常滋養的保養品，所以我們第一次塗抹時用量基本以米粒單位為主

其次再加強自己肌膚容易乾燥的地方，一種少量多餐不暴食慢慢進補的概念

 

美娜圖塔紅石榴瞬效全能修護霜

 

吸收之後你會發現，臉上存有不影響肌膚滑順度，且在一般人接受範圍內的油膩感

反之如果介意，可以把修護霜移到睡前使用～

 

美娜圖塔紅石榴瞬效全能修護霜

 

你們看！

這光澤度～這閃度～這細緻度～

瞬間覺得自己回到十八歲的Q嫩膨潤哈哈>////<

 

美娜圖塔紅石榴瞬效全能修護霜

美娜圖塔紅石榴瞬效全能修護霜

美娜圖塔紅石榴瞬效全能修護霜

 

美娜圖塔不論橄欖系列或紅石榴系列

是那種在寒冬中能夠帶給人們溫暖的味道

聞著用著自己也會不禁幸福洋溢了起來

希望你們會跟我一樣，真心喜歡美娜圖塔

 

原文來源：小隻女向前衝

 

 

  •  
已加入購物車
已更新購物車
網路異常，請重新整理