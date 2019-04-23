「原來世界上第一棵橄欖樹是智慧女神雅典娜賜給希臘人民的耶！」

「難怪希臘人都又帥又美」

「怎麼說？」

「你說，用了女神給的東西能不美嗎？」

（本篇與**美娜圖塔**合作）

相傳世上第一棵橄欖樹就在遙遠的古希臘時代

因海神波賽頓與智慧女神雅典娜爭奪掌管權之下誕生

並ㄧ舉成為希臘人賴以為生的經濟支柱

今天吳敵要跟大家介紹的產品 ，

正是從 希臘克里特島 發祥的 美娜圖塔

今天吳敵分別體驗了美娜圖塔家的五項明星產品

有機橄欖清爽沐浴露

一罐300ml的size在沐浴乳界

應該就跟吳敵在人類世界是哈比人的意思一樣

不像大部分的沐浴乳，有機橄欖清爽沐浴露呈現為透明的茶色

質地方面偏水狀 ，濃稠度乍看之下大概是肉羹湯之類的等級

((原諒吳敵最近在減肥餓到只想得到食物))

香味也有別於市面上看得到的開架沐浴商品，屬於森林系清新的夢幻自然味

((吳敵個人覺得很像果實類的甜香))

有機天然橄欖去角質霜

老實說外拍的過程中200ml的去角質霜是吳敵下海解救最多次數的一位

最後才選擇讓它乖乖站在岸邊長滿青苔的鵝卵石上

((200ml簡直是林黛玉飄飄欲仙的體重啊))

背面除了滿滿的外國字外，還有美娜圖塔貼心的中文標示

照片中你們看到的去角質霜顆粒，都是由橄欖籽經特殊工法所製成

整體感覺跟吳敵印象中的去角質霜不太一樣

有機橄欖頭皮修護髮浴（一般髮質）

吳敵私心覺得美娜圖塔有機橄欖系列的產品外包裝，真的都非常燒女孩子們的心

你們自己看，不論是配色方面或是字樣大小對比

都和橄欖圖示相互搭配，就連內容液的部分也不例外

護髮浴的顏色與沐浴露不同

如果說沐浴露是五十嵐的四季春，那護髮浴就是清新的烏龍茶

香味也略有微微的不同，但仍不脫離屬於森林系的橄欖香

((這味道真的讓吳敵好難形容啊))

有機橄欖頭皮修護髮浴（受損髮質）

你一定會覺得這兩罐看起來差不多

沒錯，吳敵也常常搞混，根本雙胞胎來著，連顏色香味都大同小異

真的就好比人類雙胞胎，外表看似相同但內心實際卻不同

有機橄欖豐盈髮膜

雖然只有250ml，但圓形的外表與厚度，讓有機橄欖豐盈髮膜看起來份量並不小

反面依舊有使用說明、成份和保存期限等標示

打開後會先看到一層白白用來阻擋內容物外漏的塑膠膜

這層膜很好撕，不過吳敵個人建議撕到一半就好，讓它保有原本的功用

橄欖豐盈髮膜的質地，在五樣產品中最為濃稠

額外加碼——經典白麝香淡香精（2ML）

白麝香一直是吳敵從高中到現在最喜歡的香味

感謝美娜圖塔的小禮物

因為體驗的產品剛好是一系列的沐浴流程，所以現在我要帶大家進入吳敵的浴室啦

小孩子不能看！小心偷看仙女姊姊洗澡會長針眼！

((老實說洗這次澡我真的洗了非常久⋯⋯))

頭髮是我們一天當中最容易藏污納垢的地方

所以無論如何，都要先以清水沖洗約2-3分鐘，把噁心的灰塵和細菌沖光光

接下來將 一般髮質頭皮修護髮浴 倒在手上

搓揉至起泡

再緩緩與頭髮結合，簡單清理第一遍

((第一遍的泡沫也會相對較少))

第二遍開始徹底清潔，先重複剛才同樣的動作

但這次要讓頭髮與泡沫相處一段時間，別急著沖掉

洗頭髮可不只是洗乾淨，同時也是給予毛髮營養的重要步驟

待一分鐘後沖水

再取出適量的髮膜

從「髮尾」開始往上滋潤

切記不可塗抹於髮根，否則隔天一定非常容易變油頭

吳敵有個習慣，只要在幫頭髮上營養品的時候，一定會不斷由上而下順著梳理

這樣可以減少頭髮打結的程度

通常護髮的時間我會拿來做其他事，好比洗澡，這樣才不會浪費人生，冬天也不至於冷死

不過今天吳敵 忘記帶沐浴球進浴室 了，所以使用清爽沐浴露搓出來的泡泡 非常少

手也是

原本吳敵以為像這樣標榜滋潤的沐浴露，應該會很難洗淨

沒想到連同頭髮一起用水柱沖洗，才一下子就清潔溜溜

吹完，據男朋友表示「就是頭髮很欠摸的樣子」

((覺得男生的形容詞真奇怪？))

感覺就像剛從美髮沙龍保養完出來一樣水噹噹

最後趁剛洗完澡皮膚還帶點水份時，趕快來去個角質

老實說吳敵真的已經很久沒跟角質say hello & bye了

一想到可怕的膝蓋我就頭暈

順時針逆時針畫圈交互搓揉，基本上不用太大力，輕輕慢慢的搓即可

盡量以不傷肌膚為前提出發

去角質的顆粒真的很細，連拍照都很難把顆粒放大

放置約一分鐘後，你會看見類似渣渣的東西出現

接著到浴室以溫水沖洗就OK了

((另外一隻腳膝蓋到底怎麼回事大象皮是嗎 ))

吳敵把另一罐受損髮質的洗髮精讓男朋友試用

有沒有看到若隱若現的稻草色在泡泡堆中

洗完你會發現髮根的部分閃閃發光

第一次接觸橄欖類的產品，覺得非常新鮮

還記得吳敵第一天使用美娜圖塔走出浴室的第一個動作，就是拿起手機興沖沖跟姐妹掏說

「我用到一組超厲害的產品 ！」

然後貼上網址瘋狂推薦給她們

女孩子家真的是用到什麼好東西都會急著想跟姊妹掏分享

那股興奮那股心動那股被燒到的感覺難以言喻

希望大家也會喜歡美娜圖塔

吳敵真心推薦給大家，就像我當初大力推薦給姐妹掏一樣！

原文來源：小隻女孩向前衝