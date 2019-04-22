【體保】美娜圖塔mea natura。來自希臘的有機品牌！天然有機橄欖系列商品(送價值350元有機橄欖好吸收護手霜)

［此篇為體驗文］

由於今天休假

導致Nata在禮拜日凌晨五點才睡XD

然後爽爽的睡到中午才起床

多久沒有睡到飽過了

然後下午又把韓綜追完哩

晚上比較適合寫文章時間XD

下禮拜又要變冷了

希望可以維持久一點

不要再給我冷一天！

不然真的會想翻桌的慾望

而且也因為天氣溫差差太大

好多人都感冒了QAQ

大家要注意身體呀!!!!

是說下禮拜要開始變冷了

來幫大家介紹一款四季都可用的身體保養品

來自希臘的品牌【美娜圖塔mea natura】

的《天然有機橄欖系列商品》

裡面加入歐盟DIO認證有機初榨橄欖

讓大家安全無負擔的使用

而且產品都是從希臘原裝進口來台的

從頭到腳的都有

像是洗髮乳、潤髮乳、髮膜、身體乳、去角質等產品

而今日Nata就要來使用身體系列的產品

畢竟現在冬天肌膚會比較乾燥

都會有一些屑屑會很難看>”<

這款有機橄欖系列

是嚴選希臘克里特島有機農場最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華

擦在肌膚上也會有淡淡的香味

讓人會喜歡的味道:D

【產品特色】

＊嚴選希臘克里特島有機農場最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華

＊歐盟DIO有機認證

＊通過JSH敏感肌膚檢測

＊無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈

＊無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑

＊無添加Mineral Oil礦物油

＊無添加PETRALEUM石油化學衍生物與PHTHALATE塑化劑

＊無添加PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠

《有機橄欖清爽沐浴露》

能溫和潔淨肌膚舒緩壓力，帶來清新感受

清潔同時滋潤，使肌膚回復水嫩滑溜

配方中加入天然橄欖油同時能療癒身心

淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助

【成份】

天然草本潔淨因子

偏黃的透明質地

【使用方式】

※內含天然植物萃取且無化學起泡劑

建議搭配沐浴球使用達到更好的肌膚體驗

使用起泡網後

整個泡泡好多～

沖洗後

肌膚還會有古溜古溜觸感哦！

洗澡完後

記得要趕快塗抹身體乳液！

《有機橄欖清爽身體乳》

用指腹的力量按摩

不僅能舒緩身體肌理

淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助

【成份】

克里特島所萃取的最高等級Extra virgin初榨橄欖精華

這款很貼心的是

瓶蓋是轉開關設計的

當你不使用時

記得關起來

可固定保存

攜帶也方便

不用擔心會被壓到

裡面乳液跑出來～

清爽無負擔的質地

易吸收且強化肌膚保濕

【使用方式】

塗抹後以指腹輕輕按摩至吸收

淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助

Nata覺得擦起來會像是乳霜

而像現在天氣冷的話

身體上肌膚都會有脫皮狀況

我們的後腳跟

時常因為要穿拖鞋

都會顯示出來

Nata很討厭看到

明明是一位很漂亮年輕的女生

穿著拖鞋…

但一看到後腳跟

出現超嚴重脫皮的狀況

整個就對這女生打XX哩~

後腳跟是我們最容易忽略

也是最容易顯示出來的地方

於是Nata把這罐身體乳

來擦在最難吸收的後腳跟

擦完之後~

覺得整個就是有差

白白的乾燥地方

都不見了!!!!!

《有機橄欖喚膚滋養霜》

溫潤滋養霜是身體乾燥時的絕佳伴侶

針對膝蓋、手肘等易龜裂處很有幫助

沐浴後用指腹的力量按摩

不僅能舒緩肌膚

強化保濕效果

【成份】

來自克里特島所萃取的最高等級Extra virgin橄欖油

富含高濃度的乳木果脂

【使用方式】

塗抹後以指腹輕輕按摩至吸收

淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助

這款跟身體乳不一樣的地方是

裡面還有另外加富含高濃度的乳木果脂

通常我們手肘、膝蓋都會比較容易乾燥

這罐是特別來加強該被骨頭摩擦的地方

使用起來Nata有發現

會比較保溼！

若你身上跟Nata一樣肌膚

都會有一塊一塊的乾燥區域

也可以使用這款滋養霜

來加強保養！

《有機橄欖好吸收護手霜》

滋潤手部同時也能快速吸收

讓天然草本因子呵護雙手不黏膩

【成份】

克里特島所萃取的最高等級Extra virgin橄欖精華

並添加乳木果油、甜杏仁油以及維他命E

【使用方式】

塗抹後以指腹輕輕按摩至吸收

淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助

在冬天時

Nata的手掌和指甲周圍

都會比較乾燥

而且有時後還會脫皮～

手掌更是會有白白的…

還以為手去碰到麵粉

所以Nata每天都會帶護手霜出門

三不五時來補充手肌膚的保溼度

這款護手霜

有另外加入乳木果油、甜杏仁油以及維他命E

擦在手上看似很油

但抹開按摩後

讓手吸收精華後

會發現並不會油

反而很清爽

手會有油油的感覺

但那是來補充手上缺乏的保護油哦