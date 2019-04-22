我的加班人生何時能消停呢~~~

我大概從年初到現在幾乎是每個工作天都在加班

每月加班時數應該有40小上下吧...

導致我對於清潔保養真的是能從簡就盡量從簡

所以這次要來跟大家分享我的懶人清潔~

就算懶還是要好好清潔跟保養

【此篇為廠商合作文】

這次分享的是美娜圖塔 有機紅石榴高機能水凝卸妝乳

之前也分享過美娜圖塔其他系列的產品

T║保養。換季就讓來自希臘的橄欖油護你全身吧！-「美娜圖塔mea natura」

有興趣可以看看喔~

會答應這次的邀約主要也是因為上次體驗過後有機橄欖系列覺得產品不錯用

單價或許比開價稍微高了些 但是一分錢一分貨

價格對於有工作的小資女來說是負擔的起的

所以這次能再次收到邀約二話不說立馬答應

雖然等商品到貨時間有點長(從希臘海運)

但這讓我更想快點體驗產品了~

我真的很喜歡體驗各式各樣的產品

有機紅石榴有臉部系列、頭髮系列、身體系列

產品有通過英國土壤協會、瑞士IMO有機嚴格認證把關

也有通過JHS敏感肌膚測試

臉部使用照

有點驚悚

請做好心理準備

剛好有碰上生理期!!!

因為我有近視+散光 且眼睛易乾 又愛揉眼睛

所以上班都是戴眼鏡的~

因此彩妝主要都是上粉底+眉毛

沒上底妝我是無法出門的

之前黑眼圈還嚇到同事咧...

擠出來是白色的水凝乳狀 帶有淡淡清香

我不知道是不是石榴味

因為我沒聞過石榴 也沒有吃過

很好推開 延展性也很好

卸全臉底妝我大概按壓3下

不用加水乳化 可以直接用水清洗掉

之後也可以不用使用洗面乳喔

另外也可以先用化妝棉擦掉殘妆髒汙 再用水清洗喔

算是洗卸二合一的產品 很方便

卸妝中

邊卸妝還有淡淡清香

療癒我上班一整天疲憊的身心靈

洗淨後覺得好舒服 洗完後清爽不緊繃

而且摸起來挺彈潤的

這瓶沒有含酒精 敏感肌也可以試試看喔

測試卸粉底、染眉膏、眼線液

粉底都擦起來了

但是眼線還是有些殘留

所以不太建議拿來卸眼部彩妝

眼唇彩妝我認為還是乖乖拿眼唇卸妝產品來使用比較好喔

畢竟術業有專攻~

所以有時候還是不要太貪心

這瓶對我來說真的是懶人洗卸好幫手

因為一瓶抵兩瓶

洗澡同時卸妝

然後出來就可以直接擦保養

快速省時省事

但切記一定要沖洗乾淨喔~

原文來源：小資女Sypha的生活543