說到希臘的克里特島是個十分特別的地方，

相傳他是天神宙斯的出生地，也是歐洲古文明(米諾斯文明)的中心，

不管在歷史還是在神話中，都是一個十分重要的地方。

而在這裡還有一個十分重要的東西，那就是橄欖。

這裡的橄欖號稱是全世界品質最棒、等級最高的。

好多人都會專程選購這裡所生產的橄欖產品，

美娜圖塔有機橄欖系列就是用克里特島的橄欖所生產的身體保養產品。

((本文為美娜圖塔mea natura體驗文))

希臘人是地中海地區最早種植橄欖的民族，

其土地與日常生活從用藥、藝術到文化都與橄欖息息相關。

希臘人的祖先很早就發現橄欖油的非凡價值與特性。

在古代橄欖油的應用非常廣泛從個人衛生、妝扮、護理到美容，種類繁多。

克里特島擁有最好的橄欖樹品種，生產出全世界品質最好的橄欖油。

而美娜圖塔就是用優質的護膚與護髮系列產品所做出的保養品。

((以上品牌介紹文字取自官網))

這次體驗美娜圖塔有機橄欖系列才認識這個來自希臘的保養品牌，

所以這算是我和美娜圖塔的第一類親密接觸了。

看起來簡單樸實的包裝裡面裝的東西可一點都不簡單。

橄欖油有「地中海的液體黃金」的美譽，古代希臘人都用它來保養肌膚，

而這系列的產品就是加入來自克里特島等級最好的橄欖油。

要讓大家也可以體驗一下這個液態黃金的魅力。

這次體驗的產品其實還蠻豐富的，所以我把他分成肌膚類和髮品來分享。

先來和大家分享他們家的肌膚保養產品，

這次選用的有沐浴露、去角質霜和身體滋養霜。

等於是從清潔、去角質和滋潤全都照顧到了呢！！

有機橄欖清爽沐浴露

天然草本能溫和潔淨肌膚舒緩壓力帶來清新感受。

清潔同時滋潤，使肌膚回復水嫩滑溜，

配方中加入天然橄欖油同時能療癒身心，

淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。

((本產品介紹取自官網))

首先要和大家分享的是他們家的沐浴露，

說真的…第一個直覺反應是這個沐浴露看起來和橄欖油好像，

當然質地不同，不過看起來都有種清澈透明的清新感。

我還蠻喜歡這瓶沐浴露的那種橄欖草本的香氣，

聞起來還蠻清新舒服的，是一款很適合夏天的香氣。

使用這瓶沐浴露最好的夥伴就是沐浴球了，

倒一點點沐浴露在上面，就可以搓出很多細緻的泡泡。

這個泡泡超綿密、紮實的，所以洗起來非常的舒服。

而且這個泡泡十分的好沖洗，只要用水沖洗一下就清潔溜溜啦！！

清洗後可以發現，這款沐浴露清洗後肌膚還蠻滑嫩的，

我好喜歡這款沐浴露洗完後的感覺，整個肌膚滑到會忍不住一直摸。

感覺洗完後的肌膚好像已經有擦過乳液一樣咕溜。

而且肌膚整個細緻不緊繃再加上迷人的清新香氣，真的叫人身心愉悅呀！！

有機天然橄欖去角質霜

來自克里特島橄欖的橄欖籽經由獨特工法所製成的去角質霜，

顆粒細緻外添含最高等級Extra virgin橄欖精華，

讓你在去角質的同時也能滋潤肌膚。

((本產品介紹取自官網))

除了平常的清潔之外，定期的去角質其實也十分的重要。

這系列的去角質霜也十分的迷人，是我這次體驗後最喜歡的產品之一。

忘了說…這系列的身體保養產品香氣都一樣迷人。

所以使用起來，香味一層一層的疊上來，其實還蠻不錯的。

在洗完澡之後，利用肌膚還微濕的時候來做全身去角質是最好的。

這款去角質霜含有一些小顆粒在裡面，不過因為這裡去角質霜裡含有橄欖油，

所以在按摩的時候還蠻舒服的，而且整個延展性很好。

在洗完澡後花點時間做全身的去角質還蠻舒服的，

而且一周使用兩至三次全身去角質，可以讓肌膚變的十分的有光澤感呢！！

像關節(手肘和膝蓋)的地方，比較容易角質堆積的地方就可以多按摩一下。

像我的關節這些地方就比較容易堆積角質，我就比較常做這些地方局部的去角質。

洗完澡後就順手花個3-5分鐘按摩一下，其實不太花時間。

和大家分享一下去完角質的膝蓋，看起來變的細緻很多，

而且整個肌膚看來也比較有光澤感，感覺還蠻白嫩的。

有一個還蠻特別的地方是，這瓶去角質霜的質地還蠻滋潤的，

要不是裡面有加入顆粒，它的滋潤度一點都不輸給乳霜呢！！

重點是用完後整個肌膚看起來變的十分的乾淨，

算是這一整個系列裡我最喜歡的產品，真的超棒、超好用的。

有機橄欖身體滋養霜

溫潤滋養霜是身體乾燥時的絕佳伴侶，為肌膚帶來無微不至的柔適呵護。

使用來自克里特島所萃取最高等級的Extra virgin橄欖油，

富含高濃度的乳木果脂針對膝蓋、手肘等易龜裂處很有幫助，

沐浴後用指腹的力量按摩，不僅能舒緩肌膚，強化保濕效果。

((本產品介紹取自官網))

去完角質後當然就要用乳霜來幫肌膚做最後的滋潤和保養啦！！

雖然去角質霜的滋潤度已經很夠了，不過因為去角質霜需要洗掉，

所以…還是需要一瓶乳霜來幫肌膚滋潤一下。

這款乳霜的質地一開始感覺會比較厚重一點，用起來會有那麼一點黏膩感，

不過真的開始推開使用後，又發現有那麼一點不同。

一開始使用的時候這款乳霜真的有那麼一點厚重，不過延展力還蠻不錯的。

其實很容易就可以推開，而且一推開後就可以感受到他滋潤感，

另外還有一點水潤的感覺，好像肌膚正在喝水那種fu。（（不知道這樣說大家了不了解

這瓶乳霜說真的很好推開，吸收力也還蠻不錯的。

只要輕輕化圓按摩一下就可以可以被肌膚給吸收了，

而且吸收了之後乳霜後的肌膚有一種滑嫩感，尤其是剛去完角質之後。

我好喜歡這系列的去角質霜和乳霜搭配起來的觸感。

肌膚真的變的好"優"（台語），可以感覺到那種肌膚細緻滑嫩的感覺。

我覺得像我這種乾巴巴肌膚的女生，真的很適合使用這個系列。

因為用完後整個肌膚真的有種喝飽水的柔嫩細緻感，

而且這系列的香味還蠻持久的，而且是男生也能接受、會喜歡的香氣。

晚上洗完澡後整個被這香氣包圍，其實會讓心情還蠻愉悅舒服的。

分享完了身體的部份，接下來就要來分享一下髮品的部份啦！！

一開始美娜圖塔讓我感興趣的是他們家髮品系列的產品，

因為我對加有橄欖油的洗髮精感到興趣，所以對這系列產品充滿了期待。

感覺加入橄欖油的髮品還蠻厲害的，可以用完後整個頭髮變的閃閃動人。

這次我體驗是的是他們家的洗髮浴和潤髮素，

有機橄欖頭皮修護髮浴

克里特島所萃取的最高等級Extra virgin橄欖精華，

亦添加天然養護白羽扇豆籽萃取因子，重現新生般活力秀髮，

散發豐沛迷人的天然香氣。配同品牌護髮素、髮膜使用效果更佳。

((本產品介紹取自官網))

這款頭皮修護髮浴和沐浴露長的真的很像，

還好瓶身顏色不同，不然打開後還真的很容易搞錯呢！！

使用的方法其實還蠻簡單的，只要倒一些護髮浴在手上。

加水起泡後輕輕的在頭皮上面做按摩。

利用泡泡來清潔按摩頭皮，接下來先把頭皮沖洗乾淨之後。

才開始清洗髮尾的部份，把整個頭髮都清洗乾淨。

這款護髮浴的香味其實和沐浴露很相近，

聞起來都十分的清新，使用起來也還蠻舒服的。

因為泡泡很細緻，所以還蠻好沖洗乾淨的。

基本上我覺得用這款護髮浴洗頭還蠻柔順的，

洗完後頭髮糾結的情形降低很多，而且整個頭皮還蠻清爽的。

感覺頭髮變的十分的順，還蠻好梳理的。

有機橄欖光澤潤髮素

嚴選克里特島所萃取的最高等級Extra virgin橄欖油，

深入滋潤髮尾直達髮芯，加強潤澤滋潤，

使用後髮質滑順不毛躁且具光澤感，呵護滋養配方天天使用。

((本產品介紹取自官網))

而想要頭髮更加柔順有光澤，就一定搭配上這款潤髮素，

使用的方式也很簡單，要在先均勻的塗抹在手上。

然後要把護髮素均勻的塗抹在髮尾的地方，((記得不要用到頭皮

接下來只要靜置個3分鐘，就可以把護髮素沖洗掉了。

“功夫”(台語)一點，可以拿熱毛巾敷在塗了護髮素的地方，

這樣使用之後，整個頭髮會變的超柔順、超有光澤的。

這次使用了美娜圖塔有機橄欖系列其實還蠻驚艷的，

尤其是他們家的去角質霜，真的是好用到不行。

而且他們的產品全都經過歐盟有機認證和敏感肌膚檢測，

使用起來讓我覺得十分的安心，((有歐盟掛保證的

現在他們家的產品在官網、momo、pchome、森森都買的到，

實體店面通路，在Tomod's(永和樂華店)、全省大樹藥局也有，。

有興趣的可以去架上試試，強烈建議大家一定要試他們家的去角質霜。

大家一定會和我一樣對這個產品感到驚艷和喜愛的

原文來源：Aileen開心過生活