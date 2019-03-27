紅石榴又稱紅寶石，認識美娜圖塔這罐有機紅石榴水凝卸妝乳之前，我就知道紅石榴是非常好的水果，

遇到紅石榴盛產的季節，我也都會購買紅石榴回家去打果汁，是天然的養顏美容好東西，

上網爬文之後得知紅石榴，更是屬於抗氧化且對女性很好的的好水果呢！

還不認識它的，現在趕快認識一下還來得及。

然後認識完紅石榴之後，緊接著就來認識一下來自希臘的美娜圖塔，歐洲原裝進口的美娜圖塔，

從成分就很優秀，完全走一個天然溫和的路線，遇上最近忽冷忽熱的搞怪氣候，

使用美娜圖塔也不用擔心肌膚會產生不舒適。

這罐美娜圖塔的有機紅石榴水凝卸妝乳，味道甜滋滋的每次使用都很像在吃糖果，因為味道我真的變的蠻愛卸妝

我本身膚質是油脂分泌旺盛，會痘痘、粉刺的肌膚，所以我在挑選卸妝產品時，

盡量會避開必較油膩感的卸妝產品，雖然還是會偶爾接觸到適合我當下膚況的卸妝油類的產品，

但主要還是會以卸妝霜、卸妝乳為優先，這罐有機紅石榴水凝卸妝乳，從名字就可以知道，

有機紅石榴水凝卸妝乳是屬於乳狀的卸妝，可以卸除防曬以及彩妝，眼唇除外喔！

有機紅石榴水凝卸妝乳質地是乳狀，每次使用的量我約取十元硬幣，慢慢在臉上推開有機紅石榴水凝卸妝乳，

一邊卸妝的同時也一邊給肌膚吃了滿滿營養，像是基本的補水以及滋潤那都不用多說，

有機紅石榴水凝卸妝乳給的很充足，但是讓我尖叫的是還能撫紋對抗歲月，這才叫真正的強者，

我現在這年紀真的要開始很注重這部分的肌膚問題了，預防重於治療，絕對不要已經出現紋路再來使用，

那已經是來不及了啦！所以說啊！每天有在化妝的人，卸妝過程也是保養的一個步驟，真的很優秀。

全臉都均勻塗抹到有機紅石榴水凝卸妝乳之後，接著往臉上潑水，

慢慢的將彩妝跟髒污帶離開肌膚。

卸除力狠強大的有機紅石榴水凝卸妝乳，徹徹底底完全卸除了我臉上多餘油脂、

髒污以及彩妝，使得肌膚可以順利深呼吸，毛孔不再卡住塞車，

我想閉鎖性的粉刺以及痘痘一定可以很快的離我遠遠的。

原文來源：跟著Livia享受人生