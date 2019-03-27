【美娜體驗分享-Livia】 毛孔不再卡住塞車-紅石榴高機能水凝卸妝乳

Livia
2019-03-27

【溫和卸妝】歐洲原裝進口 來自希臘的有機品牌 美娜圖塔 有機紅石榴水凝卸妝乳

卸妝乳推薦│防曬卸除│彩妝卸除 ❤跟著Livia享受人生❤

 

紅石榴高機能水凝卸妝乳

紅石榴又稱紅寶石，認識美娜圖塔這罐有機紅石榴水凝卸妝乳之前，我就知道紅石榴是非常好的水果，

遇到紅石榴盛產的季節，我也都會購買紅石榴回家去打果汁，是天然的養顏美容好東西，

上網爬文之後得知紅石榴，更是屬於抗氧化且對女性很好的的好水果呢！

還不認識它的，現在趕快認識一下還來得及。

 

然後認識完紅石榴之後，緊接著就來認識一下來自希臘的美娜圖塔，歐洲原裝進口的美娜圖塔，

從成分就很優秀，完全走一個天然溫和的路線，遇上最近忽冷忽熱的搞怪氣候，

使用美娜圖塔也不用擔心肌膚會產生不舒適。

紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

這罐美娜圖塔的有機紅石榴水凝卸妝乳，味道甜滋滋的每次使用都很像在吃糖果，因為味道我真的變的蠻愛卸妝 

我本身膚質是油脂分泌旺盛，會痘痘、粉刺的肌膚，所以我在挑選卸妝產品時，

盡量會避開必較油膩感的卸妝產品，雖然還是會偶爾接觸到適合我當下膚況的卸妝油類的產品，

但主要還是會以卸妝霜、卸妝乳為優先，這罐有機紅石榴水凝卸妝乳，從名字就可以知道，

有機紅石榴水凝卸妝乳是屬於乳狀的卸妝，可以卸除防曬以及彩妝，眼唇除外喔！

 

有機紅石榴水凝卸妝乳質地是乳狀，每次使用的量我約取十元硬幣，慢慢在臉上推開有機紅石榴水凝卸妝乳，

一邊卸妝的同時也一邊給肌膚吃了滿滿營養，像是基本的補水以及滋潤那都不用多說，

有機紅石榴水凝卸妝乳給的很充足，但是讓我尖叫的是還能撫紋對抗歲月，這才叫真正的強者，

我現在這年紀真的要開始很注重這部分的肌膚問題了，預防重於治療，絕對不要已經出現紋路再來使用，

那已經是來不及了啦！所以說啊！每天有在化妝的人，卸妝過程也是保養的一個步驟，真的很優秀。

紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

紅石榴高機能水凝卸妝乳

 

全臉都均勻塗抹到有機紅石榴水凝卸妝乳之後，接著往臉上潑水，

慢慢的將彩妝跟髒污帶離開肌膚。

 

卸除力狠強大的有機紅石榴水凝卸妝乳，徹徹底底完全卸除了我臉上多餘油脂、

髒污以及彩妝，使得肌膚可以順利深呼吸，毛孔不再卡住塞車，

我想閉鎖性的粉刺以及痘痘一定可以很快的離我遠遠的。

原文來源：跟著Livia享受人生

 
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