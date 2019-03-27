現在對洗髮精潤髮乳也都很挑剔的，真的不想把不好成分長時間的累積接觸在肌膚上，

但是要挑到一款我喜歡的味道和質地，實在是需要花比平常多一點的心思，

有機品牌我目前也是有認識一些，但是味道都不討我喜歡，

所以最後都寧可使用一些味道比較討我喜歡的洗潤髮產品。

這個來自希臘的美娜圖塔在我認識她以前，就已經在網路上熱賣好一段時間了！

因為採用的成份完全都是有機的，也就是說現在我洗髮及潤髮都能使用讓人安心的產品，

家人使用了美娜圖塔橄欖系列也都很喜歡，像是洗髮精清潔頭髮都能達到很深層，

味道帶有一點淡淡的香氣，最重要的是連累積一整天的惱人頭皮臭味都可以清洗掉。

我本身頭髮是屬於油性的，所以一整天下來頭髮都會油膩膩外加有點臭臭油垢味，

一直都超級困擾我，但是連續使用美娜圖塔的橄欖系列有機橄欖頭皮養護髮浴、

有機橄欖光澤潤髮素以後，頭皮常常讓自己聞到都頭暈的氣味都散囉！

來自希臘的美娜圖塔擁有的歐盟DIO有機認證，成分天然且不複雜外，

不含有害物質不會讓頭髮狀態好只有在洗完頭髮的當下，

而且使用有機橄欖頭皮養護髮浴完畢以後，頭髮都不會卡卡乾乾的，

接著趁著浴室還有蒸氣時，拿出有機橄欖光澤潤髮素，

讓髮尾的毛躁粗糙感也通通不見了！

溫和不刺激的有機橄欖頭皮養護髮浴、有機橄欖光澤潤髮素，

皆無添加S.L.S介面活性劑哦！

現在每天使用來自希臘的美娜圖塔，無負擔的天然有機橄欖系列，

不在擔心往身體頭上到底每天都用了些什麼囉！

原文來源：跟著Livia享受人生