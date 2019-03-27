我的臉是混合性偏油，但我的身體卻是乾性肌膚，我也覺得這樣的搭配很詭異，

但是事實就是如此悲慘，所以一年四季使用的沐浴乳、身體乳都很大量，

而且挑選的基本上都是滋潤度高的身體清潔及保養品，

最近我愛上美娜圖塔，然後就變成從頭到腳都要用美娜圖塔的強迫症 XD

美娜圖塔是一個有機品牌，來自遠遠的希臘，

成份選用的都是經過歐盟DIO認證的有機成分，

用了很安心也比較沒有後續的煩惱事。

我喜歡美娜圖塔有機橄欖沐浴乳清潔時的細緻泡泡在肌膚上滑開的感覺，

沖水時肌膚不會油油滑滑的，但是滋潤度夠，所以也沒有乾澀感。

每周用一到二次的美娜圖塔有機橄欖去角質，是使用獨特工法所製成的，

擁有細緻顆粒以外含有天加Extra virgin 橄欖精華，讓同時去代謝老廢角質以外，

還能滋潤肌膚。像是膝蓋的地方都變得比較細滑，

塗乳液的時候那邊的皮膚也比較容易吸收營養。

美娜圖塔有機橄欖身體乳，是屬於很清爽的質地，沒那種那種黏黏重重的感覺，

身體的肌膚塗上一層美娜圖塔有機橄欖身體乳以後，可以水嫩一整晚，

隔天上早起床也兩隻腳也比較不會乾乾的很難受。

按壓式的瓶口設計，還另外設計了上鎖，讓平常不使用的時候，

可以將按壓瓶口轉至上鎖狀態，保存期限也能拉長哦！

美娜圖塔有機橄欖的身體系列味道都非常好聞，我很喜歡那種淡淡的香氣，

聞起來也比較可以完全放鬆，讓身體徹底的休息一下。

原文來源：跟著Livia享受人生