【佑青哥😎踩雷實驗室 | Day14】 德美醫研｜長效舒敏保濕乳霜 450g & 100g | 2026.01.22
【佑青哥😎踩雷實驗室 | Day14】
德美醫研｜長效舒敏保濕乳霜 450g & 100g | 2026.01.22
▌產品小檔案
容量：450g & 100g
價格：100g($199)、 450g($799)（依通路／效期不同）
功能分類：長效保濕、舒緩敏感、穩定膚況（臉＋身體全身皆可使用）
───
▌個人使用心得
一句話先講重點：
這罐不是讓你「哇～好厲害」，而是讓你「肌膚最近都沒出事」的好朋友
第一次使用的時候，不算太有印象
因為不香不黏、不浮不刺，但擦完就是「皮膚有被顧到」的安心感
連續用一陣子後才發現厲害的地方：
洗完澡擦、換季擦、皮膚鬧脾氣的時候擦，都會乖乖的
那種原本會乾、會癢、會泛紅的小狀況，慢慢就消失了
它不是修圖型保養，是生活型保養。
你不會天天想到它，但少了它你會發現：「欸？最近怎麼比較容易不舒服？」
───
▌實際使用評比(★1-5星)
保濕續航力 ★★★★★ (寒流也夠力)
溫和度 ★★★★★ (敏感肌、醫美術後可安心使用)
吸收速度 ★★★★☆ (不黏膩．好吸收)
使用泛用性 ★★★★★ (臉、身體、小孩都能用)
───
▌主打成分
神經醯胺 Ceramide：
→ 修復皮膚屏障、減少水分流失
維他命 B3(神經醯胺)
→ 修護脂質層、強化肌膚屏障
沒藥醇
→ 舒緩乾燥引起的泛紅
維他命F
→補充肌膚脂肪酸，解決自發性乾燥
───
▌產品特色
✔ 大容量 450g，全家一起用不心痛
✔ 無香精、低刺激，敏弱肌友善
✔ 臉＋身體一罐搞定
✔ 適合換季、乾癢、屏障不穩定時期
✔ 不是急救型，是「每天都能用」的長期夥伴
───
▌那些同學適合呢？
✔ 換季時皮膚常鬧脾氣的人
✔ 乾癢、泛紅、容易不穩定的敏感肌
✔ 家裡有小孩、長輩，想找一罐全家通用
✔ 不想每天換保養、想要「簡單但安全」的人
───
▌那些同學可能不會那麼喜歡
X 喜歡香香療癒感的同學
X 追求快速亮白、抗老拉提效果的人
X 想要擦完立刻「發光」的視覺派保養控
───
▌使用回饋摘要
✔洗後保濕：乾癢明顯減少
✔換季使用：膚況比較不亂
✔家庭共用：一罐放浴室就好
✔長期使用：皮膚耐受力提升，有感穩定
───
▌佑青哥😎真心話
如果要給德美一個角色定位，
他就是那種「需要時都會在你身邊」的老朋友
無論是醫美術後，或是睡前敷在臉上的晚安面膜
它不會讓你第一天就愛上
但會在某天突然發現：
「唉？我好像很久沒有乾癢、脫皮、泛紅了」
對我來說，
德美醫研這罐不是保養品，是皮膚的安全感
特別推薦給醫美術後、敏弱酒糟肌的你，或是家裡有寶寶、想一瓶搞定全家的你，一定會很喜歡！