【佑青哥😎踩雷實驗室 | Day14】

德美醫研｜長效舒敏保濕乳霜 450g & 100g | 2026.01.22



▌產品小檔案

容量：450g & 100g

價格：100g($199)、 450g($799)（依通路／效期不同）

功能分類：長效保濕、舒緩敏感、穩定膚況（臉＋身體全身皆可使用）

───

▌個人使用心得

一句話先講重點：

這罐不是讓你「哇～好厲害」，而是讓你「肌膚最近都沒出事」的好朋友

第一次使用的時候，不算太有印象

因為不香不黏、不浮不刺，但擦完就是「皮膚有被顧到」的安心感

連續用一陣子後才發現厲害的地方：

洗完澡擦、換季擦、皮膚鬧脾氣的時候擦，都會乖乖的

那種原本會乾、會癢、會泛紅的小狀況，慢慢就消失了

它不是修圖型保養，是生活型保養。

你不會天天想到它，但少了它你會發現：「欸？最近怎麼比較容易不舒服？」

───

▌實際使用評比(★1-5星)

保濕續航力 ★★★★★ (寒流也夠力)

溫和度 ★★★★★ (敏感肌、醫美術後可安心使用)

吸收速度 ★★★★☆ (不黏膩．好吸收)

使用泛用性 ★★★★★ (臉、身體、小孩都能用)

───

▌主打成分

神經醯胺 Ceramide：

→ 修復皮膚屏障、減少水分流失

維他命 B3(神經醯胺)

→ 修護脂質層、強化肌膚屏障

沒藥醇

→ 舒緩乾燥引起的泛紅

維他命F

→補充肌膚脂肪酸，解決自發性乾燥

───

▌產品特色

✔ 大容量 450g，全家一起用不心痛

✔ 無香精、低刺激，敏弱肌友善

✔ 臉＋身體一罐搞定

✔ 適合換季、乾癢、屏障不穩定時期

✔ 不是急救型，是「每天都能用」的長期夥伴

───

▌那些同學適合呢？

✔ 換季時皮膚常鬧脾氣的人

✔ 乾癢、泛紅、容易不穩定的敏感肌

✔ 家裡有小孩、長輩，想找一罐全家通用

✔ 不想每天換保養、想要「簡單但安全」的人

───

▌那些同學可能不會那麼喜歡

X 喜歡香香療癒感的同學

X 追求快速亮白、抗老拉提效果的人

X 想要擦完立刻「發光」的視覺派保養控

───

▌使用回饋摘要

✔洗後保濕：乾癢明顯減少

✔換季使用：膚況比較不亂

✔家庭共用：一罐放浴室就好

✔長期使用：皮膚耐受力提升，有感穩定

───

▌佑青哥😎真心話

如果要給德美一個角色定位，

他就是那種「需要時都會在你身邊」的老朋友

無論是醫美術後，或是睡前敷在臉上的晚安面膜

它不會讓你第一天就愛上

但會在某天突然發現：

「唉？我好像很久沒有乾癢、脫皮、泛紅了」

對我來說，

德美醫研這罐不是保養品，是皮膚的安全感

特別推薦給醫美術後、敏弱酒糟肌的你，或是家裡有寶寶、想一瓶搞定全家的你，一定會很喜歡！

