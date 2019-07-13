懷孕也能安心使用的-美娜圖塔

#一週就有感

#有機植萃也能很有效！

#陪妳和家人一起健康保養自己

使用《美娜圖塔》的產品應該不到兩個月，但很多時候就是一個緣分，當天時地利人和都恰如其份到來，就幸運地認識了客服專員“邊邊”，更因此使用到許多平價卻高CP

的好物呢！

【橄欖好吸收護手霜】

這是我目前用過吸收度最強，滋潤度最棒的護手霜，用量不用多，稍微搓揉按摩手指與關節，就會發現手變得柔嫩，那種柔滑不是油膩膩的不舒服感，即便洗了手，沒有馬上再補給，手的滑潤度還是依然。上個月買1條還沒使用完，趁7月加購更便宜，趕快再進貨屯了4條，1條開箱就拿去送給辛苦的媽媽。

【橄欖去角質霜】

去角質霜算誤打誤撞下單卻驚艷的好物，因為懷孕的關係，所以這幾個月肚皮一直都有在塗抹相關防妊娠紋的霜跟油，想說去角質讓產品的吸收更加乘，在沒有跟“邊邊”咨詢討論的情形下，就給他任性訂購了，果然又尋到一件好物品，屬於敏感肌的我，對於去角質相關的產品其實都會怕怕的 ，所以第一次使用僅針對膝蓋.手肘，之後再循序漸進的往身體上塗抹，等沖洗後其實就能感覺肌膚滑潤且帶光澤，完全不會感到緊繃，尤其再塗上乳液後，凸凸的肚皮真的更加油油亮亮呢！

【深層保濕修護髮膜】

之前護髮品就都習慣用髮膜，所以這次下單，網站上三款髮膜就都一起入手，目前因懷孕無法染髮，所以髮膜部分，只開箱“橄欖”跟“深層”兩款，可能有段時間沒有上美髮院修剪頭髮，我的髮尾明顯感到分岔，用了“深層保濕修護膜”後，更能感受它的效益， 本來打結的髮尾，塗抹後停頓片刻再沖水，髮尾已經能用手輕輕撥順，我相信一般的沙龍美髮品一樣可以有此功效，但價位就無法如此平易近人（因為之前我就是都買沙龍一瓶1000以上的髮膜，所以我真的覺得這罐物超所值）

至於“深層”的味道，又是另個值得誇獎，孕婦對於氣味常會有莫名的噁心嘔吐感，但“深層保濕修護髮膜”真的就像它外包裝的說明表述，聞到的是舒服的柑橘味（對不起！茉莉我沒聞到，所以在整個護髮等待過程中，我跟寶寶們都只覺得身心舒暢。

我很喜歡嘗試新的物品，接觸《美娜圖塔》後，從兩次的回購經驗，《美娜圖塔》的產品我是越買越有信心，我覺得除了品項本身優質，加上客服“邊邊”的熱心回覆與細心導引，讓消費者即便對於陌生產品也能有嚐鮮的勇氣哦！

謝謝您“邊邊”