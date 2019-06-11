【美娜代言人 Sammi】夏天抹油，冷氣房不怕不滋潤

Sammi
2019-06-11

美娜圖塔

也是買好買滿的概念
順便準備畢業季給老師的歐米阿ㄟ
橄欖霜、 橄欖油真的好潤
適合乾巴巴的我
夏天也抹油
冷氣房不怕不滋潤
文章分類 臉部保養-去角質 身體保養-去角質
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