【孩子們的天使：Emily媽咪】「美娜圖塔橄欖養護髮浴」：藥局推薦、舒緩換季頭皮不適，讓孩子們專心學習、開心每一天

孩子們的天使：Emily媽咪，在春夏換季時，總是非常困擾，因為孩子們容易頭皮癢、頭皮油，連帶也影響孩子們的平時的學習和情緒，一直沒找到合適的方式頭皮護理，來幫兩個孩子們舒緩和調整…><

去年在藥局推薦下，體驗美娜圖塔橄欖養護髮浴後，兩個孩子頭皮舒適許多，特別是頭皮癢的部分，更是有深刻的感受。

推薦有頭皮癢、頭皮不適困擾的您或您的家人，一起來體驗通過歐盟敏感檢測、88%天然成分佔比的美娜圖塔橄欖養護髮浴。

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橄欖養護洗髮潤髮素是在去年春夏時，頭皮容易癢，藥局推薦的，後來推薦給另一位朋友用也有改善。所以打算給孩子全換成橄欖系列，瓶子大小也適合他們帶去宿舍。

橄欖沐浴露是第一次購買，因為兒子容易過敏+冬季乾癢，又不喜歡擦乳液，雖然橄欖身體乳液他說很清爽，但就是懶惰，所以想換這個沐浴露給他試試。