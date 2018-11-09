#混合偏乾性肌 ＋ #敏感肌的 chin lung wen，因為工作的關係，常常在不同的環境下，手持相機一整天，

原先肌膚就容易乾裂的他，加上近期時而高溫時而多雨的交替下，手部肌膚早就發出SOS的求救訊號！

對Chin lung wen來說，因為工作需要長時間手持相機的關係，護手霜在使用後，不能殘留黏膩影響工作，

但容易乾裂的肌膚又需要成分天然、同時能保溼滋潤來維持手部的舒爽！

推薦給和型男攝影師一樣，想要成分天然、保溼滋潤，而且不殘留黏膩影響工作的你

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<原文分享>



一直都有使用護手霜的習慣,每次季節變換,我的雙手都會脫皮,冬天乾裂～

記得第一次上完微多多手機攝影課,經紀人慧芬跟我推薦了美娜圖塔,從那次之後就愛上了,真的非常好用,

滋潤不油膩,陸陸續續把家裡的洗髮沐浴,乳液等等都換成美娜圖塔!

更讚的是星期六在台北的課程,微多多竟然邀請到美娜圖塔的老闆本人前來,而且老闆非常大方的在課後，

送每個學員一人一罐橄欖喚膚滋養霜,真是太佛心,太支持我們了!!

在此推薦這好用的美娜圖塔給大家,好鬥陣的老闆為了這個品牌多次前往歐洲希臘親身嘗試,天然萃取肌膚無負擔,給愛自己也愛家人的你們!!

#好吸收不黏膩

#有機植萃 #輕鬆擁有

#meanatura

#美娜圖塔

#型男攝影師 #專業

#JTS攝影工作室