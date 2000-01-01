紅石榴高機能水凝卸妝乳250ml(歐盟有機認證)

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【美娜圖塔】紅石榴高機能水凝卸妝乳
洗臉、卸妝、保養三合一，
陣陣甜香、不起泡，讓妳輕鬆卸下一整天的煩惱。
️防曬、彩妝、髒污徹底卸除
️洗淨不費力，洗後不緊繃
️壓頭設計好方便
成分：
蘊含有機紅石榴籽油、蘆薈、天然甜橙、歐洲越桔果萃取物，能有效舒緩並保濕。
洗卸合一，不須額外加水〝按摩〞乳化及使用洗面乳，直接以水沖洗便能有效卸除臉部髒污及彩妝，洗淨無殘留，清爽不緊繃，同時滋潤肌膚，補充水份。
特別針對基礎防曬及臉部彩妝設計，溫和成分不刺激肌膚，不含酒精，敏感肌膚亦能使用。
使用方式：
取適量以指腹按摩臉部肌膚，以清水洗淨，無需使用洗面乳，清潔同時保養滋潤肌膚，一次完成。
容量：
250ml
保存期限：
3年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
其他：
歐盟有機成分認證
通過歐盟敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PHTHALATE塑化劑
無添加SILICONE矽膠
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)