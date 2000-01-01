橄欖清爽身體乳250ml(歐盟有機認證)

【美娜圖塔】橄欖清爽身體乳

容量：

250ml

成分：

來自克里特島所萃取的最高等級Extra virgin有機橄欖身體乳，清爽無負擔的質地，易吸收且強化肌膚保濕，沐浴後將壓頭往右轉並下壓方式壓出身體乳，用指腹的力量按摩，不僅能舒緩身體肌理，淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。使用完畢將壓頭往左轉即可固定保存，讓有效成分更持久。



使用方式：

塗抹後以指腹輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助。