紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)

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蘊含有機紅石榴果籽油、維他命E及高濃度玻尿酸，
高滲透保濕因子能補水緊緻毛孔，補充肌膚所需水分及養分，
高濃度莓果精華能提升肌膚防禦力，延緩細紋產生，
質地輕盈在肌膚形成一層保濕修護滋養膜，恢復肌膚亮澤彈性。
清潔臉部後使用，以指腹在臉上輕點輕彈，溫柔按摩幫助吸收。
建議搭配同款臉部去角質及卸妝乳一同使用，效果更加。
容量：
50ml
保存期限：
3年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
其他：
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PHTHALATE塑化劑
無添加SILICONE矽膠
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
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．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
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