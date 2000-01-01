紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)

蘊含有機紅石榴果籽油、維他命E及高濃度玻尿酸，

高滲透保濕因子能補水緊緻毛孔，補充肌膚所需水分及養分，

高濃度莓果精華能提升肌膚防禦力，延緩細紋產生，

質地輕盈在肌膚形成一層保濕修護滋養膜，恢復肌膚亮澤彈性。

清潔臉部後使用，以指腹在臉上輕點輕彈，溫柔按摩幫助吸收。

建議搭配同款臉部去角質及卸妝乳一同使用，效果更加。