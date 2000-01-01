紅石榴瞬效全能修護霜50ml(臉霜 x 頸霜)

#通過歐盟敏感肌膚檢測
#歐盟有機成分認證
#無添加酒精
#無添加礦物油
#無添加PARABEN防腐劑
#無添加致敏香精
100%希臘原裝進口 敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
優惠售價
NT$599
NT$1,200
商品編號: mea_natura_olive_facecream_antiage_50
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商品介紹

蘊含有機紅石榴果籽油、維他命E及高濃度玻尿酸，
高滲透保濕因子能補水緊緻毛孔，補充肌膚所需水分及養分，
高濃度莓果精華能提升肌膚防禦力，延緩細紋產生，
質地輕盈在肌膚形成一層保濕修護滋養膜，恢復肌膚亮澤彈性。

清潔臉部後使用，以指腹在臉上輕點輕彈，溫柔按摩幫助吸收。
建議搭配同款臉部去角質及卸妝乳一同使用，效果更加。

 

【mea natura美娜圖塔】紅石榴瞬效全能修護霜50ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

【mea natura美娜圖塔】紅石榴瞬效全能修護霜50ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

 

 

 

 

規格說明

容量：
50ml

保存期限：
3年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

其他：

歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PHTHALATE塑化劑
無添加SILICONE矽膠

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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