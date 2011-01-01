橄欖去角質霜200ml (敏感肌＆油性肌適用)

★專為「老廢角質堆積」、「毛孔阻塞」、「肌膚暗沉」困擾的妳設計
★溫和去角質 X 緊緻毛孔 X 保濕透亮
★「特級初榨橄欖籽微粒」能溫和軟化並去除老廢角質，「蘆薈」、「維生素原B5」、「甘油」萃取，清潔毛孔髒污同時舒緩補水，使肌膚一掃暗沉粗糙，還原初生透亮柔嫩
100%希臘原裝進口 敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
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商品編號: mea_natura_olive_bodyscrub_200
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商品介紹

【美娜圖塔】橄欖去角質霜

 

□  專為「老廢角質堆積」、「毛孔阻塞」、「肌膚暗沉」困擾的妳設計
□  溫和去角質 X 緊緻毛孔 X 保濕透亮
□「特級初榨橄欖籽微粒」能溫和軟化並去除老廢角質，「蘆薈」、「維生素原B5」、「甘油」萃取，
    清潔毛孔髒污同時舒緩補水，使肌膚一掃暗沉粗糙，還原初生透亮柔嫩。


使用方式：
沐浴時以畫圈的方式輕柔按摩，靜待約一分鐘後以溫水沖洗乾淨，搭配同款身體乳或滋養霜，更有效吸收並滲透至肌膚底層，讓肌膚提亮一階。.

 

 

 

 

規格說明

容量：
200ml

保存期限：
3年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

其他：
嚴選希臘克里特島有機農場最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PETRALEUM石油化學衍生物與PHTHALATE塑化劑
無添加PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

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【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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