橄欖清爽沐浴露300ml(歐盟有機認證)

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【美娜圖塔】橄欖清爽沐浴露
．PH5.5弱酸性，溫和潔淨肌膚．淨化同時緊緻毛孔
．富含「甜杏仁油」等多重維他命A,E萃取，促進肌膚新神代謝
．淡雅天然香氛，舒緩身心壓力
容量：
300ml
成分：
天然草本潔淨因子的透明質地，能溫和潔淨肌膚舒緩壓力，帶來清新感受。清潔同時滋潤，使肌膚回復水嫩滑溜，配方中加入天然橄欖油同時能療癒身心，淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。
使用方式：
※內含天然植物萃取且無化學起泡劑，建議搭配沐浴球使用達到更好的肌膚體驗。
容量：
300ml
保存期限：
3年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
其他：
嚴選希臘克里特島有機農場最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PETRALEUM石油化學衍生物與PHTHALATE塑化劑
無添加PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)