植萃橄欖染髮劑(5號-淺棕黑色)60G大容量 ▌白髮染髮專用 ▌天然植物染髮成分添加

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【mea natura 美娜圖塔】100%希臘原裝進口，有機保養品牌 | 白髮染髮專用 | 天然植物成分添加 | 全系列共10色 | 專為白髮染髮設計
-白髮有效過色：50年專利配方，持色2個月不褪色
-天然植物成分添加：有機認證成分，溫和不傷頭皮
-染．洗．護髮三件組合：自己在家也能輕鬆搞定
專為白髮困擾的你而設計的植萃染髮劑，天然植物染髮成分添加，通過歐盟有機成分認證。溫和染髮不傷頭皮、不傷身，取得歐盟ISPE敏感頭皮認證，以最嚴格的標準，為你和家人的健康安全把關。盒內包含染髮、洗髮、護髮三件組，讓你自己DIY染髮，也能輕鬆染出自然髮色。
．第一劑Color cream 60ml x 1
．第二劑Color developer 60ml x1
．鎖色洗髮精20ml x1
．護髮精粹10mlx1
．透明手套 x 1雙
．中/英文完整使用說明書
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▌注意事項：
每次染髮前，皆須做皮膚測試，並詳閱盒內使用說明書內容再使用
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▌使用方法
【使用前】
1、使用前2天，建議先不要洗頭，讓頭皮油脂形成自然保護層。
2、使用前2天，建議不要使用任何造型品、護髮產品，避免上述2個產品阻隔染髮劑的效用。
【使用時】(5步驟)-可參考影片完整說明
1、【擠】-將第一劑染髮劑(像牙膏狀的那一個)，擠入第二劑瓶中(有尖嘴的瓶子)
2、【搖】-用力搖晃瓶身，將兩劑均宦混合
3、【梳】-梳開瀏海，均勻將染髮劑塗上
4、【分】-調整頭髮分線，由左而右塗抹髮根
5、【敷】-針對白髮較多的部分，敷上多一些染髮劑
靜待40分鐘後，以盒內附的「洗髮精」沖洗乾淨。
使用盒內附的護髮安瓶，完成護髮(需沖洗)
安瓶使用方式1 – 直接將安瓶倒在洗好的頭髮，均勻抹在頭髮，靜置30秒～1分鐘後，沖洗乾淨，即可馬上感受頭髮柔順。
安瓶使用方式2– 直接將安瓶和水，以1:1的比例混合並攪拌成水乳狀，均勻抹在頭髮，靜置30秒～1分鐘後，沖洗乾淨，即可馬上感受頭髮柔順。
【使用後】
染髮後隔天即可正常洗髮護髮，建議使用同品牌護色洗髮精，更能增加染髮持色時間，並同時護髮。
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▌商品規格
．規格：60G(內含染髮劑、護色洗髮精、染後專用護髮安瓶)
．保存期限：3年
．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)
．總公司直營，非平輸水貨，品質有保障。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)