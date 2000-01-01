媽媽親自體驗白髮染髮～含天然成分的染髮劑！在家裡也能DIY染髮推薦

我媽真的太愛美了！大概每一個月都要染髮一次，不過應該大部分的長輩過了一定的年紀後就會有長白頭髮的困擾，所以看到他們在家裡DIY白髮染髮已經是家常便飯

不過最近媽媽拿了一盒我之前沒看過的植萃紅石榴染髮劑，除了可以白髮染髮外，裡面是天然植萃的成分，所以媽媽很放心，媽媽說會想買是因為他們品牌全球銷量已經破千萬盒，而且產品有頭皮敏感檢測認證

這次休假我就來幫媽媽染髮，媽媽這次選的是3-深棕黑色，打開植萃染髮劑，可以看到裡面內附染髮、洗髮、護髮等商品，非常齊全，我就來大展身手啦！

其實我個人也有用過很多的染髮劑品牌，以前染髮都要憋氣染髮，我發現植萃染髮劑完全不會刺鼻耶！兩劑融合後搖一搖就可以使用了！

其實白髮染髮想要蓋白髮有三步驟:「刷、梳、厚敷」，我先用染髮刷刷過後，再用梳子將較細部的白髮，容易遺漏的部分像是鬢角、前額的部分都上到色，最後也是最重要的步驟，就是將染髮劑擠在手上，厚厚一層敷在白髮量較多 的部分，後腦勺不易上色的地方也當然不能放過啦！上色完成後等 40 分鐘，就可以去沖洗了！

在盒子裡面附的護髮精粹，媽媽洗完後覺得頭髮特別柔順，就算是染髮也完全不傷害到髮質，難怪它不只是全台盒裝染髮劑獨有的商品，而且使用過的顧客都會搶著詢問，問是不是能單買這個商品來保養頭髮，搭配內附染髮後專用洗髮精，也可以把頭皮沾到的染髮劑清潔乾淨

整理完吹乾頭髮後，媽媽覺得使用完頭皮很清爽，而且顏色飽和度相當不錯，最重要的是完全不傷髮質，頭髮超柔順，媽媽好喜歡現在的樣子啊！

這款專為白髮染髮設計的植萃染髮劑，有機成分添加，成分溫和不刺激，乳霜質地媽媽也很喜歡，加上味道也不刺鼻，還有歐盟實驗室敏感頭皮檢測，可以不用擔心引發頭皮敏感不適，整體來說CP值很高，媽媽都說想再回購了！

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