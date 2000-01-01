「染髮劑推薦」天然有機添加， 無動物試驗安全健康染髮與白髮染髮最佳首選 ──​mea natura美娜圖塔染.洗.護 3 合 1 植萃染髮開箱分享



相信許多人跟倪倪一樣，從高中時代為了愛美就開始染髮，但過去染髮劑使用或選擇不當，除了使用時有濃濃化學藥水味外，

嚴重的話頭皮常會敏感紅腫不適，對頭髮及頭皮不免造成某些深層累積程度傷害，日積月累髮質變糟掉髮等困擾也一一浮現。

今天，倪倪不藏私來分享閨蜜圈瘋傳這支100%希臘原裝進口，歐洲最嚴格標準天然有機添加， 無動物試驗安全健康染髮與白髮染髮最佳首選

-mea natura美娜圖塔染.洗.護 3 合 1 植萃橄欖染髮劑-6號-深咖啡色開箱。

染髮劑最重要就是成份，全球銷售已破千萬盒mea natura美娜圖塔染.洗.護 3 合 1 植萃染髮劑，為避免染後頭皮不適的，

用心通過歐盟實驗室頭皮敏感檢測外，成份不含阿摩尼亞，完全無臭味，也無添加香料。



mea natura美娜圖塔染.洗.護 3 合 1 植萃染髮劑每盒內皆附有以下物品：

1、 染髮 >> 第一劑 染膏

2、 染髮 >> 第二劑 氧化劑瓶

3、 洗髮 >> 染後鎖觸髮露

4、 護髮 >> Active in 護髮精粹安全 5、 透明保護手套×1雙

6、 中/英文使用說明書



操作mea natura美娜圖塔染.洗.護 3 合 1 植萃橄欖染髮劑-6號-深咖啡色前，先拍照存證現在偏紅的髮色。



因為倪倪有做光療美甲，這次特別請閨蜜親自擔任染髮小助手。首先，mea natura美娜圖塔 第一劑染膏倒入第二劑氧化劑瓶中，混合在一起。



這次我們選擇直接倒入碗中，輔助負責上色的梳子可以均勻操作。



將mea natura美娜圖塔 植萃染髮劑透過梳子，均勻塗抹在欲施作染髮部位。





等待約半小時後，再使用 染後鎖觸髮露將mea natura美娜圖塔 植萃染髮劑沖洗乾淨。







最後登場的是Active in 護髮精粹安全 5髮質安全把關，為染髮程序畫下完美句點。







染髮後，選擇正確護色洗護產品也是超重要，mea natura美娜圖塔鎖色修護與亮澤護色系列，由有機紅石榴植萃等成份組成。

使用起來超順手，洗完後頭髮柔順不打結外，髮色顯色有光澤一次Get。



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