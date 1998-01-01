【淨淨】兒童胺基酸軟管牙膏(無氟)(草莓口味＆無薄荷)-150ml

【使用方法】

用量的部分，2歲以下的孩子只需要薄薄的一層（約未煮熟的ㄧ顆米粒大小）；2-5歲的孩子使用的牙膏量約ㄧ顆綠豆大小；不會吐口水的孩子由家長幫忙以紗布巾將牙膏擦拭掉即可。

【商品規格】

．品名：胺基酸多效牙膏(無氟)(草莓)

．規格：3.5 * 4.5 * 19.5

．容量：150g

．保存期限：3年

．製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ 淨淨 clean clean ] 兒童胺基酸牙膏150g(草莓/葡萄)(共4款)

✓溫和 ✔多效 ✔方便、讓孩子愛上刷牙時刻

──溫和洗淨，不磨牙不傷牙齦

──防蛀抗菌，給乳齒全面保護

──零薄荷不辣口，溫潤水果清香

▌拒絕額外添加物、讓孩子不止愛用，也安心用

❌三氯沙 ❌防腐劑

❌重金屬



❣生菌檢驗合格！