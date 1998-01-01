【淨淨】兒童胺基酸軟管牙膏(無氟)(草莓口味＆無薄荷)-150ml

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【使用方法】
用量的部分，2歲以下的孩子只需要薄薄的一層（約未煮熟的ㄧ顆米粒大小）；2-5歲的孩子使用的牙膏量約ㄧ顆綠豆大小；不會吐口水的孩子由家長幫忙以紗布巾將牙膏擦拭掉即可。
【商品規格】
．品名：胺基酸多效牙膏(無氟)(草莓)
．規格：3.5 * 4.5 * 19.5
．容量：150g
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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[ 淨淨 clean clean ] 兒童胺基酸牙膏150g(草莓/葡萄)(共4款)
✓溫和 ✔多效 ✔方便、讓孩子愛上刷牙時刻
──溫和洗淨，不磨牙不傷牙齦
──防蛀抗菌，給乳齒全面保護
──零薄荷不辣口，溫潤水果清香
▌拒絕額外添加物、讓孩子不止愛用，也安心用
❌三氯沙 ❌防腐劑
❌重金屬
❣生菌檢驗合格！
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)