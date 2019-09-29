#即期品回收再利用

#五個實用小點子_即期洗沐也能發揮大功效

婆婆媽媽們一定遇過

買到不適合的洗髮精沐浴露

不愛用放著放著就過期了

或是出外旅行分裝小罐裝的洗髮精沐浴露

旅行回來擱置在抽屜裡

久了也忘了保存期限不敢再用

這些不敢再用的洗髮精沐浴露

可能有人直接倒入洗手槽用水沖掉算了！

嗯湯啊！‍♂️️❌

這可能會浪費更多水資源呢⋯⋯

美娜圖塔分享5個實用小點子

讓這些頭痛的即期洗沐品，也能發揮妳意想不到的功效唷

#清潔枕頭上的油垢

尤其男孩們整天跑跑跳跳，除了油頭，枕頭上的油垢味怎麼也洗不清，這時候可以試試看用洗髮精來清除油垢噢！

#化妝品刷具粉撲清潔

愛化妝的女生都知道粉撲刷具一定要定期清洗，要不然很可能讓皮膚因此長痘痘了！洗髮精沐浴露用於人體，用來洗刷具粉撲很安全

#梳子髮飾清潔

洗髮精加點熱水浸泡約十分鐘，再用清水清洗，馬上去除異味亮晶晶✨

#浴缸洗手盆馬桶快速清潔

洗髮精沐浴露能馬上去油垢，讓妳的浴室煥然一新

#孩子們最愛的泡泡水

黃金比例：水4:洗髮精2:膠水1

加在一起攪拌均勻就完成囉✅

不但玩得安全，也是消耗最快的方法之一

只要多花點心思，不只能物盡其用不浪費，對孩子也是很好的機會教育唷～