蟹腦闆實驗室-水晶肥皂能生髮嗎？

Hi 我是蟹腦闆， 大家最近好嗎

為了慶祝"我"生日，利用午餐時間和蟹太太直衝 #華嫂冰室，30分鐘的等待真心覺得值得，花生西多士、豬扒菠蘿包，再搭上一杯冰花奶茶，罪惡感整個大噴發，雖然油的花亮花亮，但真的好吃到不要不要的

好了，重點不是華嫂冰室有多好吃，而是在30分鐘的等待過程中，我接到蟹媽媽電話(是的～蟹媽媽就是我媽)，真實還原電話內容…

蟹媽媽：「為什麼你變光頭？」

我：「因為掉髮很快，我覺得不整齊、也不好整理」

蟹媽媽：「也不需要剃光頭吧，要不要我介紹一個生髮秘方給你？」

我：「哇靠，怎麼不早點說」

蟹媽媽：「你舅舅洗用南僑肥皂洗頭，不只長頭髮，還整個黑金黑金的」

我：「不會吧！長髮之外還可以變黑」

蟹媽媽：「真的啦！！！要不要我買一些給你用用看」

好的，我媽的建議還真引起我的好奇心，除了努力爬文之外，今天馬上買了一個南僑肥皂來試試， 下面是我真實使用的分享～

#使用前

說真的要洗之前，真的有點擔心，畢竟南僑洗衣皂的PH值高達11，偏強鹼性，以洗衣物來說，去污力和去脂力完全不用擔心，但對於頭皮來說，去脂力太強，容易過度清潔，破壞皮脂膜原先對於頭皮的保護層。

#使用過程

話不多說，直接來測試洗頭過程～頭皮沾溼後，直接塗抹水晶肥皂，起泡性普通，但覆蓋性還可以，因為沒有頭髮，可以直接測試清潔過程中，對頭皮的刺激性，洗頭過程中還行，沒什麼刺激的狀況，沖水後也不會殘留，整體來說還行，而味道嘛～就水晶肥皂的味道囉。

#使用後

洗後感覺～以我自己本身是偏油頭來說，水晶肥皂的確去油力足夠，頭皮完全沒有油油帶滑的感覺，完全乾躁清爽甚至有點緊繃，後腦勺的部分還有些刺刺的。味道上來說，如果你本身有點油氣味，相信洗後就完全沒有。

至於會不會長頭髮，就成分上來分析，完全不可能

因為完全沒有任何促進毛髮生長或是血液循環的成分，但如果你的掉髮是因為太油頭而阻塞頭皮，讓頭髮無法正常生長，這或許還有些可能，畢竟水晶肥皂的去污力可真的沒話說，不過如果是中性/中偏乾性/甚至是乾性頭皮，請千萬不要使用，因為去污力過強，破壞頭皮的皮脂膜，反而會讓頭皮因為太「乾」，引發自我防衛性的分泌油脂，反而讓你變得更"油頭"。

總結來說→洗衣皂還是「洗衣服」就好

因為無論就成分、PH值，或是真實使用感，我個人都不建議以水晶肥皂來洗頭、洗臉，畢竟是強鹼產品，長期下來還是會破壞皮脂層、以及皮膚的酸鹼質。

至於生髮嘛～以一個掉髮的過來人，建議一定要先看醫生，找出真正的原因才好，如果你不是因為油頭阻塞而掉髮，使用水晶肥皂反而會加速掉髮喔。

PS.有什麼肌膚或是頭髮保養的疑問或偏方，希望我們測試或解答的嗎？歡迎直接留言給我們唷

#蟹腦闆實驗室

#掉髮還是建議找醫生

#腦闆有練過_小朋友千萬毋湯學