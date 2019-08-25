化妝品PIF很重要嗎？跟我有什麼關係？

化妝品PIF(Product Information File) 很重要嗎？跟我有什麼關係？



Hi 我是蟹腦闆，

大家最近好嗎

你一定在想，政府不是一直努力在抓這些黑心工廠，那為什麼還有這麼多地下化妝品工廠呢？

#為什麼PIF對你我很重要

最主要的原因，就是台灣販賣化妝品的門檻很低，只要做好產品，隨便設計一個中文標籤，只要銷售通路同意上架，就可以直接販售，沒有任何嚴謹的審核機制，但這個在未來，大家可以多放心一些，因為台灣已立法通過，要參考歐盟的PIF制度，建立產品銷售前的「化粧品產品登錄制度」，除了事先嚴格的先把關之外，同時也開放一般民眾上網查詢任何一個產品的資料(當然…黑心沒有登錄的就查不到)