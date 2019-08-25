化妝品PIF很重要嗎？跟我有什麼關係？
化妝品PIF(Product Information File) 很重要嗎？跟我有什麼關係？
Hi 我是蟹腦闆，
大家最近好嗎
還記得幾年前的一則新聞，台中抓獲一個「地下化妝品工廠，黑心藥妝銷竄全台」的新聞嗎？(不記得的可以看這邊️ https://lihi1.cc/eKHJg )。
你一定在想，政府不是一直努力在抓這些黑心工廠，那為什麼還有這麼多地下化妝品工廠呢？
#為什麼PIF對你我很重要
最主要的原因，就是台灣販賣化妝品的門檻很低，只要做好產品，隨便設計一個中文標籤，只要銷售通路同意上架，就可以直接販售，沒有任何嚴謹的審核機制，但這個在未來，大家可以多放心一些，因為台灣已立法通過，要參考歐盟的PIF制度，建立產品銷售前的「化粧品產品登錄制度」，除了事先嚴格的先把關之外，同時也開放一般民眾上網查詢任何一個產品的資料(當然…黑心沒有登錄的就查不到)
最主要的原因，就是台灣販賣化妝品的門檻很低，只要做好產品，隨便設計一個中文標籤，只要銷售通路同意上架，就可以直接販售，沒有任何嚴謹的審核機制，但這個在未來，大家可以多放心一些，因為台灣已立法通過，要參考歐盟的PIF制度，建立產品銷售前的「化粧品產品登錄制度」，除了事先嚴格的先把關之外，同時也開放一般民眾上網查詢任何一個產品的資料(當然…黑心沒有登錄的就查不到)
#什麼是PIF
那什麼是PIF(roduct Information File)呢？就是歐盟化妝品註冊規格的產品細節，這個細節整個龜毛到不可思議的程度，除了每一個成分的安全性測試、有效性測試，都需要完整而詳細的說明及證明，就像我們征服法國的台灣面膜TT，在上架到歐洲各大知名通路前，一定要通過最嚴格的PIF登錄制度，才會讓這些大通路的採購有機會看你一眼。整體來說，依據歐盟化妝品1223/2009第11條法規，整個PIF制度包含5個重要內容如下：
那什麼是PIF(roduct Information File)呢？就是歐盟化妝品註冊規格的產品細節，這個細節整個龜毛到不可思議的程度，除了每一個成分的安全性測試、有效性測試，都需要完整而詳細的說明及證明，就像我們征服法國的台灣面膜TT，在上架到歐洲各大知名通路前，一定要通過最嚴格的PIF登錄制度，才會讓這些大通路的採購有機會看你一眼。整體來說，依據歐盟化妝品1223/2009第11條法規，整個PIF制度包含5個重要內容如下：
️1、化妝品安全報告-Cosmetic product safety report (CPSR)-包含AB兩個部分
✔️Part A – Cosmetic Product Safety Information
-化妝品安全資訊(包含：微生物、毒物、雜質、外包裝測試等10種報告)
✔️Part B – Cosmetic Product Safety Assessment
-化妝品安全評估(包含：安全性聲明、使用警告、專業評個人員認證等5種報告)
-化妝品安全資訊(包含：微生物、毒物、雜質、外包裝測試等10種報告)
✔️Part B – Cosmetic Product Safety Assessment
-化妝品安全評估(包含：安全性聲明、使用警告、專業評個人員認證等5種報告)
️2、優良合格工廠證明(ISO 22719,ISO9001)-Manufacturing method in compliance with Good Manufacturing Practice (GMP)
️3、化妝品聲稱效果的實驗室證據(ex.美白、抗皺)Evidence of the claimed effect of the cosmetic product
️4、無動物實驗-Data on animal testing
(需證明”沒有”動物實驗，歐盟已禁止動物實驗；目前唯有中國大陸仍堅持所有的化妝品一定要動物實驗)
(需證明”沒有”動物實驗，歐盟已禁止動物實驗；目前唯有中國大陸仍堅持所有的化妝品一定要動物實驗)
️5、化妝品標籤的嚴格規範Cosmetic product labeling (container and packaging)
看完歐盟PIF這麼嚴格的審查標準(是的，我只是列出大綱，細節的報告會超出你的想，每一個產品隨便都要約200頁左右的報告)。
真的很開心我們台灣也加入歐盟的行列，以近乎苛求的標準幫你我審查化妝品，同時也讓黑心的業者及化妝品工廠，愈來愈難以生存，不只如此，未來你對產品有任何疑慮，都可以上平台查詢詳細資料，為自己和家人的健康把關。
#美娜圖塔 #mea_natura
#通過歐盟PIF最嚴格審查
#為你和家人的健康嚴格把關
#通過歐盟PIF最嚴格審查
#為你和家人的健康嚴格把關