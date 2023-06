化妝品PIF很重要嗎？跟我有什麼關係？

Hi 我是蟹腦闆,

你一定在想,政府不是一直努力在抓這些黑心工廠,那為什麼還有這麼多地下化妝品工廠呢?

#為什麼PIF對你我很重要

最主要的原因,就是台灣販賣化妝品的門檻很低,只要做好產品,隨便設計一個中文標籤,只要銷售通路同意上架,就可以直接販售,沒有任何嚴謹的審核機制,但這個在未來,大家可以多放心一些,因為台灣已立法通過,要參考歐盟的PIF制度,建立產品銷售前的「化粧品產品登錄制度」,除了事先嚴格的先把關之外,同時也開放一般民眾上網查詢任何一個產品的資料(當然…黑心沒有登錄的就查不到)

#什麼是PIF

那什麼是PIF(roduct Information File)呢?就是歐盟化妝品註冊規格的產品細節,這個細節整個龜毛到不可思議的程度,除了每一個成分的安全性測試、有效性測試,都需要完整而詳細的說明及證明,就像我們征服法國的台灣面膜TT,在上架到歐洲各大知名通路前,一定要通過最嚴格的PIF登錄制度,才會讓這些大通路的採購有機會看你一眼。整體來說,依據歐盟化妝品1223/2009第11條法規,整個PIF制度包含5個重要內容如下:

️1、 化妝品安全報告- Cosmetic product safety report (CPSR)-包含AB兩個部分

✔️Part A – Cosmetic Product Safety Information

-化妝品安全資訊(包含:微生物、毒物、雜質、外包裝測試等10種報告)

✔️Part B – Cosmetic Product Safety Assessment

-化妝品安全評估(包含:安全性聲明、使用警告、專業評個人員認證等5種報告)

️ 2、 優良合格工廠證明(ISO 22719,ISO9001)- Manufacturing method in compliance with Good Manufacturing Practice (GMP)



️ 3、化妝品聲稱效果的實驗室證據(ex.美白、抗皺)Evidence of the claimed effect of the cosmetic product



️ 4、無動物實驗-Data on animal testing

(需證明”沒有”動物實驗,歐盟已禁止動物實驗;目前唯有中國大陸仍堅持所有的化妝品一定要動物實驗)

️5、化妝品標籤的嚴格規範Cosmetic product labeling (container and packaging)

看完歐盟PIF這麼嚴格的審查標準(是的,我只是列出大綱,細節的報告會超出你的想,每一個產品隨便都要約200頁左右的報告)。

真的很開心我們台灣也加入歐盟的行列,以近乎苛求的標準幫你我審查化妝品,同時也讓黑心的業者及化妝品工廠,愈來愈難以生存,不只如此,未來你對產品有任何疑慮,都可以上平台查詢詳細資料,為自己和家人的健康把關。