#冷氣房頭髮保養大作戰

#一起找回原有的柔順水感

這陣子台北的天氣真的很怪，可能一早開車出門時下著大雨，但快到中午時又出大太陽，熱到不開冷氣都不行～

但～妳知道嗎？開冷氣雖然舒服，同時間也會帶走頭髮皮質層的水分，特別是平常沒有護髮習慣，讓毛鱗片打開而沒有完全閉合的話，水分流失就更快了，妳能想像嗎？乾巴巴、毛躁雜亂、分叉變更多的情況有多麼可怕。

「那有沒有什麼簡單的保養方式，可以減緩冷氣造成頭髮水分流失呢？」

「有的，下面我們分享3個簡單的方式，從上班時的保養到回家後的調理，讓妳在炎炎夏日吹冷氣的同時，也能顧好自己的秀髮，維持柔順水感唷」

#使用加濕器並多補充水分

#水髮膜和護髮油_補水同時強化頭髮保護力

#使用合適的洗護髮及髮膜_從根本強化頭髮

【閱讀時間約2分鐘，看完對妳絕對有幫助】

️ #使用加濕器並多補充水分

冷氣的循環作用同時也讓溼度下降，進而帶走頭髮的水分，透過加濕器能有效平衡空間內的溼度，如果沒有加溼器的話，在冷氣附件放杯水也能有些效果，更重要的是，常態性的補充水分，增加頭皮往頭髮水分的傳輸，建議在冷氣房內要比平常多50%(至少)的水分唷。

️ #水髮膜和護髮油_補水同時強化頭髮保護力

滋養的護髮油和清爽的水髮膜，除了柔順頭髮之外，更重要的是補充頭髮皮質層因冷氣流失的水分，同時撫平毛鱗片，延緩頭髮水分的流失。如果擔心護髮油可能太厚重或太黏膩些，清爽的水髮膜是夏天很好的選擇。

️ #使用合適的洗護髮及髮膜_從根本強化頭髮

保養有一句話～「只有懶女人、沒有醜女人」，頭髮保養其實也是，選擇合適的洗髮精照顧好頭髮及頭皮，每週使用髮膜1-2次，每天使用潤髮素撫平毛鱗片減少水分流失。

「聽起來很像我們的媽媽從小 在耳邊嘮叨吧？」

但我們必須承認，每天一點點，時間久了真的差、很、多！

「妳說妳不相信？」那就和我一樣，鼓起勇氣去參加一場同學會就看得出來，平常保養有沒有差(我承認上週的同學會有被打擊到)

曾經有朋友跟我說，那就不要開冷氣不就沒事了～

我想你一定住在北極才會這麼說吧，維持合適舒服的溫度對於身體健康以及工作表現是很有幫助的，但對頭髮難免也會有些傷害，透過上面簡單的3個方式，相信一定能讓妳在專心工作之餘，同時也能維持頭髮原有的水嫰透亮，當然，也會更有勇氣參加同學會啦。

Ps. 可不可以告訴我，炎炎夏日妳和家人的頭髮或肌膚有什麼困擾嗎？我們很希望能和妳一起守護秀髮及肌膚唷。

#美娜圖塔 #mea_natura

#陪妳一起對抗炎炎夏日