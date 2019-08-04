陪孩子學會自己洗頭

妳的寶貝們幾歲開始自己洗頭呢？

妳是不是和我們一樣擔心，擔心他們自己洗的話～

️眼睛不小心沾到洗髮精的泡沫怎麼辦？(不知道會不會傷害到眼睛和視力)

針對上面3個擔心，我們依洗髮的步驟，分享下面3個自己的經驗給妳和孩子，讓孩子從自己正確洗頭開始，學會獨立自理的第一步喔！

#洗頭洗2次_先洗頭髮_再洗頭皮

#選擇溫和界面活性劑_乾毛巾預備備

#嘴巴呼吸_鼻子吐氣

#洗頭洗2次_先洗頭髮_再洗頭皮

無論是妳還是孩子，工作或學校安親班一整天之後，頭髮和頭皮都會因髒空氣和灰塵，沾上些許的髒污，特別是頭皮本身還會分泌些油脂及流汗，想像一下，如果在微溼又帶點油漬的地板上，灑上些沙土，會是什麼情況呢？就像帶點油的泥巴水一樣，其實夏天的頭皮常常就是這個情況。

教孩子自己洗頭的時間，我習慣陪他們一起洗，自己示範同時教他們怎麼做. 第一步：先洗頭髮～先把頭髮沖溼之後，取適量洗髮精在手上，搓柔成泡泡。為什麼不直接倒在頭髮上呢？因為倒在頭髮上沒有搓開，不只不容量抓合適的使用量，更容易因此而殘留在頭皮。接著搓柔成泡泡的雙手，直接搓洗自己的頭髮，把沾附在頭髮上的髒污洗淨，並用溫水沖洗乾淨。

第二步：再洗頭皮～一樣是取適量洗髮精搓柔成泡泡後，直接清潔頭皮，記得用指腹按摩及搓柔，不要使用指甲”抓”，以免傷害頭皮(雖然我個人以前真的很愛用指甲抓，因為抓頭髮很舒服)，按摩頭皮除了能有效清潔頭皮之外，也能當簡單的放鬆舒壓，對於釋放孩子的壓力也很有幫助，最後一樣用溫水沖淨就完成囉。

#選擇溫和界面活性劑_乾毛巾預備備

即便是大人了，我們洗頭的時候也難免有泡沫流到眼睛，還記得有一次痛到眼睛都紅了，更何況孩子呢，帶孩子洗頭時，建議選擇溫和界面活性劑的洗髮精，當然有機植萃的更好，即便有泡泡流到眼睛，也完全不必擔心刺激，不過孩子嘛，出於恐懼，雖然不會刺激，第一次還是會唉兩聲(你懂的)，所以剛開始我還是會準備個乾毛巾在旁邊，讓他漸漸習慣，後來沖水過程也用不到了，多半是洗完後擦乾使用。至於如何選溫和的洗髮精呢？另一篇文章 如何選擇溫和界面活性劑 。

#嘴巴呼吸_鼻子吐氣

如果你習慣站著沖淨頭髮，沖水的時候，水一定會從鼻子流過，孩子一沒注意，鼻子就容易吸水嗆到，可教孩子用嘴巴呼吸、鼻子吐氣，除了避免嗆到之外，同時也初步學習游泳的換氣方式，真的一舉兩得喔。

總結來說，學會自己正確洗頭髮及頭皮，是培養孩子獨立自主的第一步，透過3個簡單的步驟，不只讓孩子們養成正確的生活習慣，同時也教學他們學會面對未知的恐懼、解決問題，更重要的是，教孩子一起洗頭更是親子間難忘的回憶。

#美娜圖塔 #mea_natura

#陪你和孩子學會獨立自主