夏日戲水頭髮保養(Ⅱ)～二不一要_開心玩水後簡單保養

Hi 我是蟹腦闆，

大家最近好嗎

先前和大家分享玩水為什麼傷害髮質的三大元凶-氯、硬水、鹽份，以及玩水前的三大預防保養後(請參考文章：夏日戲水頭髮保養(Ⅰ)～3個簡單步驟_讓你開心玩水同時保持頭髮頭皮健康)，今天接著和大家分享，開心玩水後的二不一要，讓大家玩的開心，同時頭髮健康也放心。

【二不一要】

️不要以浴巾用力擦頭髮

️不要立刻梳頭髮

️洗髮前要先用護髮素清潔

#不要以浴巾用力擦頭髮

我們玩水時，通常會直接拿家裡的浴巾使用，包含中間休息時間以及結束後直接擦乾頭髮的水分，雖然一巾兩用很方便，但浴巾質料通常較為粗糙，加上為了快速擦乾頭髮，我們通常會用力些，這些就會不知不覺的讓頭髮因拉扯而斷裂受損，建議另外準備材質軟柔的纖微毛巾，並以輕「拍」的方式吸附頭皮表皮的水分，讓水分不會流下即可，可減少我們意外傷害頭髮。

#不要立刻梳頭髮

剛吸飽水分的濕髮，很容易很梳髮而斷裂受損，特別是如果今天玩水的場域是海邊，頭髮更因為海水的鹽分加上沙粒更顯糾結，想像一下，糾結加上脆弱濕髮，梳子梳下來會是什麼情況？當然會非常容易受傷害，建議在洗髮清潔後再梳理最合適，如果真的想要馬上整理一下，也請等幾分鐘，讓陽光把水分曬乾一些些，配合寬版的梳子輕輕整理即可。

#洗髮前要先用護髮素清潔

除了海邊的沙粒之外，泳池或溪邊也會有雜質沾附在頭髮上，可以先用護髮素均勻的塗抹在頭髮，靜置1分鐘，讓這邊雜質吸附在護髮素，再用水沖洗後，即可有效的將沙粒或雜質從頭髮表面清除，同時護髮素也有柔順頭髮、解開糾結的效果，也會讓後續洗髮梳理更有效果唷。

總結一下，玩水是夏天最熱門的活動，但同時也很容易意外傷害頭髮，透過事前的三種預防，以及事後的二不一要，包含不要以浴巾用力擦頭髮、不要立刻梳頭髮、以及洗髮前要用先用護髮素清潔，就能讓我們和朋友家人，玩得開心之餘，不用再擔心頭髮受損囉

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#二不一要_開心玩水後簡單保養